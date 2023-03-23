https://ria.ru/20230323/mus-1860118513.html
На Украине откроют представительство МУС
На Украине откроют представительство МУС - РИА Новости, 23.03.2023
На Украине откроют представительство МУС
Соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда (МУС) на Украине подписано в четверг в Гааге, сообщили в офисе украинского генпрокурора. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:12
2023-03-23T16:12
2023-03-23T16:18
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международный уголовный суд
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда (МУС) на Украине подписано в четверг в Гааге, сообщили в офисе украинского генпрокурора. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.
https://ria.ru/20230323/sud-1860028627.html
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в мире, украина, международный уголовный суд, нидерланды
В мире, Украина, Международный уголовный суд, Нидерланды
На Украине откроют представительство МУС
В Генпрокуратуре Украины сообщили об открытии представительства МУС в стране