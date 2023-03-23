https://ria.ru/20230323/mrot-1860059115.html

В России проиндексируют МРОТ на 18 процентов с 2024 года

В России проиндексируют МРОТ на 18 процентов с 2024 года - РИА Новости, 23.03.2023

В России проиндексируют МРОТ на 18 процентов с 2024 года

С 1 января 2024 года показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5 процента, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:37

2023-03-23T13:37

2023-03-23T14:32

россия

экономика

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860056687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59fb89418bcc18b07b0687b5b3e17717.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. С 1 января 2024 года показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5 процента, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Пятая задача на текущий год — это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года — на 18,5%", — сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина.По данным Росстата, среднегодовая инфляция в стране в 2022 году составила 13,75 процента.С 1 января этого года МРОТ повышен на 6,3 процента, до 16 242 рублей. Кроме того, на 2023-2024 годы показатель отвязали от величины медианной зарплаты. Повышение МРОТ на этот период будет проводится в ускоренном порядке.В прошлом году показатель повышали два раза.

https://ria.ru/20230323/pomosch-1860059390.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году