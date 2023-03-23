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РЖД рассказали про дополнительные поезда и круизы на майские праздники

РЖД рассказали про дополнительные поезда и круизы на майские праздники - РИА Новости, 23.03.2023

РЖД рассказали про дополнительные поезда и круизы на майские праздники

РЖД на майские праздники обещают более 800 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования, и в случае необходимости готовы увеличить их количество,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:16

2023-03-23T18:16

2023-03-23T18:16

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РЖД на майские праздники обещают более 800 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования, и в случае необходимости готовы увеличить их количество, сообщила компания. "С 28 апреля по 9 мая назначим более 800 дополнительных поездов. С их учетом количество мест, которые мы предоставим пассажирам в праздничные дни, превысит 3 миллиона", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Дополнительные составы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, курортами Краснодарского края и Северного Кавказа. Назначения также запланированы из Центральной России в города Поволжья, Черноземья, Урала и Карелии. "Ожидаем, что пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, возвращения — 1 и 9 мая. Будем следить за изменениями спроса на поездки. В случае необходимости добавим вагоны в существующие схемы поездов или даже увеличим количество дополнительных составов", - добавляет компания. В праздники выйдут на маршруты и туристические поезда: "Жемчужина Кавказа", "Ко Дню Победы", "Белорусский вояж", "В Сибирь", "Серебряный маршрут", "В Карелию" и другие.

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