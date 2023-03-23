https://ria.ru/20230323/vizit-1860193005.html
США встревожились визитом главы Китая в Москву
США встревожились визитом главы Китая в Москву - РИА Новости, 23.03.2023
США встревожились визитом главы Китая в Москву
США сильно обеспокоены визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, видят в нем демонстрацию поддержки России на фоне конфликта на Украине, заявил шеф... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:22
2023-03-23T19:22
2023-03-23T19:38
в мире
сша
министерство обороны сша
китай
си цзиньпин
россия
ллойд остин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859677323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c3d29f0c55b23d4db458f02269631df.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США сильно обеспокоены визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, видят в нем демонстрацию поддержки России на фоне конфликта на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Он добавил, что американская администрация пристально отслеживает, не начал ли Китай военные поставки в Россию, но пока этого не наблюдает.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935401.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859677323_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac5821ebc4b213f5add472a41d87809b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша, китай, си цзиньпин, россия, ллойд остин, владимир путин
В мире, США, Министерство обороны США, Китай, Си Цзиньпин, Россия, Ллойд Остин, Владимир Путин
США встревожились визитом главы Китая в Москву
Шеф Пентагона Остин увидел в визите Си Цзиньпина в Москву демонстрацию поддержки России
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США сильно обеспокоены визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, видят в нем демонстрацию поддержки России на фоне конфликта на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Он добавил, что американская администрация пристально отслеживает, не начал ли Китай военные поставки в Россию, но пока этого не наблюдает.
«
"Поездка Си к Путину
и то, что он провел там два дня, я думаю, посылает очень тревожный сигнал, сигнал поддержки. Мы не видим с их стороны материальной помощи России сейчас, но мы очень и очень пристально за этим следим. Если они выберут этот путь, я думаю, это будет очень тревожно для международного сообщества, но, конечно, уже демонстрация поддержки его присутствием там, я думаю, очень тревожна", - сказал Остин.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
Западу не нужно равноправное партнерство с Россией и КНР, заявил Медведев