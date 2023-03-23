https://ria.ru/20230323/rzhd-1860166431.html
РЖД рассказали про дополнительные поезда и круизы на майские праздники
РЖД рассказали про дополнительные поезда и круизы на майские праздники - РИА Новости, 23.03.2023
РЖД рассказали про дополнительные поезда и круизы на майские праздники
РЖД на майские праздники обещают более 800 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования, и в случае необходимости готовы увеличить их количество,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:16
2023-03-23T18:16
2023-03-23T18:16
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
казань
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807709958_0:250:3077:1981_1920x0_80_0_0_1ba788ae53146e95def3c54cc5adaa36.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РЖД на майские праздники обещают более 800 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования, и в случае необходимости готовы увеличить их количество, сообщила компания. "С 28 апреля по 9 мая назначим более 800 дополнительных поездов. С их учетом количество мест, которые мы предоставим пассажирам в праздничные дни, превысит 3 миллиона", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Дополнительные составы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, курортами Краснодарского края и Северного Кавказа. Назначения также запланированы из Центральной России в города Поволжья, Черноземья, Урала и Карелии. "Ожидаем, что пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, возвращения — 1 и 9 мая. Будем следить за изменениями спроса на поездки. В случае необходимости добавим вагоны в существующие схемы поездов или даже увеличим количество дополнительных составов", - добавляет компания. В праздники выйдут на маршруты и туристические поезда: "Жемчужина Кавказа", "Ко Дню Победы", "Белорусский вояж", "В Сибирь", "Серебряный маршрут", "В Карелию" и другие.
https://ria.ru/20230323/bali-1860098562.html
москва
санкт-петербург
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807709958_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_089eaf2e9817e26988e0dc36ba1784ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, санкт-петербург, казань, ржд
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Казань, РЖД
РЖД рассказали про дополнительные поезда и круизы на майские праздники
РЖД на майские праздники назначили более 800 дополнительных пассажирских поездов
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РЖД на майские праздники обещают более 800 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования, и в случае необходимости готовы увеличить их количество, сообщила компания.
"С 28 апреля по 9 мая назначим более 800 дополнительных поездов. С их учетом количество мест, которые мы предоставим пассажирам в праздничные дни, превысит 3 миллиона", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
Дополнительные составы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: между Москвой
и Санкт-Петербургом
, Казанью
, Нижним Новгородом
, курортами Краснодарского края
и Северного Кавказа
. Назначения также запланированы из Центральной России в города Поволжья
, Черноземья, Урала и Карелии.
"Ожидаем, что пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, возвращения — 1 и 9 мая. Будем следить за изменениями спроса на поездки. В случае необходимости добавим вагоны в существующие схемы поездов или даже увеличим количество дополнительных составов", - добавляет компания.
В праздники выйдут на маршруты и туристические поезда: "Жемчужина Кавказа", "Ко Дню Победы", "Белорусский вояж", "В Сибирь", "Серебряный маршрут", "В Карелию" и другие.
На Бали жалуются на "маленькую Москву"