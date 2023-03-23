https://ria.ru/20230323/vychet-1860089107.html

Организации, приобретающие отечественное ПО, могут получить налоговый вычет

Организации, приобретающие отечественное ПО, могут получить налоговый вычет - РИА Новости, 23.03.2023

Организации, приобретающие отечественное ПО, могут получить налоговый вычет

Организации, которые приобретают программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ, теперь могут получить инвестиционный налоговый вычет... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:59

2023-03-23T14:59

2023-03-23T14:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Организации, которые приобретают программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ, теперь могут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в Московской области, соответствующий закон был принят на 50-м заседании Московской областной думы. "Суть проекта - это предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организациям при оплате услуг на установку, тестирование, адаптацию, модификацию программ для ЭВМ и баз данных отечественного программного обеспечения. Программное обеспечение должно быть разработано компаниями и индивидуальными предпринимателями из Подмосковья", - сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Зацепин. Зацепин отметил, что одной из целей данного законопроекта является повышение интереса разработчиков к регистрации на территории Московской области. Так, расчётная ставка по инвестиционному налоговому вычету составляет 10%, объем возмещаемых расходов - 50%, минимальная стоимость программного обеспечения должна составлять 500 тысяч рублей. "Законопроект направлен на поддержку разработчиков российского программного обеспечения. О важности развития отечественной IT-сферы говорил наш президент. Так, в ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин предложил предоставить налоговые льготы при покупке российских IT-решений", - написал в своём телеграм-канале председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. "Решение принято. Закон принят в целом", - резюмировал Брынцалов.

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), московская областная дума