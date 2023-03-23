Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять натовских снарядов по Ясиноватой
Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.
Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.
По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".
По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".
На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.
На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.
Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.
Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.
"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.
"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.
Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.
Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.
С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.
По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".
На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.
Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.
"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.
Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.
С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.