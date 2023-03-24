https://ria.ru/20230324/bayden-1860255149.html

Политик из Мьянмы объяснил, зачем Байден использует фактор России

Политик из Мьянмы объяснил, зачем Байден использует фактор России - РИА Новости, 24.03.2023

Политик из Мьянмы объяснил, зачем Байден использует фактор России

Президент США Джо Байден использует фактор России, чтобы переизбраться на пост главы государства, считает глава информационной группы государственного... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T06:16

2023-03-24T06:16

2023-03-24T07:37

россия

мьянма

земля

джо байден

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)

владимир путин

в мире

международный уголовный суд

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден использует фактор России, чтобы переизбраться на пост главы государства, считает глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" главы государства неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.

https://ria.ru/20230314/tramp-1857678265.html

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мьянма

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россия, мьянма, земля, джо байден, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), владимир путин, в мире, международный уголовный суд