https://ria.ru/20230323/trud-1859975605.html

Глава РАО рассказала о возможности возвращения трудового воспитания в школы

Глава РАО рассказала о возможности возвращения трудового воспитания в школы - РИА Новости, 23.03.2023

Глава РАО рассказала о возможности возвращения трудового воспитания в школы

Человек должен уметь заниматься самообслуживающим трудом, странно, что вопрос о возвращении трудового воспитания в школы вообще дискутируется, заявила в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:49

2023-03-23T10:49

2023-03-23T11:08

общество

ольга васильева

ольга казакова

единая россия

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Человек должен уметь заниматься самообслуживающим трудом, странно, что вопрос о возвращении трудового воспитания в школы вообще дискутируется, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "Ни сейчас, ни будучи министром, я никак не могла понять: почему этот вопрос вообще дискутируется? Человек просто должен уметь заниматься самообслуживающим трудом. И точка", - сказала Васильева. Она также рассказала про случай, который произошел в одной из ее рабочих поездок: "Обычная региональная школа. Родительское собрание. Одна мама мне говорит с дрожью на губах: "Знаете, Ольга Юрьевна, моего сына в четвертом классе учительница попросила стереть тряпкой с доски мел. Но это же рабский детский труд!". Я округлила глаза: "А дома он помогает вам что-то делать?". В ответ – пауза, большая пауза". По ее словам, во-первых, должно быть самообслуживание, во-вторых, элементарные навыки, которые должны быть привиты и девочке, и мальчику – так же, как человек дышит, он должен чистить зубы, убирать свое рабочее место, свою постель и делать много других мелочей, которые делают все. Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") предложила изменить в законе норму о запрете привлечения школьников к труду, разрешив привлекать обучающихся к труду с разрешения родителей. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20170214/1487921458.html

https://sn.ria.ru/20230322/profminimum-1859732586.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ольга васильева, ольга казакова, единая россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование