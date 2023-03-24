https://ria.ru/20230324/aktsiya-1860335561.html

В Кремле отказались принять участие в акции "Час Земли" в этом году

В Кремле отказались принять участие в акции "Час Земли" в этом году - РИА Новости, 24.03.2023

В Кремле отказались принять участие в акции "Час Земли" в этом году

Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:18

2023-03-24T12:18

2023-03-24T14:03

дмитрий песков

час земли (акция)

экология

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Фонд попал в реестр иностранных агентов решением Минюста от 10 марта. По оценке ведомства, представители WWF* "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения органов власти, "препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов". После этого 62 экологические некоммерческие организации подписали письмо президенту Владимиру Путину и министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой отменить решение по WWF России*.В пресс-службе организации сообщали, что акция "Час Земли" в этом году пройдет 25 марта с 20:30 по 21:30 по местному времени.Традиционно в "Час Земли" участники акции по всему миру символически выключают свет и бытовые электроприборы для привлечения внимания к экологическим проблемам. В России акция впервые прошла в 2009 году.Всемирный день дикой природы ежегодно отмечается во всем мире 3 марта. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года.Дата приурочена к принятию Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры в 1973 году. Документ подписали с целью борьбы с браконьерством и незаконной торговлей редкими видами диких животных и растений.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230323/volga-1860136774.html

https://ria.ru/20230323/upakovka-1860200252.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, час земли (акция), экология, россия