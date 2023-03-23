https://ria.ru/20230323/nogusvelo-1860051834.html

В Сети исчезли афиши питерского концерта "Ногу свело!"

В Сети исчезли афиши питерского концерта "Ногу свело!" - РИА Новости, 23.03.2023

В Сети исчезли афиши питерского концерта "Ногу свело!"

В Сети исчезли афиши концерта рок-группы "Ногу свело!", который должен был состояться седьмого июля в Санкт-Петербурге на площадке Roof Place. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:00

2023-03-23T18:00

2023-03-23T18:00

шоубиз

максим покровский

санкт-петербург

украина

россия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Сети исчезли афиши концерта рок-группы "Ногу свело!", который должен был состояться седьмого июля в Санкт-Петербурге на площадке Roof Place. Билеты на шоу долгое время продавались на официальном сайте коллектива в разделе "Афиша". Недавно они пропали из раздела "Концерты", в котором представлены все предстоящие выступления музыкантов. Информация о выступлении музыкантов в Санкт-Петербурге также исчезла и с сайта площадки. Продававшиеся ранее билеты на сайтах операторов Kassir.ru и Consiergesevice.me тоже невозможно приобрести. На странице появляется либо пустое окно, либо формулировка "билетов нет". Фронтмен "Ногу свело!" Максим Покровский пока не прокомментировал случившееся.В прошлом году музыкант публично осудил спецоперацию и поддержал Украину. А недавно на Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Судебное заседание назначили на 27 марта.

https://ria.ru/20230320/kontsert-1859281600.html

санкт-петербург

украина

россия

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим покровский, санкт-петербург, украина, россия