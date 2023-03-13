https://ria.ru/20230313/pokrovskiy-1857599687.html

Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России

Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 13.03.2023

Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России

На лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:25

2023-03-13T17:25

2023-03-13T17:25

шоубиз

россия

москва

максим покровский

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы в понедельник. "Судебное заседание пройдет 27 марта", - уточнил собеседник агентства. По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Административный арест статьей не предусмотрен.

https://ria.ru/20221110/anacondaz-1830596631.html

россия

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, максим покровский, общество, вооруженные силы рф