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Мишустин назвал число получателей пособия на ребенка
Мишустин назвал число получателей пособия на ребенка - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин назвал число получателей пособия на ребенка
Единое ежемесячное пособие на ребенка будет назначено десяти миллионам получателей – беременным женщинам и на детей до семнадцати лет, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:56
2023-03-23T13:56
2023-03-23T13:56
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Единое ежемесячное пособие на ребенка будет назначено десяти миллионам получателей – беременным женщинам и на детей до семнадцати лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Теперь об основной задаче правительства - о народосбережении. Её важная часть – это защита материнства и детства. Мы продолжим повышать эффективность обязательного медицинского страхования, делать более доступным современное и качественное здравоохранение", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Премьер-министр напомнил, что глава государства поручил разработать предложения и по совершенствованию помощи нуждающимся семьям с детьми. Он отметил, что для них выстраивается целостная система государственной поддержки, начиная с беременности женщины и до достижения ребенком семнадцати лет. По его словам, поддержка семей - это не только решение материальных трудностей, а целый комплекс условий, который должен быть создан для каждого человека: качественное лечение, хорошее образование, возможность открыть свое дело и удобное предоставление госуслуг. "Все эти задачи продолжим решать вместе с вами", - заключил Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин назвал число получателей пособия на ребенка
Мишустин: ежемесячное пособие на ребенка будет назначено десяти миллионам получателей
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Единое ежемесячное пособие на ребенка будет назначено десяти миллионам получателей – беременным женщинам и на детей до семнадцати лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Теперь об основной задаче правительства - о народосбережении. Её важная часть – это защита материнства и детства. Мы продолжим повышать эффективность обязательного медицинского страхования, делать более доступным современное и качественное здравоохранение", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме
.
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Премьер-министр напомнил, что глава государства поручил разработать предложения и по совершенствованию помощи нуждающимся семьям с детьми. Он отметил, что для них выстраивается целостная система государственной поддержки, начиная с беременности женщины и до достижения ребенком семнадцати лет.
«
"Формировали её в течение двух последних лет, и сейчас такая работа завершена. Что позволит с текущего года запустить единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, и оно будет назначаться примерно десяти миллионам получателей – это беременным женщинам и на детей до семнадцати лет", - заявил Мишустин.
По его словам, поддержка семей - это не только решение материальных трудностей, а целый комплекс условий, который должен быть создан для каждого человека: качественное лечение, хорошее образование, возможность открыть свое дело и удобное предоставление госуслуг.
"Все эти задачи продолжим решать вместе с вами", - заключил Мишустин.
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