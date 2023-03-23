https://ria.ru/20230323/volga-1860136774.html
Мишустин ответил на вопрос о проблеме загрязнения Волги
Мишустин ответил на вопрос о проблеме загрязнения Волги - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин ответил на вопрос о проблеме загрязнения Волги
Более 60 миллионов россиян живут на берегу Волги, и они нуждаются в чистой воде, с 2025 года будет запущен федеральный проект по оздоровлению крупных рек и... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:54
2023-03-23T16:54
2023-03-23T17:19
общество
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
волга
экология
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 60 миллионов россиян живут на берегу Волги, и они нуждаются в чистой воде, с 2025 года будет запущен федеральный проект по оздоровлению крупных рек и водоемов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На берегу Волги живет более 60 миллионов человек нашей страны, это примерно более трети населения страны. Ну конечно, они нуждаются в чистой воде, красота какая", - сказал Мишустин, отвечая вопрос депутата Анатолия Грешневикова ("Справедливая Россия - За правду") о необходимости продления проекта "Оздоровление Волги", который заканчивается в 2024 году. Премьер-министр добавил, что сейчас построено 93 очистных сооружения в 15 волжских регионах, а также обеспечено очисткой 972 миллиона кубических метров. "Это сокращение сброса с 3,2 до 2,2", - отметил он. "С 2025 года мы запустим федеральный проект по поручению президента по оздоровлению крупных рек и водоемов. Это весь соответствующий бассейн Волги. Дополнительно это примерно у нас 14 регионов: это ещё и Дон, и Амур, и Урал, Терек, Иртыш", - добавил Мишустин. Ранее правительство заявило о планах объединить федпроекты "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в единый проект "Оздоровление водных объектов" и реализовать его до 2030 года.
https://ria.ru/20230208/razliv-1850515786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, волга, экология
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Волга, Экология
Мишустин ответил на вопрос о проблеме загрязнения Волги
Премьер Мишустин: россияне, живущие на Волге, нуждаются в чистой воде
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 60 миллионов россиян живут на берегу Волги, и они нуждаются в чистой воде, с 2025 года будет запущен федеральный проект по оздоровлению крупных рек и водоемов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На берегу Волги живет более 60 миллионов человек нашей страны, это примерно более трети населения страны. Ну конечно, они нуждаются в чистой воде, красота какая", - сказал Мишустин, отвечая вопрос депутата Анатолия Грешневикова ("Справедливая Россия - За правду") о необходимости продления проекта "Оздоровление Волги", который заканчивается в 2024 году.
Премьер-министр добавил, что сейчас построено 93 очистных сооружения в 15 волжских регионах, а также обеспечено очисткой 972 миллиона кубических метров. "Это сокращение сброса с 3,2 до 2,2", - отметил он.
"С 2025 года мы запустим федеральный проект по поручению президента по оздоровлению крупных рек и водоемов. Это весь соответствующий бассейн Волги. Дополнительно это примерно у нас 14 регионов: это ещё и Дон, и Амур
, и Урал
, Терек
, Иртыш", - добавил Мишустин.
Ранее правительство заявило о планах объединить федпроекты "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в единый проект "Оздоровление водных объектов" и реализовать его до 2030 года.
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