https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1859941749.html

Киев минирует дороги в Харьковской области, заявили в ЛНР

Киев минирует дороги в Харьковской области, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.03.2023

Киев минирует дороги в Харьковской области, заявили в ЛНР

Киевские силовики активно ведут инженерные работы и минируют дороги на купянском направлении, тем самым подвергая мирных граждан опасности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:10

2023-03-23T08:10

2023-03-23T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

киев

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Киевские силовики активно ведут инженерные работы и минируют дороги на купянском направлении, тем самым подвергая мирных граждан опасности, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Голубовка Харьковской области, вдоль реки Оскол, выявлено возведение новых фортификационных сооружений (украинскими военнослужащими - ред.) и рытье траншей. Также украинские боевики активно производят минирование местности", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отмечает, что при минирование дорог, по которым ранее передвигались мирные жители, указатели минной опасности практически не расставляются.

https://ria.ru/20230321/kupyansk-1859347694.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

киев

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, харьковская область, киев, луганская народная республика, андрей марочко