https://ria.ru/20230323/sud-1860028627.html

Захарова рассказала об иммунитете высших лиц государств перед решениями МУС

Захарова рассказала об иммунитете высших лиц государств перед решениями МУС - РИА Новости, 23.03.2023

Захарова рассказала об иммунитете высших лиц государств перед решениями МУС

Высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда (МУС), РФ никогда не являлась участницей МУС и не будет с ним... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:58

2023-03-23T12:58

2023-03-23T12:58

в мире

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мария захарова

владимир путин

дмитрий песков

международный уголовный суд

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда (МУС), РФ никогда не являлась участницей МУС и не будет с ним сотрудничать, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Действия этой структуры в отношении нашей страны являются юридически ничтожными. А что касается внешнего мира, то согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом. У должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен. Решение МУС этого отменить не может", — сказала Захарова в ходе брифинга. "Россия никогда не являлась участницей Международного уголовного суда. Россия не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, несмотря на призывы, которые теперь оттуда мы слышим", — добавила она. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал МУС правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935198.html

https://ria.ru/20230322/lvova-belova-1859686673.html

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, земля, азербайджан, мария захарова, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд