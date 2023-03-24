https://ria.ru/20230324/bespilotniki-1860354812.html
Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку дронов в Крыму
Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку дронов в Крыму - РИА Новости, 24.03.2023
Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку дронов в Крыму
Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим, предотвратившим атаку беспилотников над Черным морем, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:02
2023-03-24T13:02
2023-03-24T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
черное море
севастополь
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим, предотвратившим атаку беспилотников над Черным морем, сообщили в военном ведомстве.Шойгу выразил надежду, что награжденные военнослужащие и дальше будут "верой и правдой служить нашей стране, нашему делу, ну и, конечно, Военно-морскому флоту".Награждение прошло в Национальном центре управления обороной России.По данным Минобороны, ранним утром 22 марта противник попытался атаковать корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко, находясь на посту наблюдения, обнаружили и уничтожили из стрелкового оружия беспилотники, движущиеся в направлении базы. Начальник дежурной службы капитан 3-го ранга Владимир Горбань, который принимал участие в уничтожении целей, также был удостоен ордена Мужества.В среду Сергей Шойгу дал поручение представить военнослужащих к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html
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Награждение орденами Мужества девушек-военнослужащих, отразивших атаку дронов в Крыму
Награждение орденами Мужества девушек-военнослужащих, отразивших атаку дронов в Крыму
2023-03-24T13:02
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, черное море, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Черное море, Севастополь
Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку дронов в Крыму
Шойгу наградил орденами Мужества военных, отразивших атаку беспилотников над Черным морем
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим, предотвратившим атаку беспилотников над Черным морем, сообщили в военном ведомстве.
«
"Хотел бы от души вас поздравить с этими наградами и поблагодарить за службу. Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность, ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику", — сказал глава Минобороны.
Шойгу выразил надежду, что награжденные военнослужащие и дальше будут "верой и правдой служить нашей стране, нашему делу, ну и, конечно, Военно-морскому флоту".
Награждение прошло в Национальном центре управления обороной России.
Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе
По данным Минобороны, ранним утром 22 марта противник попытался атаковать корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе
. Старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко, находясь на посту наблюдения, обнаружили и уничтожили из стрелкового оружия беспилотники, движущиеся в направлении базы.
Начальник дежурной службы капитан 3-го ранга Владимир Горбань, который принимал участие в уничтожении целей, также был удостоен ордена Мужества.
В среду Сергей Шойгу дал поручение представить военнослужащих к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Адмирал призвал уничтожать украинские дроны еще на подходе к Крыму