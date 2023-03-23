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Путин поручил использовать бумажную упаковку вместо пластика - РИА Новости, 23.03.2023
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19:59 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/upakovka-1860200252.html
Путин поручил использовать бумажную упаковку вместо пластика
Путин поручил использовать бумажную упаковку вместо пластика - РИА Новости, 23.03.2023
Путин поручил использовать бумажную упаковку вместо пластика
Президент России Владимир Путин поручил принять меры, предусматривающие увеличение доли использования населением одноразовой бумажной упаковки в целях отказа от РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:59
2023-03-23T19:59
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, предусматривающие увеличение доли использования населением одноразовой бумажной упаковки в целях отказа от пластиковых изделий, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Доклад необходимо представить до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Во вторник Минпромторг сообщал, что в стране идет работа над ограничением оборота пластиковых изделий в целях снижения вреда, наносимого экологии.
https://ria.ru/20230321/plastik-1859332515.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин поручил использовать бумажную упаковку вместо пластика

Путин поручил увеличить использование одноразовой бумажной упаковки для отказа от пластика

© AP Photo / Eric RisbergЖенщины с полиэтиленовыми пакетами
Женщины с полиэтиленовыми пакетами - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Женщины с полиэтиленовыми пакетами. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, предусматривающие увеличение доли использования населением одноразовой бумажной упаковки в целях отказа от пластиковых изделий, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: принять меры, предусматривающие ...развитие производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки, в том числе для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса; увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий", - говорится в тексте поручения.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Во вторник Минпромторг сообщал, что в стране идет работа над ограничением оборота пластиковых изделий в целях снижения вреда, наносимого экологии.
Пластиковый стаканчик - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Минпромторг предложил запретить импорт товаров из пластика
21 марта, 01:17
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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