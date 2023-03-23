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В Рязани переименовали Безбожные улицы
В Рязани переименовали Безбожные улицы - РИА Новости, 23.03.2023
В Рязани переименовали Безбожные улицы
Депутаты Рязанской городской думы приняли решение о переименовании 1-й и 2-й Безбожных улиц в Вокзальные проезды, сообщила пресс-служба гордумы. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:41
2023-03-23T16:41
2023-03-23T16:41
общество
рязань
рязанская городская дума
союз православных женщин
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РЯЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Депутаты Рязанской городской думы приняли решение о переименовании 1-й и 2-й Безбожных улиц в Вокзальные проезды, сообщила пресс-служба гордумы. "Депутаты приняли решение о переименовании улиц 1-я и 2-я Безбожная в 1-й и 2-й Вокзальный проезд соответственно", - говорится в сообщении. Как пояснил РИА Новости председатель топонимической комиссии города Николай Булычев, переименование предлагалось неоднократно. На этот раз с инициативой вышли представители общественной организации "Союз православных женщин". "Одиозные названия такие, режут слух... Мы давно уже это хотели сделать (переименовать - ред.)", - добавил Булычев. Он рассказал, что улицы были названы Безбожными в 1935 году благодаря деятельности в Рязани "так называемой организации "Союз воинствующих безбожников", которые настояли на том, чтобы увековечить их деятельность". Уточняется, что до этого улицы назывались Банными.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, рязань, рязанская городская дума, союз православных женщин
Общество, Рязань, Рязанская городская Дума, Союз православных женщин
В Рязани переименовали Безбожные улицы
Депутаты Рязанской городской думы переименовали Безбожные улицы в Вокзальные проезды
РЯЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Депутаты Рязанской городской думы приняли решение о переименовании 1-й и 2-й Безбожных улиц в Вокзальные проезды, сообщила пресс-служба гордумы.
"Депутаты приняли решение о переименовании улиц 1-я и 2-я Безбожная в 1-й и 2-й Вокзальный проезд соответственно", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости председатель топонимической комиссии города Николай Булычев, переименование предлагалось неоднократно. На этот раз с инициативой вышли представители общественной организации "Союз православных женщин
". "Одиозные названия такие, режут слух... Мы давно уже это хотели сделать (переименовать - ред.)", - добавил Булычев.
Он рассказал, что улицы были названы Безбожными в 1935 году благодаря деятельности в Рязани "так называемой организации "Союз воинствующих безбожников", которые настояли на том, чтобы увековечить их деятельность". Уточняется, что до этого улицы назывались Банными.