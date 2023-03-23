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Мишустин назвал число получателей пособия на ребенка - РИА Новости, 23.03.2023
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13:56 23.03.2023
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Мишустин назвал число получателей пособия на ребенка
Мишустин назвал число получателей пособия на ребенка - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин назвал число получателей пособия на ребенка
Единое ежемесячное пособие на ребенка будет назначено десяти мил­лионам получателей – беременным женщинам и на детей до семнадцати лет, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:56
2023-03-23T13:56
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Единое ежемесячное пособие на ребенка будет назначено десяти мил­лионам получателей – беременным женщинам и на детей до семнадцати лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Теперь об основной задаче правительства - о народосбережении. Её важная часть – это защита мате­ринства и детства. Мы продолжим повышать эффективность обязательного медицинского страхования, делать более доступным современное и качественное здраво­охранение", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Премьер-министр напомнил, что глава государства поручил разра­ботать предложения и по совершенствованию помощи нуждающимся семьям с детьми. Он отметил, что для них выстраивается целостная система государ­ствен­ной поддержки, начиная с беремен­ности женщины и до достижения ребенком семнадцати лет. По его словам, поддержка семей - это не только решение материальных трудностей, а целый комплекс условий, который должен быть создан для каждого человека: качественное лечение, хорошее образование, возможность открыть свое дело и удобное предоставление госуслуг. "Все эти задачи продолжим решать вместе с вами", - заключил Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин назвал число получателей пособия на ребенка

Мишустин: ежемесячное пособие на ребенка будет назначено десяти миллионам получателей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Единое ежемесячное пособие на ребенка будет назначено десяти мил­лионам получателей – беременным женщинам и на детей до семнадцати лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Теперь об основной задаче правительства - о народосбережении. Её важная часть – это защита мате­ринства и детства. Мы продолжим повышать эффективность обязательного медицинского страхования, делать более доступным современное и качественное здраво­охранение", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
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Премьер-министр напомнил, что глава государства поручил разра­ботать предложения и по совершенствованию помощи нуждающимся семьям с детьми. Он отметил, что для них выстраивается целостная система государ­ствен­ной поддержки, начиная с беремен­ности женщины и до достижения ребенком семнадцати лет.
«
"Форми­ровали её в течение двух последних лет, и сейчас такая работа завершена. Что позволит с текущего года запустить единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, и оно будет назначаться примерно десяти мил­лионам получателей – это беременным женщинам и на детей до семнадцати лет", - заявил Мишустин.
По его словам, поддержка семей - это не только решение материальных трудностей, а целый комплекс условий, который должен быть создан для каждого человека: качественное лечение, хорошее образование, возможность открыть свое дело и удобное предоставление госуслуг.
"Все эти задачи продолжим решать вместе с вами", - заключил Мишустин.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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