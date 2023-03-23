https://ria.ru/20230323/upakovka-1860200252.html

Путин поручил использовать бумажную упаковку вместо пластика

Путин поручил использовать бумажную упаковку вместо пластика - РИА Новости, 23.03.2023

Путин поручил использовать бумажную упаковку вместо пластика

Президент России Владимир Путин поручил принять меры, предусматривающие увеличение доли использования населением одноразовой бумажной упаковки в целях отказа от РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:59

2023-03-23T19:59

2023-03-23T19:59

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, предусматривающие увеличение доли использования населением одноразовой бумажной упаковки в целях отказа от пластиковых изделий, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Доклад необходимо представить до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Во вторник Минпромторг сообщал, что в стране идет работа над ограничением оборота пластиковых изделий в целях снижения вреда, наносимого экологии.

https://ria.ru/20230321/plastik-1859332515.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)