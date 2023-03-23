https://ria.ru/20230323/vizit-1860193005.html

США встревожились визитом главы Китая в Москву

США встревожились визитом главы Китая в Москву - РИА Новости, 23.03.2023

США встревожились визитом главы Китая в Москву

США сильно обеспокоены визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, видят в нем демонстрацию поддержки России на фоне конфликта на Украине, заявил шеф... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:22

2023-03-23T19:22

2023-03-23T19:38

в мире

сша

министерство обороны сша

китай

си цзиньпин

россия

ллойд остин

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США сильно обеспокоены визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, видят в нем демонстрацию поддержки России на фоне конфликта на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Он добавил, что американская администрация пристально отслеживает, не начал ли Китай военные поставки в Россию, но пока этого не наблюдает.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935401.html

сша

китай

россия

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в мире, сша, министерство обороны сша, китай, си цзиньпин, россия, ллойд остин, владимир путин