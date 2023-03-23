https://ria.ru/20230323/nauka-1859886287.html

Хитрая болезнь. Ученые описали особенности воспаления щитовидки у детей

Хитрая болезнь. Ученые описали особенности воспаления щитовидки у детей - РИА Новости, 23.03.2023

Хитрая болезнь. Ученые описали особенности воспаления щитовидки у детей

Ученые ТМУ представили описание особенностей аутоиммунного тиреоидита (воспаления щитовидной железы) у детей на основе клинического случая девочки-подростка... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T03:00

2023-03-23T03:00

2023-03-23T03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученые ТМУ представили описание особенностей аутоиммунного тиреоидита (воспаления щитовидной железы) у детей на основе клинического случая девочки-подростка. Как сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на авторов исследования, добиться нормализации функции щитовидной железы удалось без осложнений и госпитализации.Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – это воспалительное заболевание щитовидной железы, вызванное атакой иммунных клеток на функциональные клетки собственного организма. Начальные симптомы этого заболевания порой неспецифичны, что затрудняет его диагностику на ранних этапах, рассказали ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ).АИТ прогрессирует и приводит к постепенному разрушению ткани щитовидной железы. Орган не может выполнять свою функцию полноценно, и выработка гормонов в нем снижается, развивается гипотиреоз. В запущенных случаях у детей может развиваться кретинизм (задержка физического и умственного развития), а у взрослых – микседема (слизистый отек кожи на лице и шее).Ученые отметили, что диагностировать АИТ у детей сложнее, чем у взрослых. Например, детям гораздо труднее сформулировать специфические жалобы. Они либо отсутствуют, либо носят неспецифический характер, обусловленный сопутствующими АИТ патологиями (например, соматоформной вегетативной дисфункцией).Также исследователи рассказали, что у детей развитие заболевания протекает медленнее, а увеличение щитовидной железы может быть легким или умеренным. Изменения часто выявляют у ребенка случайно при профилактических осмотрах.У взрослых при АИТ железа при ощупывании чаще увеличена в объеме и имеет плотную консистенцию. У детей и подростков с начальной стадией АИТ клинические признаки нарушения функции щитовидной железы могут отсутствовать, однако в каждом пятом-шестом случае возможно диагностировать субклинический гипотиреоз, подчеркнули ученые.Дети с АИТ могут отставать в физическом, половом и интеллектуальном развитии, а также в полтора-два раза чаще сверстников имеют различные хронические заболевания.Именно то, что АИТ у ребенка может протекать под "маской" других заболеваний, обуславливает актуальность ранней диагностики АИТ у детей и подростков, решающее значение в которой принадлежит лабораторно-инструментальным методам, считают исследователи.Она также отметила, что с увеличением возраста выявляемость тех или иных болезней щитовидной железы повышается. При этом женщины болеют чаще, чем мужчины. Нередко это заболевания, которые были не диагностированы и не вылечены в детские годы пациента.В опубликованной учеными ТМУ статье представлены особенности лечения АИТ у детей на основе клинического случая, в котором проблема была выявлена случайно – при проведении медицинского осмотра в школе. Посредством УЗИ было обнаружено увеличение объема щитовидной железы, лабораторно установлено изменение уровня гормонов щитовидной железы и диагностирован высокий уровень специфических антител. На основании этого был выставлен предварительный диагноз – гипотиреоз.По словам Юлии Болдыревой, диагностика, клиника, течение и терапия АИТ у детей могут иметь особенности, о которых стоит помнить врачу любой специальности. Например, особого внимания заслуживает редко встречающаяся индивидуальная повышенная чувствительность клеток щитовидной железы к L-тироксину, которая требует коррекции лечения.Научно-медицинский коллектив авторов исследования отмечает, что их первоочередная задача – своевременно диагностировать любые отклонения в работе щитовидной железы от нормы, а также повышать информированность населения в вопросах профилактики заболеваний щитовидной железы, подчеркивая важность использования йодированной соли.Тюменский государственный медицинский университет – участник программы "Приоритет-2030".

https://rsport.ria.ru/20220828/onkologiya-1812690554.html

https://ria.ru/20221010/tmu-1821737189.html

https://ria.ru/20230316/nauka-1858107362.html

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здоровье, здоровье - общество, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)