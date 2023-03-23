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США встревожились визитом главы Китая в Москву - РИА Новости, 23.03.2023
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19:22 23.03.2023 (обновлено: 19:38 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/vizit-1860193005.html
США встревожились визитом главы Китая в Москву
США встревожились визитом главы Китая в Москву - РИА Новости, 23.03.2023
США встревожились визитом главы Китая в Москву
США сильно обеспокоены визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, видят в нем демонстрацию поддержки России на фоне конфликта на Украине, заявил шеф... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:22
2023-03-23T19:38
в мире
сша
министерство обороны сша
китай
си цзиньпин
россия
ллойд остин
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США сильно обеспокоены визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, видят в нем демонстрацию поддержки России на фоне конфликта на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Он добавил, что американская администрация пристально отслеживает, не начал ли Китай военные поставки в Россию, но пока этого не наблюдает.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
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в мире, сша, министерство обороны сша, китай, си цзиньпин, россия, ллойд остин, владимир путин
В мире, США, Министерство обороны США, Китай, Си Цзиньпин, Россия, Ллойд Остин, Владимир Путин
США встревожились визитом главы Китая в Москву

Шеф Пентагона Остин увидел в визите Си Цзиньпина в Москву демонстрацию поддержки России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Россию - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Россию. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США сильно обеспокоены визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, видят в нем демонстрацию поддержки России на фоне конфликта на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Он добавил, что американская администрация пристально отслеживает, не начал ли Китай военные поставки в Россию, но пока этого не наблюдает.
«
"Поездка Си к Путину и то, что он провел там два дня, я думаю, посылает очень тревожный сигнал, сигнал поддержки. Мы не видим с их стороны материальной помощи России сейчас, но мы очень и очень пристально за этим следим. Если они выберут этот путь, я думаю, это будет очень тревожно для международного сообщества, но, конечно, уже демонстрация поддержки его присутствием там, я думаю, очень тревожна", - сказал Остин.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
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В миреСШАМинистерство обороны СШАКитайСи ЦзиньпинРоссияЛлойд ОстинВладимир Путин
 
 
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