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Мишустин назвал число получателей пособия на ребенка

Мишустин назвал число получателей пособия на ребенка - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин назвал число получателей пособия на ребенка

Единое ежемесячное пособие на ребенка будет назначено десяти мил­лионам получателей – беременным женщинам и на детей до семнадцати лет, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:56

2023-03-23T13:56

2023-03-23T13:56

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Единое ежемесячное пособие на ребенка будет назначено десяти мил­лионам получателей – беременным женщинам и на детей до семнадцати лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Теперь об основной задаче правительства - о народосбережении. Её важная часть – это защита мате­ринства и детства. Мы продолжим повышать эффективность обязательного медицинского страхования, делать более доступным современное и качественное здраво­охранение", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Премьер-министр напомнил, что глава государства поручил разра­ботать предложения и по совершенствованию помощи нуждающимся семьям с детьми. Он отметил, что для них выстраивается целостная система государ­ствен­ной поддержки, начиная с беремен­ности женщины и до достижения ребенком семнадцати лет. По его словам, поддержка семей - это не только решение материальных трудностей, а целый комплекс условий, который должен быть создан для каждого человека: качественное лечение, хорошее образование, возможность открыть свое дело и удобное предоставление госуслуг. "Все эти задачи продолжим решать вместе с вами", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20230323/mrot-1860059115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году