"Стратегическая ошибка": в США заявили о новом провале Байдена
Экс-госсекретарь США Помпео: сближение России и Китая стало стратегической ошибкой Байдена
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Сближение России и Китая является стратегической ошибкой администрации президента США Джо Байдена, заявил в эфире Fox News бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь Майк Помпео.
По его словам, попытки Белого дома представить незначительным визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву являются "огромной стратегической ошибкой".
"Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина", - утверждает Помпео.
Он заметил, что теперь два постоянных члена Совбеза ООН "объединились против США", что имеет негативные последствия для Вашингтона.
"Экономическое взаимодействие между этими двумя странами важно, это повлияет на США и на рабочие места по всей нашей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор", - добавил экс-госсекретарь.
Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели официальные переговоры.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.