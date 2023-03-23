https://ria.ru/20230323/neft-1860144147.html
Россия поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти в 2022 году
Россия поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023
Россия поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти в 2022 году
Россия в 2022 году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти, почти треть от всего экспорта, в будущем эти объемы будут расти, заявил журналистам... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:16
2023-03-23T17:16
2023-03-23T17:33
экономика
цены на нефть
китай
россия
казахстан
александр новак
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в 2022 году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти, почти треть от всего экспорта, в будущем эти объемы будут расти, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Если брать только Китайскую Народную Республику, то у нас было поставлено 67 миллионов тонн нефти. Это почти треть всей нефти, которая у нас экспортируется", - сказал он.По словам Новака, часть из них - это трубопроводные поставки: по Сковородино- Мохэ (30 миллионов), через Казахстан (10 миллионов). По словам вице-премьера, 40 миллионов тонн - это стабильные поставки, а часть - это перенаправление морских перевозок, которые идут через такие порты как Новороссийск, Козьмино, Приморск - и это 26 миллионов тонн."Я думаю, в будущем эти объемы будут увеличиваться", - добавил он.
https://ria.ru/20230322/neft-1859854266.html
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экономика, цены на нефть, китай, россия, казахстан, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Казахстан, Александр Новак
Россия поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти в 2022 году
Новак сообщил, что Россия поставила около 67 миллионов тонн нефти в Китай в 2022 году