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Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 13.03.2023
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Шоубиз
 
17:25 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/pokrovskiy-1857599687.html
Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России
Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 13.03.2023
Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России
На лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:25
2023-03-13T17:25
шоубиз
россия
москва
максим покровский
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы в понедельник. "Судебное заседание пройдет 27 марта", - уточнил собеседник агентства. По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Административный арест статьей не предусмотрен.
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россия, москва, максим покровский, общество, вооруженные силы рф
Шоубиз, Россия, Москва, Максим Покровский, Общество, Вооруженные силы РФ
Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России

На рок-музыканта Максима Покровского составили протокол о дискредитации ВС России

© РИА Новости / Илья ГригорьевЛидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский
Лидер группы Ногу свело! Максим Покровский - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Илья Григорьев
Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы в понедельник.
"Судебное заседание пройдет 27 марта", - уточнил собеседник агентства.
По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Административный арест статьей не предусмотрен.
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ШоубизРоссияМоскваМаксим ПокровскийОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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