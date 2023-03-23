https://ria.ru/20230323/mishustin-1860064337.html
Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2022 году
Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2022 году
Меры, принятые кабмином, привели к рекордному урожаю в 2022 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:50
2023-03-23T13:50
2023-03-23T14:11
экономика
кпрф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Меры, принятые кабмином, привели к рекордному урожаю в 2022 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Те меры, которые были приняты - системные меры с Дмитрией Николаевичем Патрушевым, с Викторией Валерьевной Абрамченко... мы буквально в этом смысле... каждый шаг привели нас к рекордному урожаю", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева о возможности отменить таможенные пошлины для производителей сельхозпродукции.Он уточнил, что "конечно, надо еще подумать, что надо сделать будет", и улучшать работу в этой сфере.В четверг Мишустин представляет в Госдуме отчет правительства за 2022 год.
https://ria.ru/20230314/urozhay-1857837598.html
https://ria.ru/20221025/urozhay-1826637045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кпрф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, КПРФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2022 году
Мишустин ответил на вопрос КПРФ об отмене таможенных пошлин для сельхозпроизводителей
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Меры, принятые кабмином, привели к рекордному урожаю в 2022 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Те меры, которые были приняты - системные меры с Дмитрией Николаевичем Патрушевым, с Викторией Валерьевной Абрамченко... мы буквально в этом смысле... каждый шаг привели нас к рекордному урожаю", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева о возможности отменить таможенные пошлины для производителей сельхозпродукции.
В России в 2022 году собрали рекордный урожай зерна, заявил Путин
Он уточнил, что "конечно, надо еще подумать, что надо сделать будет", и улучшать работу в этой сфере.
В четверг Мишустин представляет в Госдуме отчет правительства за 2022 год.
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