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В Сети исчезли афиши питерского концерта "Ногу свело!" - РИА Новости, 23.03.2023
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Шоубиз
 
18:00 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/nogusvelo-1860051834.html
В Сети исчезли афиши питерского концерта "Ногу свело!"
В Сети исчезли афиши питерского концерта "Ногу свело!" - РИА Новости, 23.03.2023
В Сети исчезли афиши питерского концерта "Ногу свело!"
В Сети исчезли афиши концерта рок-группы "Ногу свело!", который должен был состояться седьмого июля в Санкт-Петербурге на площадке Roof Place. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:00
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шоубиз
максим покровский
санкт-петербург
украина
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Сети исчезли афиши концерта рок-группы "Ногу свело!", который должен был состояться седьмого июля в Санкт-Петербурге на площадке Roof Place. Билеты на шоу долгое время продавались на официальном сайте коллектива в разделе "Афиша". Недавно они пропали из раздела "Концерты", в котором представлены все предстоящие выступления музыкантов. Информация о выступлении музыкантов в Санкт-Петербурге также исчезла и с сайта площадки. Продававшиеся ранее билеты на сайтах операторов Kassir.ru и Consiergesevice.me тоже невозможно приобрести. На странице появляется либо пустое окно, либо формулировка "билетов нет". Фронтмен "Ногу свело!" Максим Покровский пока не прокомментировал случившееся.В прошлом году музыкант публично осудил спецоперацию и поддержал Украину. А недавно на Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Судебное заседание назначили на 27 марта.
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Александра Липатова
Александра Липатова
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максим покровский, санкт-петербург, украина, россия
Шоубиз, Максим Покровский, Санкт-Петербург, Украина, Россия
В Сети исчезли афиши питерского концерта "Ногу свело!"

В Сети исчезли афиши питерского концерта группы "Ногу свело!", запланированного на июль

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© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Сети исчезли афиши концерта рок-группы "Ногу свело!", который должен был состояться седьмого июля в Санкт-Петербурге на площадке Roof Place.
Билеты на шоу долгое время продавались на официальном сайте коллектива в разделе "Афиша". Недавно они пропали из раздела "Концерты", в котором представлены все предстоящие выступления музыкантов.
Скриншот сайта https://nogusvelo.com/events/
Скриншот сайта https://nogusvelo.com/events/
Скриншот сайта https://nogusvelo.com/events/
1 из 2
Скриншот сайта https://nogusvelo.com/events/
Скриншот сайта https://nogusvelo.com/events/
Скриншот сайта https://nogusvelo.com/events/
2 из 2
Скриншот сайта https://nogusvelo.com/events/
1 из 2
Скриншот сайта https://nogusvelo.com/events/
2 из 2
Информация о выступлении музыкантов в Санкт-Петербурге также исчезла и с сайта площадки.
Скриншот сайта https://roofmusicgroup.ru/
Скриншот сайта https://roofmusicgroup.ru/
Скриншот сайта https://roofmusicgroup.ru/
Продававшиеся ранее билеты на сайтах операторов Kassir.ru и Consiergesevice.me тоже невозможно приобрести. На странице появляется либо пустое окно, либо формулировка "билетов нет".
Скриншот сайта https://spb.kassir.ru/koncert/
Скриншот сайта https://spb.kassir.ru/koncert/
Скриншот сайта https://spb.kassir.ru/koncert/
1 из 3
Скриншот сайта https://conciergeservice.me/events
Скриншот сайта https://conciergeservice.me/events
Скриншот сайта https://conciergeservice.me/events
2 из 3
Скриншот сайта https://ru.local.myrockshows.com/event/
Скриншот сайта https://ru.local.myrockshows.com/event/
Скриншот сайта https://ru.local.myrockshows.com/event/
3 из 3
Скриншот сайта https://spb.kassir.ru/koncert/
1 из 3
Скриншот сайта https://conciergeservice.me/events
2 из 3
Скриншот сайта https://ru.local.myrockshows.com/event/
3 из 3
Фронтмен "Ногу свело!" Максим Покровский пока не прокомментировал случившееся.
В прошлом году музыкант публично осудил спецоперацию и поддержал Украину. А недавно на Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Судебное заседание назначили на 27 марта.
Солист группы Мумий тролль Илья Лагутенко - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Концерты групп "Машина времени" и "Мумий Тролль" отменили в Ростове-на-Дону
20 марта, 19:19
 
ШоубизМаксим ПокровскийСанкт-ПетербургУкраинаРоссия
 
 
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