https://ria.ru/20230323/ssha-1859947494.html

США боятся последствий отрицания плана Китая по Украине, сообщили СМИ

США боятся последствий отрицания плана Китая по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2023

США боятся последствий отрицания плана Китая по Украине, сообщили СМИ

Белый дом опасается ситуации, при которой Пекин сможет убедить другие страны мира в том, что США не заинтересованы в разрешении ситуации на Украине, передает... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:12

2023-03-23T09:12

2023-03-23T11:39

в мире

китай

украина

россия

си цзиньпин

джо байден

владимир путин

оон

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Белый дом опасается ситуации, при которой Пекин сможет убедить другие страны мира в том, что США не заинтересованы в разрешении ситуации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. "США обеспокоены, что будут загнаны в угол по поводу китайского предложения. Независимо от оговорок со стороны США, полное отрицание может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны и от экономического ущерба, которую она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире", — говорится в публикации.Как заявил ранее президент США Джо Байден, предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России. Он назвал "нерациональной" саму идею, что Пекин будет за Киев вести переговоры об окончании "совершенно несправедливой войны". Позже представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что перемирие прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН. В то же время встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, как утверждает собеседник агентства, вызвала в американской администрации чувство беспокойства, что привело к появлению сомнений, не нужно ли искать к отношениям с двумя странами "более широкий подход".Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента Путина, многие пункты китайской инициативы можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230323/predlozhenie-1859939092.html

https://ria.ru/20230322/ssha-1859741806.html

китай

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, украина, россия, си цзиньпин, джо байден, владимир путин, оон