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В Алма-Ате двух пьяных россиян сняли с рейса за оскорбление бортпроводников
В Алма-Ате двух пьяных россиян сняли с рейса за оскорбление бортпроводников - РИА Новости, 24.03.2023
В Алма-Ате двух пьяных россиян сняли с рейса за оскорбление бортпроводников
Двух граждан России, находившихся в нетрезвом состоянии в аэропорту Алма-Аты, сняли с рейса сообщением "Алма-Ата – Астана" за нецензурную брань в адрес... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:02
2023-03-24T16:02
2023-03-24T16:02
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АСТАНА, 24 мар - РИА Новости. Двух граждан России, находившихся в нетрезвом состоянии в аэропорту Алма-Аты, сняли с рейса сообщением "Алма-Ата – Астана" за нецензурную брань в адрес бортпроводников, сообщил в пятницу сайт казахстанской полиции. По данным портала, представитель авиакомпании Air Astana передал двух мужчин сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Алма-Аты. "По словам заявителя, мужчины во время посадки на авиарейс сообщением "Алма-Ата – Астана" вели себя агрессивно и выражались нецензурной бранью в адрес бортпроводников. При проверке транспортными полицейскими установлены 34-летние граждане Российской Федерации, которые находились в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте. Поясняется, что по результатам медицинского освидетельствования у них выявлены "средняя" и "легкая" степени алкогольного опьянения. В отношении правонарушителей составлены два административных материала по статьям кодекса об административных правонарушениях: "Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство" и наложен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (17 250 тенге или 37,3 доллара). "Материал по мелкому хулиганству будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы для принятия процессуального решения", - уточнили в полиции.
https://ria.ru/20230319/izhavia-1858865653.html
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алма-ата, россия, air astana, казахстан, в мире
Алма-Ата, Россия, Air Astana, Казахстан, В мире
В Алма-Ате двух пьяных россиян сняли с рейса за оскорбление бортпроводников
В Алма-Ате двух пьяных россиян сняли с рейса в Астану за оскорбление бортпроводников
АСТАНА, 24 мар - РИА Новости.
Двух граждан России, находившихся в нетрезвом состоянии в аэропорту Алма-Аты, сняли с рейса сообщением "Алма-Ата – Астана" за нецензурную брань в адрес бортпроводников, сообщил в пятницу сайт
казахстанской полиции.
По данным портала, представитель авиакомпании Air Astana
передал двух мужчин сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Алма-Аты.
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"По словам заявителя, мужчины во время посадки на авиарейс сообщением "Алма-Ата – Астана" вели себя агрессивно и выражались нецензурной бранью в адрес бортпроводников. При проверке транспортными полицейскими установлены 34-летние граждане Российской Федерации, которые находились в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте.
Поясняется, что по результатам медицинского освидетельствования у них выявлены "средняя" и "легкая" степени алкогольного опьянения. В отношении правонарушителей составлены два административных материала по статьям кодекса об административных правонарушениях: "Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство" и наложен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (17 250 тенге или 37,3 доллара).
"Материал по мелкому хулиганству будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы для принятия процессуального решения", - уточнили в полиции.
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