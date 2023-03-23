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Мишустин ответил на вопрос о проблеме загрязнения Волги

Мишустин ответил на вопрос о проблеме загрязнения Волги - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин ответил на вопрос о проблеме загрязнения Волги

Более 60 миллионов россиян живут на берегу Волги, и они нуждаются в чистой воде, с 2025 года будет запущен федеральный проект по оздоровлению крупных рек и... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:54

2023-03-23T16:54

2023-03-23T17:19

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 60 миллионов россиян живут на берегу Волги, и они нуждаются в чистой воде, с 2025 года будет запущен федеральный проект по оздоровлению крупных рек и водоемов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На берегу Волги живет более 60 миллионов человек нашей страны, это примерно более трети населения страны. Ну конечно, они нуждаются в чистой воде, красота какая", - сказал Мишустин, отвечая вопрос депутата Анатолия Грешневикова ("Справедливая Россия - За правду") о необходимости продления проекта "Оздоровление Волги", который заканчивается в 2024 году. Премьер-министр добавил, что сейчас построено 93 очистных сооружения в 15 волжских регионах, а также обеспечено очисткой 972 миллиона кубических метров. "Это сокращение сброса с 3,2 до 2,2", - отметил он. "С 2025 года мы запустим федеральный проект по поручению президента по оздоровлению крупных рек и водоемов. Это весь соответствующий бассейн Волги. Дополнительно это примерно у нас 14 регионов: это ещё и Дон, и Амур, и Урал, Терек, Иртыш", - добавил Мишустин. Ранее правительство заявило о планах объединить федпроекты "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в единый проект "Оздоровление водных объектов" и реализовать его до 2030 года.

https://ria.ru/20230208/razliv-1850515786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, волга, экология