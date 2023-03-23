https://ria.ru/20230323/neft-1860219979.html

Глава Минэнерго США оценила запасы стратегического резерва нефти в стране

Глава Минэнерго США оценила запасы стратегического резерва нефти в стране - РИА Новости, 23.03.2023

Глава Минэнерго США оценила запасы стратегического резерва нефти в стране

США потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций, заявила министр энергетики Дженнифер... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T21:59

2023-03-23T21:59

2023-03-23T21:59

экономика

сша

дженнифер грэнхолм

джо байден

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761387088_0:223:3000:1911_1920x0_80_0_0_13da7f9ce12514670fedb91aece4a27f.jpg

ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Выступая на бюджетных слушаниях в конгрессе, она пояснила, что процесс тормозится желанием американской администрации закупиться топливом дешевле, чем она его продавала. "В этом году нам будет сложно воспользоваться такими низкими ценами, но мы продолжим их искать в будущем, потому что хотим сберечь доллары налогоплательщиков", - сказала Грэнхолм. В прошлом году президент США Джо Байден санкционировал товарные интервенции в суммарном объеме 180 миллионов баррелей для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости.

https://ria.ru/20230319/neft-1858879401.html

https://ria.ru/20230102/ssha-1842791227.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, дженнифер грэнхолм, джо байден, в мире