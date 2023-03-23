https://ria.ru/20230323/mrot-1860059115.html
В России проиндексируют МРОТ на 18 процентов с 2024 года
В России проиндексируют МРОТ на 18 процентов с 2024 года - РИА Новости, 23.03.2023
В России проиндексируют МРОТ на 18 процентов с 2024 года
С 1 января 2024 года показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5 процента, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:37
2023-03-23T13:37
2023-03-23T14:32
россия
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. С 1 января 2024 года показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5 процента, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Пятая задача на текущий год — это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года — на 18,5%", — сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина.По данным Росстата, среднегодовая инфляция в стране в 2022 году составила 13,75 процента.С 1 января этого года МРОТ повышен на 6,3 процента, до 16 242 рублей. Кроме того, на 2023-2024 годы показатель отвязали от величины медианной зарплаты. Повышение МРОТ на этот период будет проводится в ускоренном порядке.В прошлом году показатель повышали два раза.
https://ria.ru/20230323/pomosch-1860059390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
В России проиндексируют МРОТ на 18 процентов с 2024 года
Мишустин: в России проиндексируют МРОТ на 18 процентов с 2024 года
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. С 1 января 2024 года показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5 процента, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Пятая задача на текущий год — это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года — на 18,5%", — сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина.
По данным Росстата, среднегодовая инфляция в стране в 2022 году составила 13,75 процента.
С 1 января этого года МРОТ повышен на 6,3 процента, до 16 242 рублей. Кроме того, на 2023-2024 годы показатель отвязали от величины медианной зарплаты. Повышение МРОТ на этот период будет проводится в ускоренном порядке.
В прошлом году показатель повышали два раза.
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