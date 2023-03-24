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Политик из Мьянмы объяснил, зачем Байден использует фактор России - РИА Новости, 24.03.2023
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06:16 24.03.2023 (обновлено: 07:37 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/bayden-1860255149.html
Политик из Мьянмы объяснил, зачем Байден использует фактор России
Политик из Мьянмы объяснил, зачем Байден использует фактор России - РИА Новости, 24.03.2023
Политик из Мьянмы объяснил, зачем Байден использует фактор России
Президент США Джо Байден использует фактор России, чтобы переизбраться на пост главы государства, считает глава информационной группы государственного... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T06:16
2023-03-24T07:37
россия
мьянма
земля
джо байден
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
владимир путин
в мире
международный уголовный суд
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден использует фактор России, чтобы переизбраться на пост главы государства, считает глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" главы государства неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.
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россия, мьянма, земля, джо байден, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), владимир путин, в мире, международный уголовный суд
Россия, Мьянма, Земля, Джо Байден, Зо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор), Владимир Путин, В мире, Международный уголовный суд
Политик из Мьянмы объяснил, зачем Байден использует фактор России

Мьянманский генерал Тун: Байден использует фактор России, чтобы переизбраться

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден использует фактор России, чтобы переизбраться на пост главы государства, считает глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун.
«
"США не являются членом МУС. Предыдущие правительства США никогда не признавали МУС. У этого есть свои причины. Считается, что президент США Джо Байден и западные СМИ планируют и осуществляют ряд мероприятий, направленных против России. Я считаю, что Джо Байден хочет выиграть на предстоящих президентских выборах президента США, и использует репрессии против России в свою пользу", - сказал Зо Мин Тун РИА Новости.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" главы государства неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая
14 марта, 03:31
 
РоссияМьянмаЗемляДжо БайденЗо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)Владимир ПутинВ миреМеждународный уголовный суд
 
 
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