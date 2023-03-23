https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1859941749.html
Киев минирует дороги в Харьковской области, заявили в ЛНР
Киев минирует дороги в Харьковской области, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.03.2023
Киев минирует дороги в Харьковской области, заявили в ЛНР
Киевские силовики активно ведут инженерные работы и минируют дороги на купянском направлении, тем самым подвергая мирных граждан опасности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:10
2023-03-23T08:10
2023-03-23T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Киевские силовики активно ведут инженерные работы и минируют дороги на купянском направлении, тем самым подвергая мирных граждан опасности, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Голубовка Харьковской области, вдоль реки Оскол, выявлено возведение новых фортификационных сооружений (украинскими военнослужащими - ред.) и рытье траншей. Также украинские боевики активно производят минирование местности", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отмечает, что при минирование дорог, по которым ранее передвигались мирные жители, указатели минной опасности практически не расставляются.
https://ria.ru/20230321/kupyansk-1859347694.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, киев, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Киев минирует дороги в Харьковской области, заявили в ЛНР
Марочко: ВСУ активно ведут инженерные работы и минируют дороги на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Киевские силовики активно ведут инженерные работы и минируют дороги на купянском направлении, тем самым подвергая мирных граждан опасности, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Голубовка Харьковской области, вдоль реки Оскол, выявлено возведение новых фортификационных сооружений (украинскими военнослужащими - ред.) и рытье траншей. Также украинские боевики активно производят минирование местности", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
ВСУ перебросили гаубичную батарею на Купянское направление, сообщили в ЛНР
Эксперт отмечает, что при минирование дорог, по которым ранее передвигались мирные жители, указатели минной опасности практически не расставляются.
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