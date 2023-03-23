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Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030" - РИА Новости, 23.03.2023
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13:27 23.03.2023 (обновлено: 14:11 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/plan-1860053857.html
Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030"
Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030" - РИА Новости, 23.03.2023
Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030"
Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030" по магистральным направлениям совместной работы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:27
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россия
китай
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
михаил мишустин
ли цян
владимир путин
москва
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030" по магистральным направлениям совместной работы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."На его (заявления о развитии практического взаимодействия России и Китая) основе мы с моим коллегой премьером Госсовета Китая господином Ли Цяном в ближайшее время утвердим "План-2030". Который будет включать все магистральные направления совместной работы с нашими китайскими партнерами", - сказал Мишустин.Он добавил, что по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве принято совместное заявление о развитии практического взаимодействия России и Китая на среднесрочную перспективу.
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Мишустин о "плане-2030" между Россией и Китаем
Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030" по магистральным направлениям совместной работы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "На его (заявления о развитии практического взаимодействия России и Китая) основе мы с моим коллегой премьером Госсовета Китая господином Ли Цяном в ближайшее время утвердим "План-2030". Который будет включать все магистральные направления совместной работы с нашими китайскими партнерами", - сказал Мишустин.
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россия, китай, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, ли цян, владимир путин, москва
Россия, Китай, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Михаил Мишустин, Ли Цян, Владимир Путин, Москва
Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030"

Премьер Мишустин сообщил, что Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030"

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030" по магистральным направлениям совместной работы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"На его (заявления о развитии практического взаимодействия России и Китая) основе мы с моим коллегой премьером Госсовета Китая господином Ли Цяном в ближайшее время утвердим "План-2030". Который будет включать все магистральные направления совместной работы с нашими китайскими партнерами", - сказал Мишустин.
Он добавил, что по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве принято совместное заявление о развитии практического взаимодействия России и Китая на среднесрочную перспективу.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
21 марта, 08:00
 
РоссияКитайОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуМихаил МишустинЛи ЦянВладимир ПутинМосква
 
 
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