https://ria.ru/20230323/neft-1860144147.html

Россия поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти в 2022 году

Россия поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023

Россия поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти в 2022 году

Россия в 2022 году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти, почти треть от всего экспорта, в будущем эти объемы будут расти, заявил журналистам... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:16

2023-03-23T17:16

2023-03-23T17:33

экономика

цены на нефть

китай

россия

казахстан

александр новак

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в 2022 году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти, почти треть от всего экспорта, в будущем эти объемы будут расти, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Если брать только Китайскую Народную Республику, то у нас было поставлено 67 миллионов тонн нефти. Это почти треть всей нефти, которая у нас экспортируется", - сказал он.По словам Новака, часть из них - это трубопроводные поставки: по Сковородино- Мохэ (30 миллионов), через Казахстан (10 миллионов). По словам вице-премьера, 40 миллионов тонн - это стабильные поставки, а часть - это перенаправление морских перевозок, которые идут через такие порты как Новороссийск, Козьмино, Приморск - и это 26 миллионов тонн."Я думаю, в будущем эти объемы будут увеличиваться", - добавил он.

https://ria.ru/20230322/neft-1859854266.html

китай

россия

казахстан

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экономика, цены на нефть, китай, россия, казахстан, александр новак