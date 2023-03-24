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На Купянском направлении активизировалась авиация Киева, заявил Марочко - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 24.03.2023 (обновлено: 08:50 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/aviatsiya-1860263590.html
На Купянском направлении активизировалась авиация Киева, заявил Марочко
На Купянском направлении активизировалась авиация Киева, заявил Марочко - РИА Новости, 24.03.2023
На Купянском направлении активизировалась авиация Киева, заявил Марочко
Российская противовоздушная оборона фиксирует активизацию работы украинской авиации на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:32
2023-03-24T08:50
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона фиксирует активизацию работы украинской авиации на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на Купянском направлении отмечается увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника", – сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что, по информации от сил ПВО, по характеристикам целей используются такие самолеты, как Су-24, Су-27 и МиГ-29.
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Минобороны о работе российских войск на купянском направлении
Российские военные уничтожили две украинские разведывательно-диверсионные группы на купянском направлении в Харьковской области, а расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску Киевом резервов, рассказал РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Половодов
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андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
На Купянском направлении активизировалась авиация Киева, заявил Марочко

Эксперт Марочко: на Купянском направлении активизировалась работа авиации Киева

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона фиксирует активизацию работы украинской авиации на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на Купянском направлении отмечается увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника", – сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что, по информации от сил ПВО, по характеристикам целей используются такие самолеты, как Су-24, Су-27 и МиГ-29.
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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