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СМИ: в парламенте Турции приняли протокол о членстве Финляндии в НАТО - РИА Новости, 23.03.2023
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17:37 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/nato-1860152061.html
СМИ: в парламенте Турции приняли протокол о членстве Финляндии в НАТО
СМИ: в парламенте Турции приняли протокол о членстве Финляндии в НАТО - РИА Новости, 23.03.2023
СМИ: в парламенте Турции приняли протокол о членстве Финляндии в НАТО
Комиссия по внешнеполитическим вопросам Великого национального собрания (парламента) Турции в четверг рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:37
2023-03-23T17:37
в мире
финляндия
нато
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 23 мар – РИА Новости. Комиссия по внешнеполитическим вопросам Великого национального собрания (парламента) Турции в четверг рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и передаст на рассмотрение Генассамблеи, передал телеканал TRT Haber.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный Эрдоганом, представлен в президиум Великого национального собрания (парламента) Турции, сообщил телеканал TRT Haber.Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, ее ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
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в мире, финляндия, нато, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Финляндия, НАТО, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: в парламенте Турции приняли протокол о членстве Финляндии в НАТО

TRT Haber: парламентская комиссия Турции приняла протокол о членстве Финляндии в НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар – РИА Новости. Комиссия по внешнеполитическим вопросам Великого национального собрания (парламента) Турции в четверг рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и передаст на рассмотрение Генассамблеи, передал телеканал TRT Haber.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный Эрдоганом, представлен в президиум Великого национального собрания (парламента) Турции, сообщил телеканал TRT Haber.
«
"Членство Финляндии в НАТО принято Комиссией по внешнеполитическим вопросам турецкого парламента", - передал телеканал.
Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, ее ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
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В миреФинляндияНАТОТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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