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США отслеживают поставки бизнесом КНР товаров двойного назначения России - РИА Новости, 23.03.2023
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20:37 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/tovary-1860209392.html
США отслеживают поставки бизнесом КНР товаров двойного назначения России
США отслеживают поставки бизнесом КНР товаров двойного назначения России - РИА Новости, 23.03.2023
США отслеживают поставки бизнесом КНР товаров двойного назначения России
США внимательно отслеживают поставки частными китайскими компаниями товаров двойного назначения России, которые могут вызывать обеспокоенность у Вашингтона,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:37
2023-03-23T20:37
в мире
китай
сша
россия
энтони блинкен
йенс столтенберг
майкл маккол
нато
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. США внимательно отслеживают поставки частными китайскими компаниями товаров двойного назначения России, которые могут вызывать обеспокоенность у Вашингтона, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы сфокусированы на том, чтобы отследить поставки Китаем летальных вооружений России, но также - поставки частными китайскими компаниями товаров двойного назначения, которые могут вызывать у нас озабоченность", - сказал Блинкен в ходе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. При этом глава американской дипломатии отказался комментировать необходимость введения на данном этапе санкций против КНР за отправку в Россию товаров такого рода. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. США предупредили Китай, что так поступать не следует. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
https://ria.ru/20230315/kitay-1857866819.html
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в мире, китай, сша, россия, энтони блинкен, йенс столтенберг, майкл маккол, нато
В мире, Китай, США, Россия, Энтони Блинкен, Йенс Столтенберг, Майкл Маккол, НАТО
США отслеживают поставки бизнесом КНР товаров двойного назначения России

Блинкен: США отслеживают поставки бизнесом КНР товаров двойного назначения России

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США
Здание Государственного департамента США - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. США внимательно отслеживают поставки частными китайскими компаниями товаров двойного назначения России, которые могут вызывать обеспокоенность у Вашингтона, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы сфокусированы на том, чтобы отследить поставки Китаем летальных вооружений России, но также - поставки частными китайскими компаниями товаров двойного назначения, которые могут вызывать у нас озабоченность", - сказал Блинкен в ходе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США.
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При этом глава американской дипломатии отказался комментировать необходимость введения на данном этапе санкций против КНР за отправку в Россию товаров такого рода.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. США предупредили Китай, что так поступать не следует.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
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