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Глава РАО рассказала о возможности возвращения трудового воспитания в школы - РИА Новости, 23.03.2023
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10:49 23.03.2023 (обновлено: 11:08 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/trud-1859975605.html
Глава РАО рассказала о возможности возвращения трудового воспитания в школы
Глава РАО рассказала о возможности возвращения трудового воспитания в школы - РИА Новости, 23.03.2023
Глава РАО рассказала о возможности возвращения трудового воспитания в школы
Человек должен уметь заниматься самообслуживающим трудом, странно, что вопрос о возвращении трудового воспитания в школы вообще дискутируется, заявила в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:49
2023-03-23T11:08
общество
ольга васильева
ольга казакова
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Человек должен уметь заниматься самообслуживающим трудом, странно, что вопрос о возвращении трудового воспитания в школы вообще дискутируется, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "Ни сейчас, ни будучи министром, я никак не могла понять: почему этот вопрос вообще дискутируется? Человек просто должен уметь заниматься самообслуживающим трудом. И точка", - сказала Васильева. Она также рассказала про случай, который произошел в одной из ее рабочих поездок: "Обычная региональная школа. Родительское собрание. Одна мама мне говорит с дрожью на губах: "Знаете, Ольга Юрьевна, моего сына в четвертом классе учительница попросила стереть тряпкой с доски мел. Но это же рабский детский труд!". Я округлила глаза: "А дома он помогает вам что-то делать?". В ответ – пауза, большая пауза". По ее словам, во-первых, должно быть самообслуживание, во-вторых, элементарные навыки, которые должны быть привиты и девочке, и мальчику – так же, как человек дышит, он должен чистить зубы, убирать свое рабочее место, свою постель и делать много других мелочей, которые делают все. Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") предложила изменить в законе норму о запрете привлечения школьников к труду, разрешив привлекать обучающихся к труду с разрешения родителей. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20170214/1487921458.html
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общество, ольга васильева, ольга казакова, единая россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Ольга Васильева, Ольга Казакова, Единая Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Глава РАО рассказала о возможности возвращения трудового воспитания в школы

Глава РАО Васильева о трудовом воспитании: человек должен уметь обслужить себя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУченики кадетского класса московской гимназии № 1748 "Вертикаль" во время урока труда.
Ученики кадетского класса московской гимназии № 1748 Вертикаль во время урока труда. - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученики кадетского класса московской гимназии № 1748 "Вертикаль" во время урока труда.. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Человек должен уметь заниматься самообслуживающим трудом, странно, что вопрос о возвращении трудового воспитания в школы вообще дискутируется, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
"Ни сейчас, ни будучи министром, я никак не могла понять: почему этот вопрос вообще дискутируется? Человек просто должен уметь заниматься самообслуживающим трудом. И точка", - сказала Васильева.
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Она также рассказала про случай, который произошел в одной из ее рабочих поездок: "Обычная региональная школа. Родительское собрание. Одна мама мне говорит с дрожью на губах: "Знаете, Ольга Юрьевна, моего сына в четвертом классе учительница попросила стереть тряпкой с доски мел. Но это же рабский детский труд!". Я округлила глаза: "А дома он помогает вам что-то делать?". В ответ – пауза, большая пауза".
По ее словам, во-первых, должно быть самообслуживание, во-вторых, элементарные навыки, которые должны быть привиты и девочке, и мальчику – так же, как человек дышит, он должен чистить зубы, убирать свое рабочее место, свою постель и делать много других мелочей, которые делают все.
«
"Когда ты приходишь в школу, где ты проводишь 11 лет своей жизни, нужно, чтобы место, где ты находишься и живешь, было также в чистоте. Пожалуйста, вот тебе тряпка и доска. А вот, допустим, приусадебный участок, на котором ты с удовольствием работаешь на воздухе, если это сельская школа. И не только сельская. Возникает вопрос: ну что же здесь плохого? Когда я его задаю, как правило, внятного ответа не получаю. Иногда слышу: "Да, да, конечно. Но все-таки, мой ребенок тряпкой вытирать не должен…". С такими родителями надо терпеливо разговаривать", - заключила президент РАО.
Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") предложила изменить в законе норму о запрете привлечения школьников к труду, разрешив привлекать обучающихся к труду с разрешения родителей.
Читайте полный текст интервью >>
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Год педагога и наставникаОбществоОльга ВасильеваОльга КазаковаЕдиная РоссияГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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