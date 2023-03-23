Захарова рассказала об иммунитете высших лиц государств перед решениями МУС
Захарова: высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями МУС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда (МУС), РФ никогда не являлась участницей МУС и не будет с ним сотрудничать, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действия этой структуры в отношении нашей страны являются юридически ничтожными. А что касается внешнего мира, то согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом. У должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен. Решение МУС этого отменить не может", — сказала Захарова в ходе брифинга.
"Россия никогда не являлась участницей Международного уголовного суда. Россия не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, несмотря на призывы, которые теперь оттуда мы слышим", — добавила она.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал МУС правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом, который ничего существенного не сделал с момента своего создания.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.