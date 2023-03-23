https://ria.ru/20230323/proval-1859927314.html

"Стратегическая ошибка": в США заявили о новом провале Байдена

"Стратегическая ошибка": в США заявили о новом провале Байдена - РИА Новости, 23.03.2023

"Стратегическая ошибка": в США заявили о новом провале Байдена

Сближение России и Китая является стратегической ошибкой администрации президента США Джо Байдена, заявил в эфире Fox News бывший директор ЦРУ и... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T03:24

2023-03-23T03:24

2023-03-23T06:10

в мире

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россия

китай

джо байден

майк помпео

си цзиньпин

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Сближение России и Китая является стратегической ошибкой администрации президента США Джо Байдена, заявил в эфире Fox News бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь Майк Помпео.По его словам, попытки Белого дома представить незначительным визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву являются "огромной стратегической ошибкой"."Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина", - утверждает Помпео.Он заметил, что теперь два постоянных члена Совбеза ООН "объединились против США", что имеет негативные последствия для Вашингтона."Экономическое взаимодействие между этими двумя странами важно, это повлияет на США и на рабочие места по всей нашей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор", - добавил экс-госсекретарь.Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели официальные переговоры.В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

https://ria.ru/20230322/poslanie-1859853011.html

https://ria.ru/20230322/politika-1859761985.html

сша

россия

китай

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в мире, сша, россия, китай, джо байден, майк помпео, си цзиньпин