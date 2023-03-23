https://ria.ru/20230323/uran-1860199467.html

Генсек НАТО оправдал передачу Украине снарядов с обедненным ураном

Генсек НАТО оправдал передачу Украине снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 23.03.2023

Генсек НАТО оправдал передачу Украине снарядов с обедненным ураном

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о поставках Великобританией снарядов с обедненным ураном Киеву, утверждает, что члены альянса следуют... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:55

2023-03-23T19:55

2023-03-23T19:55

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о поставках Великобританией снарядов с обедненным ураном Киеву, утверждает, что члены альянса следуют международному праву в своей поддержке Украине. "Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины", - ответил Столтенберг агентству Франс Пресс на вопрос о планах Британии и соответствующей реакции России. Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями". Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Ранее доктор в области геоэкологической инженерии из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави заявила, что использование американскими военными в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака и заболеваний, связанных с радиоактивностью. Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.

https://ria.ru/20230323/uran-1860188523.html

https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html

https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html

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