https://ria.ru/20230324/davlenie-1860467963.html

Франция и ФРГ ожидают от Китая давления на Россию по Украине, заявил Макрон

Франция и ФРГ ожидают от Китая давления на Россию по Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 24.03.2023

Франция и ФРГ ожидают от Китая давления на Россию по Украине, заявил Макрон

Франция и Германия хотят, чтобы Китай надавил на Россию в вопросе ядерного оружия и возвращения к переговорам по Украине, заявил в пятницу французский лидер... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:33

2023-03-24T17:33

2023-03-24T17:33

в мире

китай

эммануэль макрон

евросоюз

си цзиньпин

украина

владимир путин

россия

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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Франция и Германия хотят, чтобы Китай надавил на Россию в вопросе ядерного оружия и возвращения к переговорам по Украине, заявил в пятницу французский лидер Эммануэль Макрон. "Мы обменялись мнениями с канцлером (ФРГ Олафом - ред.) Шольцем по поводу Китая, и у нас общий взгляд: мы хотим максимально вовлечь Китай с тем, чтобы он оказал давление на Россию для того, чтобы она не использовала ни химического, ни ядерного оружия, а также чтобы остановить конфликт и вернуться за стол переговоров", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в соцсетях Елисейского дворца. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план урегулирования конфликта на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230322/kurs-1859811166.html

https://ria.ru/20230317/katastrofa-1858494110.html

китай

украина

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в мире, китай, эммануэль макрон, евросоюз, си цзиньпин, украина, владимир путин, россия, франция, германия