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"Стратегическая ошибка": в США заявили о новом провале Байдена - РИА Новости, 23.03.2023
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03:24 23.03.2023 (обновлено: 06:10 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/proval-1859927314.html
"Стратегическая ошибка": в США заявили о новом провале Байдена
"Стратегическая ошибка": в США заявили о новом провале Байдена - РИА Новости, 23.03.2023
"Стратегическая ошибка": в США заявили о новом провале Байдена
Сближение России и Китая является стратегической ошибкой администрации президента США Джо Байдена, заявил в эфире Fox News бывший директор ЦРУ и... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T03:24
2023-03-23T06:10
в мире
сша
россия
китай
джо байден
майк помпео
си цзиньпин
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Сближение России и Китая является стратегической ошибкой администрации президента США Джо Байдена, заявил в эфире Fox News бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь Майк Помпео.По его словам, попытки Белого дома представить незначительным визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву являются "огромной стратегической ошибкой"."Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина", - утверждает Помпео.Он заметил, что теперь два постоянных члена Совбеза ООН "объединились против США", что имеет негативные последствия для Вашингтона."Экономическое взаимодействие между этими двумя странами важно, это повлияет на США и на рабочие места по всей нашей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор", - добавил экс-госсекретарь.Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели официальные переговоры.В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
https://ria.ru/20230322/poslanie-1859853011.html
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в мире, сша, россия, китай, джо байден, майк помпео, си цзиньпин
В мире, США, Россия, Китай, Джо Байден, Майк Помпео, Си Цзиньпин
"Стратегическая ошибка": в США заявили о новом провале Байдена

Экс-госсекретарь США Помпео: сближение России и Китая стало стратегической ошибкой Байдена

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Сближение России и Китая является стратегической ошибкой администрации президента США Джо Байдена, заявил в эфире Fox News бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь Майк Помпео.
По его словам, попытки Белого дома представить незначительным визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву являются "огромной стратегической ошибкой".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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"Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина", - утверждает Помпео.
Он заметил, что теперь два постоянных члена Совбеза ООН "объединились против США", что имеет негативные последствия для Вашингтона.
"Экономическое взаимодействие между этими двумя странами важно, это повлияет на США и на рабочие места по всей нашей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор", - добавил экс-госсекретарь.
Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели официальные переговоры.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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Большая игра Си. Чем обернулся для Запада визит лидера Китая в Москву
Вчера, 14:16
 
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