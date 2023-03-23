https://ria.ru/20230323/strashilki-1860055879.html
Красные гольфы, чёрный вожатый и другие. Почему мы любим детские страшилки
Красные гольфы, чёрный вожатый и другие. Почему мы любим детские страшилки - РИА Новости, 23.03.2023
Красные гольфы, чёрный вожатый и другие. Почему мы любим детские страшилки
Одна из главных традиций детского лагеря — это страшные байки у костра. Как устроен детский "пугающий" фольклор? Почему пугалки и страшилки — не одно и то же? И почему одинаковые истории путешествуют по всей стране? Об этом нам рассказала филолог и исследовательница детского устного фольклора Татьяна Мирвода.
2023-03-23T14:00
2023-03-23T14:00
2023-03-23T14:00
яснопонятно
общество
технологии
сказки
легенды
фольклор
великая отечественная война (1941-1945)
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Красные гольфы, чёрный вожатый и другие. Почему мы любим детские страшилки
Одна из главных традиций детского лагеря — это страшные байки у костра. Как устроен детский «пугающий» фольклор? Почему пугалки и страшилки — не одно и то же? И почему одинаковые истории путешествуют по всей стране? Спросили у филолога и независимой исследовательницы Татьяны Мирвода.
audio/mpeg
Красные гольфы, чёрный вожатый и другие. Почему мы любим детские страшилки
Одна из главных традиций детского лагеря — это страшные байки у костра. Как устроен детский «пугающий» фольклор? Почему пугалки и страшилки — не одно и то же? И почему одинаковые истории путешествуют по всей стране? Спросили у филолога и независимой исследовательницы Татьяны Мирвода.
audio/mpeg
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общество, технологии, сказки, легенды, фольклор, великая отечественная война (1941-1945), аудио
ЯсноПонятно, Общество, Технологии, сказки, легенды, Фольклор, Великая Отечественная война (1941-1945)
Красные гольфы, чёрный вожатый и другие. Почему мы любим детские страшилки
Одна из главных традиций детского лагеря — это страшные байки у костра. Как устроен детский "пугающий" фольклор? Почему пугалки и страшилки — не одно и то же? И почему одинаковые истории путешествуют по всей стране? Об этом нам рассказала филолог и исследовательница детского устного фольклора Татьяна Мирвода.