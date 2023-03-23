https://ria.ru/20230323/posev-1860094430.html

В ДНР началась посевная кампания

В ДНР началась посевная кампания - РИА Новости, 23.03.2023

В ДНР началась посевная кампания

В ДНР, несмотря на активные боевые действия, как и во всей России началась посевная кампания, в хозяйствах региона засевают ранние яровые зерновые культуры. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:11

2023-03-23T15:11

2023-03-23T15:11

экономика

россия

донецкая народная республика

донецк

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. В ДНР, несмотря на активные боевые действия, как и во всей России началась посевная кампания, в хозяйствах региона засевают ранние яровые зерновые культуры. По данным пресс-службы министерства агропромышленной политики и продовольствия региона, на сегодняшний день аграрии засеяли около 11 тысяч гектаров земли (21% от общего плана). Уже посеян 51 гектар яровой пшеницы, 8 552 гектара ярового ячменя, 2 657 гектаров гороха, 14 гектаров овса. Весенняя посевная кампания в России стартовала в начале месяца. По словам главы Минсельхоза, состояние озимых к началу весны в целом по России – лучше, чем в среднем за последние 5 лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов, помимо этого, в некоторых регионах уже начинается активная вегетация. Подкормка озимых на данный момент ведется в 9 субъектах на общей площади порядка 2 миллионов гектаров.

https://ria.ru/20230322/zerno-1859888487.html

россия

донецкая народная республика

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Посевные работы в ДНР Посевные работы в ДНР 2023-03-23T15:11 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, донецкая народная республика, донецк, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)