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В ДНР началась посевная кампания - РИА Новости, 23.03.2023
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15:11 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/posev-1860094430.html
В ДНР началась посевная кампания
В ДНР началась посевная кампания - РИА Новости, 23.03.2023
В ДНР началась посевная кампания
В ДНР, несмотря на активные боевые действия, как и во всей России началась посевная кампания, в хозяйствах региона засевают ранние яровые зерновые культуры. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:11
2023-03-23T15:11
экономика
россия
донецкая народная республика
донецк
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. В ДНР, несмотря на активные боевые действия, как и во всей России началась посевная кампания, в хозяйствах региона засевают ранние яровые зерновые культуры. По данным пресс-службы министерства агропромышленной политики и продовольствия региона, на сегодняшний день аграрии засеяли около 11 тысяч гектаров земли (21% от общего плана). Уже посеян 51 гектар яровой пшеницы, 8 552 гектара ярового ячменя, 2 657 гектаров гороха, 14 гектаров овса. Весенняя посевная кампания в России стартовала в начале месяца. По словам главы Минсельхоза, состояние озимых к началу весны в целом по России – лучше, чем в среднем за последние 5 лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов, помимо этого, в некоторых регионах уже начинается активная вегетация. Подкормка озимых на данный момент ведется в 9 субъектах на общей площади порядка 2 миллионов гектаров.
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россия
донецкая народная республика
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Посевные работы в ДНР
Посевные работы в ДНР
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экономика, россия, донецкая народная республика, донецк, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В ДНР началась посевная кампания

В ДНР, несмотря на боевые действия, началась посевная кампания

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. В ДНР, несмотря на активные боевые действия, как и во всей России началась посевная кампания, в хозяйствах региона засевают ранние яровые зерновые культуры.
«
"Сеем яровой ячмень, объем приблизительно 400 гектар… посев в хорошее время, все сделали вовремя, теперь ждем дождя", - рассказал РИА Новости директор фермерского хозяйства Сергей Федоров.
По данным пресс-службы министерства агропромышленной политики и продовольствия региона, на сегодняшний день аграрии засеяли около 11 тысяч гектаров земли (21% от общего плана). Уже посеян 51 гектар яровой пшеницы, 8 552 гектара ярового ячменя, 2 657 гектаров гороха, 14 гектаров овса.
Весенняя посевная кампания в России стартовала в начале месяца. По словам главы Минсельхоза, состояние озимых к началу весны в целом по России – лучше, чем в среднем за последние 5 лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов, помимо этого, в некоторых регионах уже начинается активная вегетация. Подкормка озимых на данный момент ведется в 9 субъектах на общей площади порядка 2 миллионов гектаров.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Польша попросила ЕС помочь освободить хранилища от украинского зерна
22 марта, 19:33
 
ЭкономикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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