https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html

Мировая война получила свою "Москву-23"

Мировая война получила свою "Москву-23" - РИА Новости, 23.03.2023

Мировая война получила свою "Москву-23"

Вчера завершилось главное дипломатическое событие этого года — трехдневная поездка Си Цзиньпина в гости к Владимиру Путину. Детали того, о чем удалось... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:00

2023-03-23T08:00

2023-03-23T09:13

аналитика

россия

москва

китай

си цзиньпин

владимир путин

фумио кисида

международный уголовный суд

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Вчера завершилось главное дипломатическое событие этого года — трехдневная поездка Си Цзиньпина в гости к Владимиру Путину. Детали того, о чем удалось договориться китайскому и российскому лидерам, уже активно обсуждаются. Эти дискуссии будут продолжаться довольно долго, причем не только в Москве и Пекине. Но сегодня, как представляется, возможные последствия визита — куда более интересная тема для рассуждения.Один из самых известных евразийцев — Лев Николаевич Гумилев — ввел в российскую науку понятие "люди длинной воли". Изначально так называли монгольских юношей, вынужденных покинуть курень и жить отдельно от своего рода, скитаясь по степи, силой пытаясь обеспечить свое выживание. Силой — но не ею одной — в раздробленной Монголии им приходилось лавировать между интересами влиятельных кланов. Постепенно объединяясь, они стали движущей силой, создавшей гигантскую империю. Однако для этого пассионариям сперва пришлось бросить вызов устоявшемуся укладу.В каком-то смысле в Москве на этой неделе встретились два человека "длинной воли": и Россия, и Китай уже сейчас бросают вызов "порядку, основанному на правилах", формируя альтернативную точку зрения на то, как должно быть организовано мировое сообщество. Такие шаги, естественно, не устраивают нынешнюю "знать" — США и их европейских союзников.Чего только стоят попытки помешать переговорам, а затем хоть как-то потеснить этот визит в новостной повестке.Сперва российского президента обвиняют в краже детей, которых на самом деле вывозили из-под обстрелов. Что ж, это иллюстрирует всю бесполезность фейков о массовых военных преступлениях российских солдат — даже МУС решил не мараться. Да и в целом уж не архитекторам войн в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии (список можно продолжать) обвинять кого-то в недостаточной гуманности. Там, где Россия пытается спасти детей, Запад просто оставил бы их умирать.Так что МУСорное решение не помешало поездке Си Цзиньпина, благо ни Китай, ни Россия, ни даже США этот суд не признают.Тогда решились на еще более странный шаг — в Киев приехал японский премьер Фумио Кисида с необъявленным визитом. Такая попытка уравновесить одного восточного гостя другим смотрится неубедительно, но объяснимо: это прямой сигнал Пекину о том, что у него под боком есть еще один американский сателлит.И наконец, финальным аккордом этих попыток стало заявление замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном — прямой ответ делом на китайскую мирную инициативу в дополнение к словам из Белого дома о неприемлемости призывов к миру по итогам переговоров в Москве. Иными словами, Запад открыто признался в том, что он хочет войны.Но наиболее забавным моментом стали попытки киевских властей дозвониться до Си Цзиньпина. Вероятно, несколько дней в офисе Зеленского сидели на телефоне и слушали гудки — даже пожаловались вашингтонским хозяевам, чтобы те как-то повлияли. Пока безрезультатно.Все это не помешало встрече, которую метко описал китайский лидер: "Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены"."Москва-23" — это, по сути, новая Тегеранская конференция, которая очерчивает уже проглядывающиеся контуры постконфликтного устройства мира. И речь, конечно, не о борьбе с киевским режимом, а о куда более важном противостоянии с Западом. Да, в дальнейшем состав участников придется расширять. Да, пока к победе предстоит еще долгий путь, ведь все может не закончиться Украиной. Велика вероятность того, что США и их союзники попытаются взять реванш: потенциальных конфликтных точек по всему земному шару немало. Но очевидные проблемы охранителей старого мира уже бросаются в глаза — это и неспособность всего блока НАТО противостоять России на Украине, и экономические проблемы, сигнализирующие об углубляющемся кризисе, и внутреннее недовольство жителей отдельных западных стран.План Запада провалился в главном: никакого экономического блицкрига, который должен был поставить Россию на колени, не получилось. И развитие сотрудничества с Китаем ярко это подтверждает.Старый мир умирает из-за своей несправедливости. Долгие годы Запад декларировал приверженность демократическим ценностям внутри, распространяя тиранию вовне. Это была торговля идеей о свободе, но взамен идеи приходилось отдавать свободу настоящую. А за ней — все, что может быть нужно Западу. Тех, кого такая сделка не устраивала, ждали натовские бомбежки.За новый мир еще придется побороться — и борьба не будет простой. Но даже после его установления придется полагаться не только на силу, но и на умение соблюдать баланс интересов, если мы хотим, чтобы миропорядок был более справедливым. Только так можно обеспечить его устойчивость.Но на то она и "длинная воля", чтобы не бояться таких вызовов.

https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html

https://ria.ru/20230319/kirbi-1858963023.html

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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аналитика, россия, москва, китай, си цзиньпин, владимир путин, фумио кисида, международный уголовный суд, вооруженные силы украины