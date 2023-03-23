https://ria.ru/20230323/ucheniya-1860092345.html

Африканцы и латиноамериканцы приедут в Арктику на учения МЧС России

Африканцы и латиноамериканцы приедут в Арктику на учения МЧС России - РИА Новости, 23.03.2023

Африканцы и латиноамериканцы приедут в Арктику на учения МЧС России

Девять стран, в том числе государства Африки и Латинской Америки, примут участие в межведомственных учениях МЧС России в Арктике, сообщил директор департамента... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:07

2023-03-23T15:07

2023-03-23T15:07

арктика

африка

латинская америка

арктический совет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Девять стран, в том числе государства Африки и Латинской Америки, примут участие в межведомственных учениях МЧС России в Арктике, сообщил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар в четверг. "Уже сейчас подтвердило свое участие 40 зарубежных участников из девяти государств, что для нас стало приятным удивлением", - сказал Бондар в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он также отметил, что география участников учений изменилась: теперь это не страны Арктического совета, а страны Африки, Латинской Америки и Евроазиатского региона. "Сейчас интерес участников радикально иной. Это уже не страны Арктического совета, это страны Евроазиатского региона, страны Африки, страны Латинской Америки, для которых интересны технологии и техника, способные работать даже в Арктике... Мы очень рады такой географии учения и благодарим зарубежных партнеров за то, что они откликнулись на наше приглашение", - добавил он. Масштабные межведомственные опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика 2023" пройдут 6 и 7 апреля в девяти регионах России. В них примут участие порядка трех десятков органов исполнительной власти РФ и крупных госкорпораций. Планируется отработать 15 вводных по ликвидации последствий различных аварий на производственных объектах с выбросом опасных химических веществ, угрозой радиационного заражения, отключения электроснабжения и потери связи, авиакатастрофе, а также разливе нефтепродуктов и обрушении зданий. В рамках учения пройдет масштабная научно-исследовательская экспедиция. Она стартует 26 марта в Нарьян-Маре, а финиширует 7 апреля в Салехарде. Ее участники преодолеют около 1600 километров по бездорожью и в реальных условиях Севера испытают новейшие отечественные образцы техники и оборудования.

https://ria.ru/20230321/uran-1859573881.html

https://ria.ru/20230322/ozero-1859885654.html

https://ria.ru/20230316/puteshestvie-1857492854.html

арктика

африка

латинская америка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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арктика, африка, латинская америка, арктический совет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия