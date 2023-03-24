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Минобороны сообщило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 24.03.2023
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13:29 24.03.2023 (обновлено: 14:43 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/boepripasy-1860369112.html
Минобороны сообщило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном
Минобороны сообщило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 24.03.2023
Минобороны сообщило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном
Использование снарядов с обедненным ураном, которые украинской армии собирается передать Великобритания, приведет к заражению большого количества посевных... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:29
2023-03-24T14:43
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Использование снарядов с обедненным ураном, которые украинской армии собирается передать Великобритания, приведет к заражению большого количества посевных площадей, а попадание урановой пыли в организм человека влечет серьезные патологии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Генерал напомнил, что обедненный уран — это тривиальное название металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее процента урана-235. Потоки альфа-излучения от частиц пыли, осевших в дыхательных путях, легких и пищеводе, вызывают развитие злокачественных опухолей. А их накопление в почках, печени и костной ткани приводит к изменению внутренних органов, сообщил Кириллов.Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что на Западе прекрасно известно о негативных последствиях применения подобных боеприпасов. В частности, в 2003-2004 годах США использовали их при ударах по Ираку. По оценке ООН, Америка применила там не менее 300 тонн обедненного урана.Кроме того, он напомнил об использовании авиационных боеприпасов с обедненным ураном при бомбардировках Югославии в 1999 году силами НАТО. Альянс применил около 40 тысяч бронебойных снарядов, а общее количество обедненного урана превысило 15 тонн.В 2005 году заболеваемость раком в Ираке возросла с 40 до 1600 случаев на 100 тысяч населения. В странах бывшей Югославии отмечается увеличение количества онкологических заболеваний на 25%.Применение опасного оружия негативно повлияло и на самих солдат НАТО, участвовавших в операциях на Ближнем Востоке и Балканах. Так, у 4095 военнослужащих диагностировали злокачественные опухоли, из них 330 человек скончались от заболеваний.Также Кириллов указал, что соединения урана, оставаясь в почве, длительное время сохраняют опасность для людей, животных и сельхозкультур.О том, что Великобритания, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, во вторник сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди.Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на такое решение.
https://ria.ru/20230323/uran-1860199467.html
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Минобороны сообщило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном

Минобороны сообщило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном на Украине

© РИА Новости / Михаил Андроник | Перейти в медиабанкУничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области
Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Использование снарядов с обедненным ураном, которые украинской армии собирается передать Великобритания, приведет к заражению большого количества посевных площадей, а попадание урановой пыли в организм человека влечет серьезные патологии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"В результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Основная радиационная опасность от обедненного урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли", — рассказал он на брифинге.
Генерал напомнил, что обедненный уран — это тривиальное название металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее процента урана-235.
Потоки альфа-излучения от частиц пыли, осевших в дыхательных путях, легких и пищеводе, вызывают развитие злокачественных опухолей. А их накопление в почках, печени и костной ткани приводит к изменению внутренних органов, сообщил Кириллов.
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Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что на Западе прекрасно известно о негативных последствиях применения подобных боеприпасов. В частности, в 2003-2004 годах США использовали их при ударах по Ираку. По оценке ООН, Америка применила там не менее 300 тонн обедненного урана.
«

"В результате сложившаяся радиационная обстановка в городе Фаллуджа была значительно хуже, чем в городах Хиросима и Нагасаки после ядерных бомбардировок Соединенными Штатами. Этот город до сих пор называют "вторым Чернобылем", — отметил генерал.

Кроме того, он напомнил об использовании авиационных боеприпасов с обедненным ураном при бомбардировках Югославии в 1999 году силами НАТО. Альянс применил около 40 тысяч бронебойных снарядов, а общее количество обедненного урана превысило 15 тонн.
В 2005 году заболеваемость раком в Ираке возросла с 40 до 1600 случаев на 100 тысяч населения. В странах бывшей Югославии отмечается увеличение количества онкологических заболеваний на 25%.
Применение опасного оружия негативно повлияло и на самих солдат НАТО, участвовавших в операциях на Ближнем Востоке и Балканах. Так, у 4095 военнослужащих диагностировали злокачественные опухоли, из них 330 человек скончались от заболеваний.
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Также Кириллов указал, что соединения урана, оставаясь в почве, длительное время сохраняют опасность для людей, животных и сельхозкультур.
«

"После применения снарядов с обедненным ураном значительные посевные площади на территории Украины будут заражены, а через автотранспорт радиоактивные вещества будут разнесены на остальную территорию. Помимо заражения собственного населения, это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем", — предупредил генерал.

О том, что Великобритания, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, во вторник сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди.
Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на такое решение.
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