https://ria.ru/20230323/ryazan-1860131201.html

В Рязани переименовали Безбожные улицы

В Рязани переименовали Безбожные улицы - РИА Новости, 23.03.2023

В Рязани переименовали Безбожные улицы

Депутаты Рязанской городской думы приняли решение о переименовании 1-й и 2-й Безбожных улиц в Вокзальные проезды, сообщила пресс-служба гордумы. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:41

2023-03-23T16:41

2023-03-23T16:41

общество

рязань

рязанская городская дума

союз православных женщин

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РЯЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Депутаты Рязанской городской думы приняли решение о переименовании 1-й и 2-й Безбожных улиц в Вокзальные проезды, сообщила пресс-служба гордумы. "Депутаты приняли решение о переименовании улиц 1-я и 2-я Безбожная в 1-й и 2-й Вокзальный проезд соответственно", - говорится в сообщении. Как пояснил РИА Новости председатель топонимической комиссии города Николай Булычев, переименование предлагалось неоднократно. На этот раз с инициативой вышли представители общественной организации "Союз православных женщин". "Одиозные названия такие, режут слух... Мы давно уже это хотели сделать (переименовать - ред.)", - добавил Булычев. Он рассказал, что улицы были названы Безбожными в 1935 году благодаря деятельности в Рязани "так называемой организации "Союз воинствующих безбожников", которые настояли на том, чтобы увековечить их деятельность". Уточняется, что до этого улицы назывались Банными.

рязань

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, рязань, рязанская городская дума, союз православных женщин