https://ria.ru/20230323/ucheniya-1860092345.html
Африканцы и латиноамериканцы приедут в Арктику на учения МЧС России
Африканцы и латиноамериканцы приедут в Арктику на учения МЧС России - РИА Новости, 23.03.2023
Африканцы и латиноамериканцы приедут в Арктику на учения МЧС России
Девять стран, в том числе государства Африки и Латинской Америки, примут участие в межведомственных учениях МЧС России в Арктике, сообщил директор департамента... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:07
2023-03-23T15:07
2023-03-23T15:07
арктика
африка
латинская америка
арктический совет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Девять стран, в том числе государства Африки и Латинской Америки, примут участие в межведомственных учениях МЧС России в Арктике, сообщил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар в четверг. "Уже сейчас подтвердило свое участие 40 зарубежных участников из девяти государств, что для нас стало приятным удивлением", - сказал Бондар в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он также отметил, что география участников учений изменилась: теперь это не страны Арктического совета, а страны Африки, Латинской Америки и Евроазиатского региона. "Сейчас интерес участников радикально иной. Это уже не страны Арктического совета, это страны Евроазиатского региона, страны Африки, страны Латинской Америки, для которых интересны технологии и техника, способные работать даже в Арктике... Мы очень рады такой географии учения и благодарим зарубежных партнеров за то, что они откликнулись на наше приглашение", - добавил он. Масштабные межведомственные опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика 2023" пройдут 6 и 7 апреля в девяти регионах России. В них примут участие порядка трех десятков органов исполнительной власти РФ и крупных госкорпораций. Планируется отработать 15 вводных по ликвидации последствий различных аварий на производственных объектах с выбросом опасных химических веществ, угрозой радиационного заражения, отключения электроснабжения и потери связи, авиакатастрофе, а также разливе нефтепродуктов и обрушении зданий. В рамках учения пройдет масштабная научно-исследовательская экспедиция. Она стартует 26 марта в Нарьян-Маре, а финиширует 7 апреля в Салехарде. Ее участники преодолеют около 1600 километров по бездорожью и в реальных условиях Севера испытают новейшие отечественные образцы техники и оборудования.
https://ria.ru/20230321/uran-1859573881.html
https://ria.ru/20230322/ozero-1859885654.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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арктика, африка, латинская америка, арктический совет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Арктика, Африка, Латинская Америка, Арктический совет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Африканцы и латиноамериканцы приедут в Арктику на учения МЧС России
В учениях МЧС России в Арктике примут участие страны Африки и Латинской Америки
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Девять стран, в том числе государства Африки и Латинской Америки, примут участие в межведомственных учениях МЧС России в Арктике, сообщил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар в четверг.
"Уже сейчас подтвердило свое участие 40 зарубежных участников из девяти государств, что для нас стало приятным удивлением", - сказал Бондар в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Он также отметил, что география участников учений изменилась: теперь это не страны Арктического совета
, а страны Африки, Латинской Америки и Евроазиатского региона.
"Сейчас интерес участников радикально иной. Это уже не страны Арктического совета, это страны Евроазиатского региона, страны Африки, страны Латинской Америки, для которых интересны технологии и техника, способные работать даже в Арктике... Мы очень рады такой географии учения и благодарим зарубежных партнеров за то, что они откликнулись на наше приглашение", - добавил он.
Масштабные межведомственные опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика 2023" пройдут 6 и 7 апреля в девяти регионах России. В них примут участие порядка трех десятков органов исполнительной власти РФ и крупных госкорпораций.
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Планируется отработать 15 вводных по ликвидации последствий различных аварий на производственных объектах с выбросом опасных химических веществ, угрозой радиационного заражения, отключения электроснабжения и потери связи, авиакатастрофе, а также разливе нефтепродуктов и обрушении зданий.
В рамках учения пройдет масштабная научно-исследовательская экспедиция. Она стартует 26 марта в Нарьян-Маре
, а финиширует 7 апреля в Салехарде
. Ее участники преодолеют около 1600 километров по бездорожью и в реальных условиях Севера испытают новейшие отечественные образцы техники и оборудования.
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