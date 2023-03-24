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В Кремле отказались принять участие в акции "Час Земли" в этом году - РИА Новости, 24.03.2023
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12:18 24.03.2023 (обновлено: 14:03 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/aktsiya-1860335561.html
В Кремле отказались принять участие в акции "Час Земли" в этом году
В Кремле отказались принять участие в акции "Час Земли" в этом году - РИА Новости, 24.03.2023
В Кремле отказались принять участие в акции "Час Земли" в этом году
Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:18
2023-03-24T14:03
дмитрий песков
час земли (акция)
экология
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Фонд попал в реестр иностранных агентов решением Минюста от 10 марта. По оценке ведомства, представители WWF* "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения органов власти, "препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов". После этого 62 экологические некоммерческие организации подписали письмо президенту Владимиру Путину и министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой отменить решение по WWF России*.В пресс-службе организации сообщали, что акция "Час Земли" в этом году пройдет 25 марта с 20:30 по 21:30 по местному времени.Традиционно в "Час Земли" участники акции по всему миру символически выключают свет и бытовые электроприборы для привлечения внимания к экологическим проблемам. В России акция впервые прошла в 2009 году.Всемирный день дикой природы ежегодно отмечается во всем мире 3 марта. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года.Дата приурочена к принятию Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры в 1973 году. Документ подписали с целью борьбы с браконьерством и незаконной торговлей редкими видами диких животных и растений.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230323/volga-1860136774.html
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дмитрий песков, час земли (акция), экология, россия
Дмитрий Песков, Час Земли (акция), Экология, Россия
В Кремле отказались принять участие в акции "Час Земли" в этом году

Песков: Кремль принял решение в этом году воздержаться от участия в акции "Час Земли"

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Это связано как раз с тем, что они (организатор акции — Всемирный фонд природы (WWF) России*. — Прим. ред.) стали иноагентом", — отметил он, отвечая на уточняющий вопрос.

Фонд попал в реестр иностранных агентов решением Минюста от 10 марта. По оценке ведомства, представители WWF* "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения органов власти, "препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов".
После этого 62 экологические некоммерческие организации подписали письмо президенту Владимиру Путину и министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой отменить решение по WWF России*.
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В пресс-службе организации сообщали, что акция "Час Земли" в этом году пройдет 25 марта с 20:30 по 21:30 по местному времени.
Традиционно в "Час Земли" участники акции по всему миру символически выключают свет и бытовые электроприборы для привлечения внимания к экологическим проблемам. В России акция впервые прошла в 2009 году.
Всемирный день дикой природы ежегодно отмечается во всем мире 3 марта. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года.
Дата приурочена к принятию Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры в 1973 году. Документ подписали с целью борьбы с браконьерством и незаконной торговлей редкими видами диких животных и растений.
* Организация, выполняющая функции иноагента в России.
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