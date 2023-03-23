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США боятся последствий отрицания плана Китая по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2023
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09:12 23.03.2023 (обновлено: 11:39 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ssha-1859947494.html
США боятся последствий отрицания плана Китая по Украине, сообщили СМИ
США боятся последствий отрицания плана Китая по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2023
США боятся последствий отрицания плана Китая по Украине, сообщили СМИ
Белый дом опасается ситуации, при которой Пекин сможет убедить другие страны мира в том, что США не заинтересованы в разрешении ситуации на Украине, передает... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:12
2023-03-23T11:39
в мире
китай
украина
россия
си цзиньпин
джо байден
владимир путин
оон
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Белый дом опасается ситуации, при которой Пекин сможет убедить другие страны мира в том, что США не заинтересованы в разрешении ситуации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. "США обеспокоены, что будут загнаны в угол по поводу китайского предложения. Независимо от оговорок со стороны США, полное отрицание может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны и от экономического ущерба, которую она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире", — говорится в публикации.Как заявил ранее президент США Джо Байден, предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России. Он назвал "нерациональной" саму идею, что Пекин будет за Киев вести переговоры об окончании "совершенно несправедливой войны". Позже представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что перемирие прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН. В то же время встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, как утверждает собеседник агентства, вызвала в американской администрации чувство беспокойства, что привело к появлению сомнений, не нужно ли искать к отношениям с двумя странами "более широкий подход".Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента Путина, многие пункты китайской инициативы можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230323/predlozhenie-1859939092.html
https://ria.ru/20230322/ssha-1859741806.html
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в мире, китай, украина, россия, си цзиньпин, джо байден, владимир путин, оон
В мире, Китай, Украина, Россия, Си Цзиньпин, Джо Байден, Владимир Путин, ООН
США боятся последствий отрицания плана Китая по Украине, сообщили СМИ

Bloomberg: США испугались поддержки плана Китая по Украине другими странами

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Белый дом опасается ситуации, при которой Пекин сможет убедить другие страны мира в том, что США не заинтересованы в разрешении ситуации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
"США обеспокоены, что будут загнаны в угол по поводу китайского предложения. Независимо от оговорок со стороны США, полное отрицание может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны и от экономического ущерба, которую она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире", — говорится в публикации.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В США сделали Украине неожиданное предложение
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Как заявил ранее президент США Джо Байден, предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России. Он назвал "нерациональной" саму идею, что Пекин будет за Киев вести переговоры об окончании "совершенно несправедливой войны". Позже представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что перемирие прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН.
В то же время встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, как утверждает собеседник агентства, вызвала в американской администрации чувство беспокойства, что привело к появлению сомнений, не нужно ли искать к отношениям с двумя странами "более широкий подход".
«

"Администрация Байдена пыталась держать Китай в стороне с самого начала (конфликта) на Украине, но, похоже, произошло обратное. <...> Китай находит восприимчивую аудиторию для своих более широких дипломатических усилий по всему миру", — отмечается в статье.

Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента Путина, многие пункты китайской инициативы можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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В миреКитайУкраинаРоссияСи ЦзиньпинДжо БайденВладимир ПутинООН
 
 
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