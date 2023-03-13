https://ria.ru/20230313/pokrovskiy-1857599687.html
Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России
Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 13.03.2023
Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России
На лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:25
2023-03-13T17:25
2023-03-13T17:25
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москва
максим покровский
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы в понедельник. "Судебное заседание пройдет 27 марта", - уточнил собеседник агентства. По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Административный арест статьей не предусмотрен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, москва, максим покровский, общество, вооруженные силы рф
Шоубиз, Россия, Москва, Максим Покровский, Общество, Вооруженные силы РФ
Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России
На рок-музыканта Максима Покровского составили протокол о дискредитации ВС России
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы в понедельник.
"Судебное заседание пройдет 27 марта", - уточнил собеседник агентства.
По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Административный арест статьей не предусмотрен.
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