https://ria.ru/20230323/mus-1860118513.html

На Украине откроют представительство МУС

На Украине откроют представительство МУС - РИА Новости, 23.03.2023

На Украине откроют представительство МУС

Соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда (МУС) на Украине подписано в четверг в Гааге, сообщили в офисе украинского генпрокурора. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:12

2023-03-23T16:12

2023-03-23T16:18

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда (МУС) на Украине подписано в четверг в Гааге, сообщили в офисе украинского генпрокурора. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.

https://ria.ru/20230323/sud-1860028627.html

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