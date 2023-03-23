https://ria.ru/20230323/posev-1860094430.html
В ДНР началась посевная кампания
В ДНР началась посевная кампания - РИА Новости, 23.03.2023
В ДНР началась посевная кампания
В ДНР, несмотря на активные боевые действия, как и во всей России началась посевная кампания, в хозяйствах региона засевают ранние яровые зерновые культуры. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:11
2023-03-23T15:11
2023-03-23T15:11
экономика
россия
донецкая народная республика
донецк
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. В ДНР, несмотря на активные боевые действия, как и во всей России началась посевная кампания, в хозяйствах региона засевают ранние яровые зерновые культуры. По данным пресс-службы министерства агропромышленной политики и продовольствия региона, на сегодняшний день аграрии засеяли около 11 тысяч гектаров земли (21% от общего плана). Уже посеян 51 гектар яровой пшеницы, 8 552 гектара ярового ячменя, 2 657 гектаров гороха, 14 гектаров овса. Весенняя посевная кампания в России стартовала в начале месяца. По словам главы Минсельхоза, состояние озимых к началу весны в целом по России – лучше, чем в среднем за последние 5 лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов, помимо этого, в некоторых регионах уже начинается активная вегетация. Подкормка озимых на данный момент ведется в 9 субъектах на общей площади порядка 2 миллионов гектаров.
https://ria.ru/20230322/zerno-1859888487.html
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Посевные работы в ДНР
Посевные работы в ДНР
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экономика, россия, донецкая народная республика, донецк, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В ДНР началась посевная кампания
В ДНР, несмотря на боевые действия, началась посевная кампания