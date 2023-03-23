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Организации, приобретающие отечественное ПО, могут получить налоговый вычет - РИА Новости, 23.03.2023
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Новости Подмосковья
 
14:59 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/vychet-1860089107.html
Организации, приобретающие отечественное ПО, могут получить налоговый вычет
Организации, приобретающие отечественное ПО, могут получить налоговый вычет - РИА Новости, 23.03.2023
Организации, приобретающие отечественное ПО, могут получить налоговый вычет
Организации, которые приобретают программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ, теперь могут получить инвестиционный налоговый вычет... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:59
2023-03-23T14:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Организации, которые приобретают программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ, теперь могут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в Московской области, соответствующий закон был принят на 50-м заседании Московской областной думы. "Суть проекта - это предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организациям при оплате услуг на установку, тестирование, адаптацию, модификацию программ для ЭВМ и баз данных отечественного программного обеспечения. Программное обеспечение должно быть разработано компаниями и индивидуальными предпринимателями из Подмосковья", - сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Зацепин. Зацепин отметил, что одной из целей данного законопроекта является повышение интереса разработчиков к регистрации на территории Московской области. Так, расчётная ставка по инвестиционному налоговому вычету составляет 10%, объем возмещаемых расходов - 50%, минимальная стоимость программного обеспечения должна составлять 500 тысяч рублей. "Законопроект направлен на поддержку разработчиков российского программного обеспечения. О важности развития отечественной IT-сферы говорил наш президент. Так, в ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин предложил предоставить налоговые льготы при покупке российских IT-решений", - написал в своём телеграм-канале председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. "Решение принято. Закон принят в целом", - резюмировал Брынцалов.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума

Организации, приобретающие отечественное ПО, могут получить налоговый вычет

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Организации, которые приобретают программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ, теперь могут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в Московской области, соответствующий закон был принят на 50-м заседании Московской областной думы.
"Суть проекта - это предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организациям при оплате услуг на установку, тестирование, адаптацию, модификацию программ для ЭВМ и баз данных отечественного программного обеспечения. Программное обеспечение должно быть разработано компаниями и индивидуальными предпринимателями из Подмосковья", - сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Зацепин.
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Зацепин отметил, что одной из целей данного законопроекта является повышение интереса разработчиков к регистрации на территории Московской области. Так, расчётная ставка по инвестиционному налоговому вычету составляет 10%, объем возмещаемых расходов - 50%, минимальная стоимость программного обеспечения должна составлять 500 тысяч рублей.
"Законопроект направлен на поддержку разработчиков российского программного обеспечения. О важности развития отечественной IT-сферы говорил наш президент. Так, в ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин предложил предоставить налоговые льготы при покупке российских IT-решений", - написал в своём телеграм-канале председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"Решение принято. Закон принят в целом", - резюмировал Брынцалов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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