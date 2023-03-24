https://ria.ru/20230324/debosh-1860432214.html

В Алма-Ате двух пьяных россиян сняли с рейса за оскорбление бортпроводников

В Алма-Ате двух пьяных россиян сняли с рейса за оскорбление бортпроводников - РИА Новости, 24.03.2023

В Алма-Ате двух пьяных россиян сняли с рейса за оскорбление бортпроводников

Двух граждан России, находившихся в нетрезвом состоянии в аэропорту Алма-Аты, сняли с рейса сообщением "Алма-Ата – Астана" за нецензурную брань в адрес... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:02

2023-03-24T16:02

2023-03-24T16:02

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АСТАНА, 24 мар - РИА Новости. Двух граждан России, находившихся в нетрезвом состоянии в аэропорту Алма-Аты, сняли с рейса сообщением "Алма-Ата – Астана" за нецензурную брань в адрес бортпроводников, сообщил в пятницу сайт казахстанской полиции. По данным портала, представитель авиакомпании Air Astana передал двух мужчин сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Алма-Аты. "По словам заявителя, мужчины во время посадки на авиарейс сообщением "Алма-Ата – Астана" вели себя агрессивно и выражались нецензурной бранью в адрес бортпроводников. При проверке транспортными полицейскими установлены 34-летние граждане Российской Федерации, которые находились в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте. Поясняется, что по результатам медицинского освидетельствования у них выявлены "средняя" и "легкая" степени алкогольного опьянения. В отношении правонарушителей составлены два административных материала по статьям кодекса об административных правонарушениях: "Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство" и наложен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (17 250 тенге или 37,3 доллара). "Материал по мелкому хулиганству будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы для принятия процессуального решения", - уточнили в полиции.

https://ria.ru/20230319/izhavia-1858865653.html

https://ria.ru/20230117/aviadeboshiry-1845500911.html

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алма-ата, россия, air astana, казахстан, в мире