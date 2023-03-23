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На Украине откроют представительство МУС - РИА Новости, 23.03.2023
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16:12 23.03.2023 (обновлено: 16:18 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/mus-1860118513.html
На Украине откроют представительство МУС
На Украине откроют представительство МУС - РИА Новости, 23.03.2023
На Украине откроют представительство МУС
Соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда (МУС) на Украине подписано в четверг в Гааге, сообщили в офисе украинского генпрокурора. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:12
2023-03-23T16:18
в мире
украина
международный уголовный суд
нидерланды
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда (МУС) на Украине подписано в четверг в Гааге, сообщили в офисе украинского генпрокурора. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.
https://ria.ru/20230323/sud-1860028627.html
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в мире, украина, международный уголовный суд, нидерланды
В мире, Украина, Международный уголовный суд, Нидерланды
На Украине откроют представительство МУС

В Генпрокуратуре Украины сообщили об открытии представительства МУС в стране

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда (МУС) на Украине подписано в четверг в Гааге, сообщили в офисе украинского генпрокурора.
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"В четверг в здании Международного уголовного суда в Гааге генеральный прокурор Андрей Костин с секретарем МУС Питером Льюисом подписали соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда на Украине", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.

Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.
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