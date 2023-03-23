https://ria.ru/20230323/ubiystvo-1859931309.html

Бастрыкин приказал подготовить доклад по двойному убийству в Омске

Бастрыкин приказал подготовить доклад по двойному убийству в Омске - РИА Новости, 23.03.2023

Бастрыкин приказал подготовить доклад по двойному убийству в Омске

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по убийству пенсионерки и ее сына в Омске, рассказали в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T05:58

2023-03-23T05:58

2023-03-23T11:51

происшествия

россия

омск

омская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 23 мар — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по убийству пенсионерки и ее сына в Омске, рассказали в пресс-службе регионального главка Следкома."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Омской области Винникову О. Е. доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", — говорится в пресс-релизе.Об инциденте стало известно после обращения родственницы 85-летней женщины в полицию. Он сообщила, что пенсионерка, которая обычно не покидает дом, два дня не выходила на связь. Также пропал ее сын. Полицейские дважды осмотрели их дом и только со второй попытки нашли погреб, вход в которой был заставлен мебелью. Там они и обнаружили два тела с открытыми черепно-мозговыми травмами."В ходе осмотра сотрудниками правоохранительных органов места жительства пенсионерки в скрытом под предметами мебели погребе были обнаружены тела пропавших с признаками насильственной смерти", — добавили в ведомстве.Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц". Как уточнили в пресс-службе Следкома, скорее всего, из дома ничего не пропало и мотив у преступления не корыстный. Ход расследования проконтролирует центральный аппарат СК.

https://ria.ru/20230319/sk-1858907961.html

https://ria.ru/20230320/ubiystvo-1859066477.html

россия

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происшествия, россия, омск, омская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)