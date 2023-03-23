https://ria.ru/20230323/trud-1859975605.html
Глава РАО рассказала о возможности возвращения трудового воспитания в школы
Глава РАО рассказала о возможности возвращения трудового воспитания в школы - РИА Новости, 23.03.2023
Глава РАО рассказала о возможности возвращения трудового воспитания в школы
Человек должен уметь заниматься самообслуживающим трудом, странно, что вопрос о возвращении трудового воспитания в школы вообще дискутируется, заявила в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:49
2023-03-23T10:49
2023-03-23T11:08
общество
ольга васильева
ольга казакова
единая россия
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Человек должен уметь заниматься самообслуживающим трудом, странно, что вопрос о возвращении трудового воспитания в школы вообще дискутируется, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "Ни сейчас, ни будучи министром, я никак не могла понять: почему этот вопрос вообще дискутируется? Человек просто должен уметь заниматься самообслуживающим трудом. И точка", - сказала Васильева. Она также рассказала про случай, который произошел в одной из ее рабочих поездок: "Обычная региональная школа. Родительское собрание. Одна мама мне говорит с дрожью на губах: "Знаете, Ольга Юрьевна, моего сына в четвертом классе учительница попросила стереть тряпкой с доски мел. Но это же рабский детский труд!". Я округлила глаза: "А дома он помогает вам что-то делать?". В ответ – пауза, большая пауза". По ее словам, во-первых, должно быть самообслуживание, во-вторых, элементарные навыки, которые должны быть привиты и девочке, и мальчику – так же, как человек дышит, он должен чистить зубы, убирать свое рабочее место, свою постель и делать много других мелочей, которые делают все. Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") предложила изменить в законе норму о запрете привлечения школьников к труду, разрешив привлекать обучающихся к труду с разрешения родителей. Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ольга васильева, ольга казакова, единая россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Ольга Васильева, Ольга Казакова, Единая Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Глава РАО рассказала о возможности возвращения трудового воспитания в школы
Глава РАО Васильева о трудовом воспитании: человек должен уметь обслужить себя
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Человек должен уметь заниматься самообслуживающим трудом, странно, что вопрос о возвращении трудового воспитания в школы вообще дискутируется, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
"Ни сейчас, ни будучи министром, я никак не могла понять: почему этот вопрос вообще дискутируется? Человек просто должен уметь заниматься самообслуживающим трудом. И точка", - сказала Васильева.
Госдума разрабатывает закон о трудовом воспитании школьников
Она также рассказала про случай, который произошел в одной из ее рабочих поездок: "Обычная региональная школа. Родительское собрание. Одна мама мне говорит с дрожью на губах: "Знаете, Ольга Юрьевна, моего сына в четвертом классе учительница попросила стереть тряпкой с доски мел. Но это же рабский детский труд!". Я округлила глаза: "А дома он помогает вам что-то делать?". В ответ – пауза, большая пауза".
По ее словам, во-первых, должно быть самообслуживание, во-вторых, элементарные навыки, которые должны быть привиты и девочке, и мальчику – так же, как человек дышит, он должен чистить зубы, убирать свое рабочее место, свою постель и делать много других мелочей, которые делают все.
«
"Когда ты приходишь в школу, где ты проводишь 11 лет своей жизни, нужно, чтобы место, где ты находишься и живешь, было также в чистоте. Пожалуйста, вот тебе тряпка и доска. А вот, допустим, приусадебный участок, на котором ты с удовольствием работаешь на воздухе, если это сельская школа. И не только сельская. Возникает вопрос: ну что же здесь плохого? Когда я его задаю, как правило, внятного ответа не получаю. Иногда слышу: "Да, да, конечно. Но все-таки, мой ребенок тряпкой вытирать не должен…". С такими родителями надо терпеливо разговаривать", - заключила президент РАО.
Ранее глава комитета Госдумы
по просвещению Ольга Казакова
("Единая Россия
") предложила изменить в законе норму о запрете привлечения школьников к труду, разрешив привлекать обучающихся к труду с разрешения родителей.
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