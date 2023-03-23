В Сети исчезли афиши питерского концерта "Ногу свело!"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Сети исчезли афиши концерта рок-группы "Ногу свело!", который должен был состояться седьмого июля в Санкт-Петербурге на площадке Roof Place. Билеты на шоу долгое время продавались на официальном сайте коллектива в разделе "Афиша". Недавно они пропали из раздела "Концерты", в котором представлены все предстоящие выступления музыкантов. Информация о выступлении музыкантов в Санкт-Петербурге также исчезла и с сайта площадки. Продававшиеся ранее билеты на сайтах операторов Kassir.ru и Consiergesevice.me тоже невозможно приобрести. На странице появляется либо пустое окно, либо формулировка "билетов нет". Фронтмен "Ногу свело!" Максим Покровский пока не прокомментировал случившееся.В прошлом году музыкант публично осудил спецоперацию и поддержал Украину. А недавно на Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Судебное заседание назначили на 27 марта.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.