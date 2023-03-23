https://ria.ru/20230323/strashilki-1860055879.html

Красные гольфы, чёрный вожатый и другие. Почему мы любим детские страшилки

Красные гольфы, чёрный вожатый и другие. Почему мы любим детские страшилки - РИА Новости, 23.03.2023

Красные гольфы, чёрный вожатый и другие. Почему мы любим детские страшилки

Одна из главных традиций детского лагеря — это страшные байки у костра. Как устроен детский "пугающий" фольклор? Почему пугалки и страшилки — не одно и то же? И почему одинаковые истории путешествуют по всей стране? Об этом нам рассказала филолог и исследовательница детского устного фольклора Татьяна Мирвода.

2023-03-23T14:00

2023-03-23T14:00

2023-03-23T14:00

яснопонятно

общество

технологии

сказки

легенды

фольклор

великая отечественная война (1941-1945)

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Красные гольфы, чёрный вожатый и другие. Почему мы любим детские страшилки Одна из главных традиций детского лагеря — это страшные байки у костра. Как устроен детский «пугающий» фольклор? Почему пугалки и страшилки — не одно и то же? И почему одинаковые истории путешествуют по всей стране? Спросили у филолога и независимой исследовательницы Татьяны Мирвода. audio/mpeg

Красные гольфы, чёрный вожатый и другие. Почему мы любим детские страшилки Одна из главных традиций детского лагеря — это страшные байки у костра. Как устроен детский «пугающий» фольклор? Почему пугалки и страшилки — не одно и то же? И почему одинаковые истории путешествуют по всей стране? Спросили у филолога и независимой исследовательницы Татьяны Мирвода. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, сказки, легенды, фольклор, великая отечественная война (1941-1945), аудио