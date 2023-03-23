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Бастрыкин приказал подготовить доклад по двойному убийству в Омске - РИА Новости, 23.03.2023
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05:58 23.03.2023 (обновлено: 11:51 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ubiystvo-1859931309.html
Бастрыкин приказал подготовить доклад по двойному убийству в Омске
Бастрыкин приказал подготовить доклад по двойному убийству в Омске - РИА Новости, 23.03.2023
Бастрыкин приказал подготовить доклад по двойному убийству в Омске
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по убийству пенсионерки и ее сына в Омске, рассказали в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T05:58
2023-03-23T11:51
происшествия
россия
омск
омская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 23 мар — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по убийству пенсионерки и ее сына в Омске, рассказали в пресс-службе регионального главка Следкома."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Омской области Винникову О. Е. доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", — говорится в пресс-релизе.Об инциденте стало известно после обращения родственницы 85-летней женщины в полицию. Он сообщила, что пенсионерка, которая обычно не покидает дом, два дня не выходила на связь. Также пропал ее сын. Полицейские дважды осмотрели их дом и только со второй попытки нашли погреб, вход в которой был заставлен мебелью. Там они и обнаружили два тела с открытыми черепно-мозговыми травмами."В ходе осмотра сотрудниками правоохранительных органов места жительства пенсионерки в скрытом под предметами мебели погребе были обнаружены тела пропавших с признаками насильственной смерти", — добавили в ведомстве.Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц". Как уточнили в пресс-службе Следкома, скорее всего, из дома ничего не пропало и мотив у преступления не корыстный. Ход расследования проконтролирует центральный аппарат СК.
https://ria.ru/20230319/sk-1858907961.html
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происшествия, россия, омск, омская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омск, Омская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин приказал подготовить доклад по двойному убийству в Омске

Бастрыкин поручил предоставить доклад в связи с убийством пенсионерки и ее сына в Омске

© Фото : Следственное управление СК России по Омской областиДом в Омске, в погребе которого были обнаружены тела пропавших людей с признаками насильственной смерти
Дом в Омске, в погребе которого были обнаружены тела пропавших людей с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Следственное управление СК России по Омской области
Дом в Омске, в погребе которого были обнаружены тела пропавших людей с признаками насильственной смерти
Читать ria.ru в
ОМСК, 23 мар — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по убийству пенсионерки и ее сына в Омске, рассказали в пресс-службе регионального главка Следкома.
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Омской области Винникову О. Е. доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", — говорится в пресс-релизе.
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Об инциденте стало известно после обращения родственницы 85-летней женщины в полицию. Он сообщила, что пенсионерка, которая обычно не покидает дом, два дня не выходила на связь. Также пропал ее сын. Полицейские дважды осмотрели их дом и только со второй попытки нашли погреб, вход в которой был заставлен мебелью. Там они и обнаружили два тела с открытыми черепно-мозговыми травмами.
"В ходе осмотра сотрудниками правоохранительных органов места жительства пенсионерки в скрытом под предметами мебели погребе были обнаружены тела пропавших с признаками насильственной смерти", — добавили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц". Как уточнили в пресс-службе Следкома, скорее всего, из дома ничего не пропало и мотив у преступления не корыстный.
Ход расследования проконтролирует центральный аппарат СК.
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ПроисшествияРоссияОмскОмская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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