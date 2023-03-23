https://ria.ru/20230323/neft-1860219979.html
Глава Минэнерго США оценила запасы стратегического резерва нефти в стране
Глава Минэнерго США оценила запасы стратегического резерва нефти в стране - РИА Новости, 23.03.2023
Глава Минэнерго США оценила запасы стратегического резерва нефти в стране
США потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций, заявила министр энергетики Дженнифер... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T21:59
2023-03-23T21:59
2023-03-23T21:59
экономика
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дженнифер грэнхолм
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Выступая на бюджетных слушаниях в конгрессе, она пояснила, что процесс тормозится желанием американской администрации закупиться топливом дешевле, чем она его продавала. "В этом году нам будет сложно воспользоваться такими низкими ценами, но мы продолжим их искать в будущем, потому что хотим сберечь доллары налогоплательщиков", - сказала Грэнхолм. В прошлом году президент США Джо Байден санкционировал товарные интервенции в суммарном объеме 180 миллионов баррелей для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости.
https://ria.ru/20230319/neft-1858879401.html
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экономика, сша, дженнифер грэнхолм, джо байден, в мире
Экономика, США, Дженнифер Грэнхолм, Джо Байден, В мире
Глава Минэнерго США оценила запасы стратегического резерва нефти в стране
Глава Минэнерго Грэнхолм: США потребуются годы для восполнения стратрезерва нефти
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
Выступая на бюджетных слушаниях в конгрессе, она пояснила, что процесс тормозится желанием американской администрации закупиться топливом дешевле, чем она его продавала.
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"В этом году нам будет сложно воспользоваться такими низкими ценами, но мы продолжим их искать в будущем, потому что хотим сберечь доллары налогоплательщиков", - сказала Грэнхолм.
«
"Цель состоит в том, чтобы выкупить (нефть) обратно. Мы продавали ее в среднем по 94 доллара за баррель и хотим выкупить меньше чем за 72. Мы будем это делать... в течение следующих нескольких лет", - добавила министр.
В прошлом году президент США Джо Байден
санкционировал товарные интервенции в суммарном объеме 180 миллионов баррелей для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости.
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