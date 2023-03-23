https://ria.ru/20230323/plan-1860053857.html

Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030"

Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030" - РИА Новости, 23.03.2023

Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030"

Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030" по магистральным направлениям совместной работы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:27

2023-03-23T13:27

2023-03-23T14:11

россия

китай

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

михаил мишустин

ли цян

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860072638_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17793428d560c43ccbe2244098ef3ca8.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030" по магистральным направлениям совместной работы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."На его (заявления о развитии практического взаимодействия России и Китая) основе мы с моим коллегой премьером Госсовета Китая господином Ли Цяном в ближайшее время утвердим "План-2030". Который будет включать все магистральные направления совместной работы с нашими китайскими партнерами", - сказал Мишустин.Он добавил, что по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве принято совместное заявление о развитии практического взаимодействия России и Китая на среднесрочную перспективу.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин о "плане-2030" между Россией и Китаем Россия и Китай в ближайшее время утвердят "План-2030" по магистральным направлениям совместной работы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "На его (заявления о развитии практического взаимодействия России и Китая) основе мы с моим коллегой премьером Госсовета Китая господином Ли Цяном в ближайшее время утвердим "План-2030". Который будет включать все магистральные направления совместной работы с нашими китайскими партнерами", - сказал Мишустин. 2023-03-23T13:27 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, ли цян, владимир путин, москва