https://ria.ru/20230324/boepripasy-1860369112.html

Минобороны сообщило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном

Минобороны сообщило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 24.03.2023

Минобороны сообщило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном

Использование снарядов с обедненным ураном, которые украинской армии собирается передать Великобритания, приведет к заражению большого количества посевных... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:29

2023-03-24T13:29

2023-03-24T14:43

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Использование снарядов с обедненным ураном, которые украинской армии собирается передать Великобритания, приведет к заражению большого количества посевных площадей, а попадание урановой пыли в организм человека влечет серьезные патологии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Генерал напомнил, что обедненный уран — это тривиальное название металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее процента урана-235. Потоки альфа-излучения от частиц пыли, осевших в дыхательных путях, легких и пищеводе, вызывают развитие злокачественных опухолей. А их накопление в почках, печени и костной ткани приводит к изменению внутренних органов, сообщил Кириллов.Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что на Западе прекрасно известно о негативных последствиях применения подобных боеприпасов. В частности, в 2003-2004 годах США использовали их при ударах по Ираку. По оценке ООН, Америка применила там не менее 300 тонн обедненного урана.Кроме того, он напомнил об использовании авиационных боеприпасов с обедненным ураном при бомбардировках Югославии в 1999 году силами НАТО. Альянс применил около 40 тысяч бронебойных снарядов, а общее количество обедненного урана превысило 15 тонн.В 2005 году заболеваемость раком в Ираке возросла с 40 до 1600 случаев на 100 тысяч населения. В странах бывшей Югославии отмечается увеличение количества онкологических заболеваний на 25%.Применение опасного оружия негативно повлияло и на самих солдат НАТО, участвовавших в операциях на Ближнем Востоке и Балканах. Так, у 4095 военнослужащих диагностировали злокачественные опухоли, из них 330 человек скончались от заболеваний.Также Кириллов указал, что соединения урана, оставаясь в почве, длительное время сохраняют опасность для людей, животных и сельхозкультур.О том, что Великобритания, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, во вторник сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди.Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на такое решение.

https://ria.ru/20230323/uran-1860199467.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230323/uran-1860194067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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