Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала об иммунитете высших лиц государств перед решениями МУС - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/sud-1860028627.html
Захарова рассказала об иммунитете высших лиц государств перед решениями МУС
Захарова рассказала об иммунитете высших лиц государств перед решениями МУС - РИА Новости, 23.03.2023
Захарова рассказала об иммунитете высших лиц государств перед решениями МУС
Высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда (МУС), РФ никогда не являлась участницей МУС и не будет с ним... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:58
2023-03-23T12:58
в мире
россия
земля
азербайджан
мария захарова
владимир путин
дмитрий песков
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда (МУС), РФ никогда не являлась участницей МУС и не будет с ним сотрудничать, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Действия этой структуры в отношении нашей страны являются юридически ничтожными. А что касается внешнего мира, то согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом. У должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен. Решение МУС этого отменить не может", — сказала Захарова в ходе брифинга. "Россия никогда не являлась участницей Международного уголовного суда. Россия не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, несмотря на призывы, которые теперь оттуда мы слышим", — добавила она. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал МУС правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935198.html
https://ria.ru/20230322/lvova-belova-1859686673.html
россия
земля
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, земля, азербайджан, мария захарова, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд
В мире, Россия, Земля, Азербайджан, Мария Захарова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд
Захарова рассказала об иммунитете высших лиц государств перед решениями МУС

Захарова: высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями МУС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда (МУС), РФ никогда не являлась участницей МУС и не будет с ним сотрудничать, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действия этой структуры в отношении нашей страны являются юридически ничтожными. А что касается внешнего мира, то согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом. У должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен. Решение МУС этого отменить не может", — сказала Захарова в ходе брифинга.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев назвал МУС правовым ничтожеством
Вчера, 07:06
"Россия никогда не являлась участницей Международного уголовного суда. Россия не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, несмотря на призывы, которые теперь оттуда мы слышим", — добавила она.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал МУС правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом, который ничего существенного не сделал с момента своего создания.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Мария Львова-Белова
МИД прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой
22 марта, 09:50
 
В миреРоссияЗемляАзербайджанМария ЗахароваВладимир ПутинДмитрий ПесковМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала