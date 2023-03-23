https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
У правительства есть план победы России
У правительства есть план победы России - РИА Новости, 23.03.2023
У правительства есть план победы России
"Правительство, победившее санкции" — так охарактеризовал команду Михаила Мишустина Леонид Слуцкий после сегодняшнего отчета премьер-министра перед парламентом. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:54
2023-03-23T17:54
2023-03-23T17:54
аналитика
россия
украина
сша
михаил мишустин
леонид слуцкий (политик)
геннадий зюганов
госдума рф
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"Правительство, победившее санкции" — так охарактеризовал команду Михаила Мишустина Леонид Слуцкий после сегодняшнего отчета премьер-министра перед парламентом. "Экономическим десантом" назвал правительство лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Все эти военные метафоры звучали чрезвычайно уместно.Год, за который отчитывался председатель правительства в Госдуме, был действительно военным. И это касается не только конфликта на Украине, но и той беспрецедентной экономической войны, которую развязал против нас так называемый золотой миллиард во главе с США. Нас открыто пообещали разорить и "заставить страдать".Однако Россия не просто сумела нейтрализовать неслыханный санкционный удар, которого не выдержала бы ни одна другая страна в мире. Уверенно продвигаясь вперед на фронте, страна одновременно строила дома, прокладывала дороги, развивалась, торговала, достигала успехов.Сухие цифры из доклада Мишустина говорят на самом деле о беспрецедентной победе. Больше 240 построенных детских садов, более 250 школ, свыше 270 больниц и поликлиник. Новые рекорды нашего агропрома — такого урожая зерновых не было со времен Советского Союза. Двузначные цифры роста продемонстрировали туризм и фармацевтика, 22% прибавили отечественные разработчики софта — несмотря на все страхи по поводу IT-бегунков за границу. Были построены тысячи километров дорог и обустроено по всей стране больше 11 тысяч парков, набережных и скверов.Не говоря про такую "мелочь", как полное выполнение всех социальных обязательств, повышение пенсий, новые пособия, разнообразные льготы и программы помощи мобилизованным и их семьям. Сегодня ко всем этим программам присоединяются четыре новых региона России. Например, материнский капитал будут выплачивать там всем семьям, в которых был рожден или усыновлен ребенок начиная с 2007 года.Сейчас надо решать проблему с восстановлением колоссального промышленного потенциала новых регионов России, а также местного агропрома. Все это должно обеспечить выполнение задания президента — в течение восьми лет сравнять уровень жизни на присоединенных территориях со средним по России.Доклад председателя правительства зафиксировал уникальную ситуацию. В то время как добрые европейцы строят у себя в домах дровяные печки, в России идет программа бесплатной газификации. Только в прошлом году газ был проведен в полмиллиона домов по всей стране. Теперь эта программа будет бессрочной, к ней подключат школы, больницы, поликлиники в самых глухих углах страны.В то время как жители уже бывшего "золотого миллиарда" сталкиваются с беспрецедентным ростом цен на покупку и аренду жилья, россияне успешно решают квартирный вопрос. Обновило рекорд жилищное строительство — в сложнейший 2022 год было построено 103 миллиона квадратных метров жилья. И это не говоря о программе бесплатного расселения из ветхого жилья — аналогов ей нет даже в богатейших странах мира.В то время как английские газеты учат британцев не есть с девяти вечера до девяти утра, россияне наслаждаются широчайшим ассортиментом продуктов на фермерских рынках и в супермаркетах, а отечественные агрохозяйства обеспечивают высочайший уровень продовольственной безопасности.Короче, мировой экономический кризис — а он уже бушует в полный рост — Россия проходит с минимальными потерями. Но еще важнее, на каких ролях мы впишемся в новый мировой порядок, который выстраивается сейчас на руинах старого. Премьер-министр сказал, что к 2024 году Россия окончательно преодолеет последствия санкций и выйдет на траекторию роста. Но каким он будет?У нас долго говорили о том, что экономика России страдает от денежного голода. Сейчас в программе правительства промышленная ипотека — с льготным кредитованием строительства новых и реконструкции старых промышленных помещений. Триллионные вливания в масштабные инфраструктурные проекты, в создание собственных производств и укрепление технологического суверенитета России.При этом увлеченность инновациями и цифровизацией совершенно не мешает старым добрым управленческим практикам. В речи Мишустина много раз звучало выражение "стратегическое планирование" и даже несколько раз — "пятилетний план".На самом деле стратегическое планирование было сильнейшей чертой советской экономики, на десятилетия обеспечившее ей мировое лидерство и свободу от кризисов. Конечно, в последние годы СССР эта система безнадежно устарела. Госплан просто не поспевал за сложнейшим народным хозяйством огромной страны.Однако сегодня именно цифровизация позволяет взять лучшее из советской практики и попробовать выстроить управление народным хозяйством на годы и десятилетия вперед. И это будет уже не наивный "план по валу", а проработанная и детальная программа развития.Получается, что, с одной стороны, у нас есть масштабное госфинансирование науки, промышленности, культуры, планирование и пятилетки, финансовая и соцподдержка для миллионов семей с детьми, а с другой стороны — льготные кредиты малому и среднему бизнесу, развитие собственного фондового рынка, масштабное привлечение частных инвестиций в стартапы, самозанятость.Правительство Мишустина словно пытается взять все лучшее из опыта социалистического хозяйствования и самых успешных бизнес-практик капитализма. Это не новая стратегия, на самом деле. Незаслуженно забытый советский опыт организации производства и социалки активно перенимался ведущими бизнес-корпорациями на Западе, в Японии, Южной Корее. Сейчас подобный симбиоз воплощает экономика Китая.Независимость, суверенитет, устойчивость к кризисам — это нужно не только нашей экономике, но и стране в целом. Если мы будем развиваться набранным темпом, это обеспечит нам не только победу в глобальном конфликте. Это сделает Россию одним из лидеров нового мира. Нашему уровню жизни и социальной защищенности будут завидовать везде. Отчет председателя правительства перед Госдумой был суховатым, скромным и полным цифр. Но на самом деле речь в нем шла именно об этом — пришла пора ставить по-настоящему амбициозные цели.
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https://realty.ria.ru/20230323/novostroyki-1859864374.html
https://ria.ru/20230314/gazifikatsiya-1857851081.html
https://ria.ru/20230322/retsessiya-1859654925.html
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860138615.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, россия, украина, сша, михаил мишустин, леонид слуцкий (политик), геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
Аналитика, Россия, Украина, США, Михаил Мишустин, Леонид Слуцкий (политик), Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
"Правительство, победившее санкции" — так охарактеризовал команду Михаила Мишустина Леонид Слуцкий после сегодняшнего отчета премьер-министра перед парламентом. "Экономическим десантом" назвал правительство лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Все эти военные метафоры звучали чрезвычайно уместно.
Год, за который отчитывался председатель правительства в Госдуме
, был действительно военным. И это касается не только конфликта на Украине
, но и той беспрецедентной экономической войны, которую развязал против нас так называемый золотой миллиард во главе с США
. Нас открыто пообещали разорить и "заставить страдать".
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Однако Россия не просто сумела нейтрализовать неслыханный санкционный удар, которого не выдержала бы ни одна другая страна в мире. Уверенно продвигаясь вперед на фронте, страна одновременно строила дома, прокладывала дороги, развивалась, торговала, достигала успехов.
Сухие цифры из доклада Мишустина говорят на самом деле о беспрецедентной победе. Больше 240 построенных детских садов, более 250 школ, свыше 270 больниц и поликлиник. Новые рекорды нашего агропрома — такого урожая зерновых не было со времен Советского Союза. Двузначные цифры роста продемонстрировали туризм и фармацевтика, 22% прибавили отечественные разработчики софта — несмотря на все страхи по поводу IT-бегунков за границу. Были построены тысячи километров дорог и обустроено по всей стране больше 11 тысяч парков, набережных и скверов.
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Не говоря про такую "мелочь", как полное выполнение всех социальных обязательств, повышение пенсий, новые пособия, разнообразные льготы и программы помощи мобилизованным и их семьям. Сегодня ко всем этим программам присоединяются четыре новых региона России. Например, материнский капитал будут выплачивать там всем семьям, в которых был рожден или усыновлен ребенок начиная с 2007 года.
Сейчас надо решать проблему с восстановлением колоссального промышленного потенциала новых регионов России, а также местного агропрома. Все это должно обеспечить выполнение задания президента — в течение восьми лет сравнять уровень жизни на присоединенных территориях со средним по России.
Доклад председателя правительства зафиксировал уникальную ситуацию. В то время как добрые европейцы строят у себя в домах дровяные печки, в России идет программа бесплатной газификации. Только в прошлом году газ был проведен в полмиллиона домов по всей стране. Теперь эта программа будет бессрочной, к ней подключат школы, больницы, поликлиники в самых глухих углах страны.
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В то время как жители уже бывшего "золотого миллиарда" сталкиваются с беспрецедентным ростом цен на покупку и аренду жилья, россияне успешно решают квартирный вопрос. Обновило рекорд жилищное строительство — в сложнейший 2022 год было построено 103 миллиона квадратных метров жилья. И это не говоря о программе бесплатного расселения из ветхого жилья — аналогов ей нет даже в богатейших странах мира.
В то время как английские газеты учат британцев не есть с девяти вечера до девяти утра, россияне наслаждаются широчайшим ассортиментом продуктов на фермерских рынках и в супермаркетах, а отечественные агрохозяйства обеспечивают высочайший уровень продовольственной безопасности.
Короче, мировой экономический кризис — а он уже бушует в полный рост — Россия проходит с минимальными потерями. Но еще важнее, на каких ролях мы впишемся в новый мировой порядок, который выстраивается сейчас на руинах старого. Премьер-министр сказал, что к 2024 году Россия окончательно преодолеет последствия санкций и выйдет на траекторию роста. Но каким он будет?
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У нас долго говорили о том, что экономика России страдает от денежного голода. Сейчас в программе правительства промышленная ипотека — с льготным кредитованием строительства новых и реконструкции старых промышленных помещений. Триллионные вливания в масштабные инфраструктурные проекты, в создание собственных производств и укрепление технологического суверенитета России.
При этом увлеченность инновациями и цифровизацией совершенно не мешает старым добрым управленческим практикам. В речи Мишустина много раз звучало выражение "стратегическое планирование" и даже несколько раз — "пятилетний план".
Мишустин заявил о важности стратегического планирования
На самом деле стратегическое планирование было сильнейшей чертой советской экономики, на десятилетия обеспечившее ей мировое лидерство и свободу от кризисов. Конечно, в последние годы СССР
эта система безнадежно устарела. Госплан просто не поспевал за сложнейшим народным хозяйством огромной страны.
Однако сегодня именно цифровизация позволяет взять лучшее из советской практики и попробовать выстроить управление народным хозяйством на годы и десятилетия вперед. И это будет уже не наивный "план по валу", а проработанная и детальная программа развития.
Получается, что, с одной стороны, у нас есть масштабное госфинансирование науки, промышленности, культуры, планирование и пятилетки, финансовая и соцподдержка для миллионов семей с детьми, а с другой стороны — льготные кредиты малому и среднему бизнесу, развитие собственного фондового рынка, масштабное привлечение частных инвестиций в стартапы, самозанятость.
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Правительство Мишустина словно пытается взять все лучшее из опыта социалистического хозяйствования и самых успешных бизнес-практик капитализма. Это не новая стратегия, на самом деле. Незаслуженно забытый советский опыт организации производства и социалки активно перенимался ведущими бизнес-корпорациями на Западе, в Японии
, Южной Корее
. Сейчас подобный симбиоз воплощает экономика Китая
.
Независимость, суверенитет, устойчивость к кризисам — это нужно не только нашей экономике, но и стране в целом. Если мы будем развиваться набранным темпом, это обеспечит нам не только победу в глобальном конфликте. Это сделает Россию одним из лидеров нового мира. Нашему уровню жизни и социальной защищенности будут завидовать везде. Отчет председателя правительства перед Госдумой был суховатым, скромным и полным цифр. Но на самом деле речь в нем шла именно об этом — пришла пора ставить по-настоящему амбициозные цели.