https://ria.ru/20230324/bespilotniki-1860354812.html

Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку дронов в Крыму

Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку дронов в Крыму - РИА Новости, 24.03.2023

Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку дронов в Крыму

Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим, предотвратившим атаку беспилотников над Черным морем, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:02

2023-03-24T13:02

2023-03-24T14:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

черное море

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860371984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc7e21e67b8c2caa5fab45bb5eadb713.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим, предотвратившим атаку беспилотников над Черным морем, сообщили в военном ведомстве.Шойгу выразил надежду, что награжденные военнослужащие и дальше будут "верой и правдой служить нашей стране, нашему делу, ну и, конечно, Военно-морскому флоту".Награждение прошло в Национальном центре управления обороной России.По данным Минобороны, ранним утром 22 марта противник попытался атаковать корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко, находясь на посту наблюдения, обнаружили и уничтожили из стрелкового оружия беспилотники, движущиеся в направлении базы. Начальник дежурной службы капитан 3-го ранга Владимир Горбань, который принимал участие в уничтожении целей, также был удостоен ордена Мужества.В среду Сергей Шойгу дал поручение представить военнослужащих к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html

https://ria.ru/20230322/drony-1859760348.html

россия

черное море

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Награждение орденами Мужества девушек-военнослужащих, отразивших атаку дронов в Крыму Награждение орденами Мужества девушек-военнослужащих, отразивших атаку дронов в Крыму 2023-03-24T13:02 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, черное море, севастополь