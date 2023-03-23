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У правительства есть план победы России - РИА Новости, 23.03.2023
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17:54 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
У правительства есть план победы России
У правительства есть план победы России - РИА Новости, 23.03.2023
У правительства есть план победы России
"Правительство, победившее санкции" — так охарактеризовал команду Михаила Мишустина Леонид Слуцкий после сегодняшнего отчета премьер-министра перед парламентом. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:54
2023-03-23T17:54
аналитика
россия
украина
сша
михаил мишустин
леонид слуцкий (политик)
геннадий зюганов
госдума рф
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"Правительство, победившее санкции" — так охарактеризовал команду Михаила Мишустина Леонид Слуцкий после сегодняшнего отчета премьер-министра перед парламентом. "Экономическим десантом" назвал правительство лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Все эти военные метафоры звучали чрезвычайно уместно.Год, за который отчитывался председатель правительства в Госдуме, был действительно военным. И это касается не только конфликта на Украине, но и той беспрецедентной экономической войны, которую развязал против нас так называемый золотой миллиард во главе с США. Нас открыто пообещали разорить и "заставить страдать".Однако Россия не просто сумела нейтрализовать неслыханный санкционный удар, которого не выдержала бы ни одна другая страна в мире. Уверенно продвигаясь вперед на фронте, страна одновременно строила дома, прокладывала дороги, развивалась, торговала, достигала успехов.Сухие цифры из доклада Мишустина говорят на самом деле о беспрецедентной победе. Больше 240 построенных детских садов, более 250 школ, свыше 270 больниц и поликлиник. Новые рекорды нашего агропрома — такого урожая зерновых не было со времен Советского Союза. Двузначные цифры роста продемонстрировали туризм и фармацевтика, 22% прибавили отечественные разработчики софта — несмотря на все страхи по поводу IT-бегунков за границу. Были построены тысячи километров дорог и обустроено по всей стране больше 11 тысяч парков, набережных и скверов.Не говоря про такую "мелочь", как полное выполнение всех социальных обязательств, повышение пенсий, новые пособия, разнообразные льготы и программы помощи мобилизованным и их семьям. Сегодня ко всем этим программам присоединяются четыре новых региона России. Например, материнский капитал будут выплачивать там всем семьям, в которых был рожден или усыновлен ребенок начиная с 2007 года.Сейчас надо решать проблему с восстановлением колоссального промышленного потенциала новых регионов России, а также местного агропрома. Все это должно обеспечить выполнение задания президента — в течение восьми лет сравнять уровень жизни на присоединенных территориях со средним по России.Доклад председателя правительства зафиксировал уникальную ситуацию. В то время как добрые европейцы строят у себя в домах дровяные печки, в России идет программа бесплатной газификации. Только в прошлом году газ был проведен в полмиллиона домов по всей стране. Теперь эта программа будет бессрочной, к ней подключат школы, больницы, поликлиники в самых глухих углах страны.В то время как жители уже бывшего "золотого миллиарда" сталкиваются с беспрецедентным ростом цен на покупку и аренду жилья, россияне успешно решают квартирный вопрос. Обновило рекорд жилищное строительство — в сложнейший 2022 год было построено 103 миллиона квадратных метров жилья. И это не говоря о программе бесплатного расселения из ветхого жилья — аналогов ей нет даже в богатейших странах мира.В то время как английские газеты учат британцев не есть с девяти вечера до девяти утра, россияне наслаждаются широчайшим ассортиментом продуктов на фермерских рынках и в супермаркетах, а отечественные агрохозяйства обеспечивают высочайший уровень продовольственной безопасности.Короче, мировой экономический кризис — а он уже бушует в полный рост — Россия проходит с минимальными потерями. Но еще важнее, на каких ролях мы впишемся в новый мировой порядок, который выстраивается сейчас на руинах старого. Премьер-министр сказал, что к 2024 году Россия окончательно преодолеет последствия санкций и выйдет на траекторию роста. Но каким он будет?У нас долго говорили о том, что экономика России страдает от денежного голода. Сейчас в программе правительства промышленная ипотека — с льготным кредитованием строительства новых и реконструкции старых промышленных помещений. Триллионные вливания в масштабные инфраструктурные проекты, в создание собственных производств и укрепление технологического суверенитета России.При этом увлеченность инновациями и цифровизацией совершенно не мешает старым добрым управленческим практикам. В речи Мишустина много раз звучало выражение "стратегическое планирование" и даже несколько раз — "пятилетний план".На самом деле стратегическое планирование было сильнейшей чертой советской экономики, на десятилетия обеспечившее ей мировое лидерство и свободу от кризисов. Конечно, в последние годы СССР эта система безнадежно устарела. Госплан просто не поспевал за сложнейшим народным хозяйством огромной страны.Однако сегодня именно цифровизация позволяет взять лучшее из советской практики и попробовать выстроить управление народным хозяйством на годы и десятилетия вперед. И это будет уже не наивный "план по валу", а проработанная и детальная программа развития.Получается, что, с одной стороны, у нас есть масштабное госфинансирование науки, промышленности, культуры, планирование и пятилетки, финансовая и соцподдержка для миллионов семей с детьми, а с другой стороны — льготные кредиты малому и среднему бизнесу, развитие собственного фондового рынка, масштабное привлечение частных инвестиций в стартапы, самозанятость.Правительство Мишустина словно пытается взять все лучшее из опыта социалистического хозяйствования и самых успешных бизнес-практик капитализма. Это не новая стратегия, на самом деле. Незаслуженно забытый советский опыт организации производства и социалки активно перенимался ведущими бизнес-корпорациями на Западе, в Японии, Южной Корее. Сейчас подобный симбиоз воплощает экономика Китая.Независимость, суверенитет, устойчивость к кризисам — это нужно не только нашей экономике, но и стране в целом. Если мы будем развиваться набранным темпом, это обеспечит нам не только победу в глобальном конфликте. Это сделает Россию одним из лидеров нового мира. Нашему уровню жизни и социальной защищенности будут завидовать везде. Отчет председателя правительства перед Госдумой был суховатым, скромным и полным цифр. Но на самом деле речь в нем шла именно об этом — пришла пора ставить по-настоящему амбициозные цели.
https://ria.ru/20230323/sotrudnichestvo-1859986613.html
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аналитика, россия, украина, сша, михаил мишустин, леонид слуцкий (политик), геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
Аналитика, Россия, Украина, США, Михаил Мишустин, Леонид Слуцкий (политик), Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ

У правительства есть план победы России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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"Правительство, победившее санкции" — так охарактеризовал команду Михаила Мишустина Леонид Слуцкий после сегодняшнего отчета премьер-министра перед парламентом. "Экономическим десантом" назвал правительство лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Все эти военные метафоры звучали чрезвычайно уместно.
Год, за который отчитывался председатель правительства в Госдуме, был действительно военным. И это касается не только конфликта на Украине, но и той беспрецедентной экономической войны, которую развязал против нас так называемый золотой миллиард во главе с США. Нас открыто пообещали разорить и "заставить страдать".
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Вчера, 11:20
Однако Россия не просто сумела нейтрализовать неслыханный санкционный удар, которого не выдержала бы ни одна другая страна в мире. Уверенно продвигаясь вперед на фронте, страна одновременно строила дома, прокладывала дороги, развивалась, торговала, достигала успехов.
Сухие цифры из доклада Мишустина говорят на самом деле о беспрецедентной победе. Больше 240 построенных детских садов, более 250 школ, свыше 270 больниц и поликлиник. Новые рекорды нашего агропрома — такого урожая зерновых не было со времен Советского Союза. Двузначные цифры роста продемонстрировали туризм и фармацевтика, 22% прибавили отечественные разработчики софта — несмотря на все страхи по поводу IT-бегунков за границу. Были построены тысячи километров дорог и обустроено по всей стране больше 11 тысяч парков, набережных и скверов.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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Вчера, 05:00
Не говоря про такую "мелочь", как полное выполнение всех социальных обязательств, повышение пенсий, новые пособия, разнообразные льготы и программы помощи мобилизованным и их семьям. Сегодня ко всем этим программам присоединяются четыре новых региона России. Например, материнский капитал будут выплачивать там всем семьям, в которых был рожден или усыновлен ребенок начиная с 2007 года.
Сейчас надо решать проблему с восстановлением колоссального промышленного потенциала новых регионов России, а также местного агропрома. Все это должно обеспечить выполнение задания президента — в течение восьми лет сравнять уровень жизни на присоединенных территориях со средним по России.
Доклад председателя правительства зафиксировал уникальную ситуацию. В то время как добрые европейцы строят у себя в домах дровяные печки, в России идет программа бесплатной газификации. Только в прошлом году газ был проведен в полмиллиона домов по всей стране. Теперь эта программа будет бессрочной, к ней подключат школы, больницы, поликлиники в самых глухих углах страны.
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Путин рассказал о газификации на Дальнем Востоке
14 марта, 17:44
В то время как жители уже бывшего "золотого миллиарда" сталкиваются с беспрецедентным ростом цен на покупку и аренду жилья, россияне успешно решают квартирный вопрос. Обновило рекорд жилищное строительство — в сложнейший 2022 год было построено 103 миллиона квадратных метров жилья. И это не говоря о программе бесплатного расселения из ветхого жилья — аналогов ей нет даже в богатейших странах мира.
В то время как английские газеты учат британцев не есть с девяти вечера до девяти утра, россияне наслаждаются широчайшим ассортиментом продуктов на фермерских рынках и в супермаркетах, а отечественные агрохозяйства обеспечивают высочайший уровень продовольственной безопасности.
Короче, мировой экономический кризис — а он уже бушует в полный рост — Россия проходит с минимальными потерями. Но еще важнее, на каких ролях мы впишемся в новый мировой порядок, который выстраивается сейчас на руинах старого. Премьер-министр сказал, что к 2024 году Россия окончательно преодолеет последствия санкций и выйдет на траекторию роста. Но каким он будет?
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Американский эксперт спрогнозировал рецессию в США
22 марта, 03:03
У нас долго говорили о том, что экономика России страдает от денежного голода. Сейчас в программе правительства промышленная ипотека — с льготным кредитованием строительства новых и реконструкции старых промышленных помещений. Триллионные вливания в масштабные инфраструктурные проекты, в создание собственных производств и укрепление технологического суверенитета России.
При этом увлеченность инновациями и цифровизацией совершенно не мешает старым добрым управленческим практикам. В речи Мишустина много раз звучало выражение "стратегическое планирование" и даже несколько раз — "пятилетний план".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин заявил о важности стратегического планирования
Вчера, 16:59
На самом деле стратегическое планирование было сильнейшей чертой советской экономики, на десятилетия обеспечившее ей мировое лидерство и свободу от кризисов. Конечно, в последние годы СССР эта система безнадежно устарела. Госплан просто не поспевал за сложнейшим народным хозяйством огромной страны.
Однако сегодня именно цифровизация позволяет взять лучшее из советской практики и попробовать выстроить управление народным хозяйством на годы и десятилетия вперед. И это будет уже не наивный "план по валу", а проработанная и детальная программа развития.
Получается, что, с одной стороны, у нас есть масштабное госфинансирование науки, промышленности, культуры, планирование и пятилетки, финансовая и соцподдержка для миллионов семей с детьми, а с другой стороны — льготные кредиты малому и среднему бизнесу, развитие собственного фондового рынка, масштабное привлечение частных инвестиций в стартапы, самозанятость.
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Торговля в блокаде. Как повезут зарубежные товары в Россию
3 апреля 2022, 08:00
Правительство Мишустина словно пытается взять все лучшее из опыта социалистического хозяйствования и самых успешных бизнес-практик капитализма. Это не новая стратегия, на самом деле. Незаслуженно забытый советский опыт организации производства и социалки активно перенимался ведущими бизнес-корпорациями на Западе, в Японии, Южной Корее. Сейчас подобный симбиоз воплощает экономика Китая.
Независимость, суверенитет, устойчивость к кризисам — это нужно не только нашей экономике, но и стране в целом. Если мы будем развиваться набранным темпом, это обеспечит нам не только победу в глобальном конфликте. Это сделает Россию одним из лидеров нового мира. Нашему уровню жизни и социальной защищенности будут завидовать везде. Отчет председателя правительства перед Госдумой был суховатым, скромным и полным цифр. Но на самом деле речь в нем шла именно об этом — пришла пора ставить по-настоящему амбициозные цели.
 
АналитикаРоссияУкраинаСШАМихаил МишустинЛеонид Слуцкий (политик)Геннадий ЗюгановГосдума РФКПРФ
 
 
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