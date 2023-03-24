https://ria.ru/20230324/aviatsiya-1860263590.html
На Купянском направлении активизировалась авиация Киева, заявил Марочко
На Купянском направлении активизировалась авиация Киева, заявил Марочко - РИА Новости, 24.03.2023
На Купянском направлении активизировалась авиация Киева, заявил Марочко
Российская противовоздушная оборона фиксирует активизацию работы украинской авиации на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:32
2023-03-24T08:32
2023-03-24T08:50
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона фиксирует активизацию работы украинской авиации на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на Купянском направлении отмечается увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника", – сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что, по информации от сил ПВО, по характеристикам целей используются такие самолеты, как Су-24, Су-27 и МиГ-29.
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны о работе российских войск на купянском направлении
Российские военные уничтожили две украинские разведывательно-диверсионные группы на купянском направлении в Харьковской области, а расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску Киевом резервов, рассказал РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Половодов
2023-03-24T08:32
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
На Купянском направлении активизировалась авиация Киева, заявил Марочко
Эксперт Марочко: на Купянском направлении активизировалась работа авиации Киева
ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона фиксирует активизацию работы украинской авиации на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на Купянском направлении отмечается увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника", – сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что, по информации от сил ПВО, по характеристикам целей используются такие самолеты, как Су-24, Су-27 и МиГ-29.