Рейтинг@Mail.ru
Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 23.03.2023 (обновлено: 14:11 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860064337.html
Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2022 году
Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2022 году
Меры, принятые кабмином, привели к рекордному урожаю в 2022 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:50
2023-03-23T14:11
экономика
кпрф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860056687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59fb89418bcc18b07b0687b5b3e17717.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Меры, принятые кабмином, привели к рекордному урожаю в 2022 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Те меры, которые были приняты - системные меры с Дмитрией Николаевичем Патрушевым, с Викторией Валерьевной Абрамченко... мы буквально в этом смысле... каждый шаг привели нас к рекордному урожаю", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева о возможности отменить таможенные пошлины для производителей сельхозпродукции.Он уточнил, что "конечно, надо еще подумать, что надо сделать будет", и улучшать работу в этой сфере.В четверг Мишустин представляет в Госдуме отчет правительства за 2022 год.
https://ria.ru/20230314/urozhay-1857837598.html
https://ria.ru/20221025/urozhay-1826637045.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860056687_611:0:2432:1366_1920x0_80_0_0_3f003e0786d4177084b0b13c809d5791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, кпрф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, КПРФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2022 году

Мишустин ответил на вопрос КПРФ об отмене таможенных пошлин для сельхозпроизводителей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Меры, принятые кабмином, привели к рекордному урожаю в 2022 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Те меры, которые были приняты - системные меры с Дмитрией Николаевичем Патрушевым, с Викторией Валерьевной Абрамченко... мы буквально в этом смысле... каждый шаг привели нас к рекордному урожаю", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева о возможности отменить таможенные пошлины для производителей сельхозпродукции.
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В России в 2022 году собрали рекордный урожай зерна, заявил Путин
14 марта, 17:05
Он уточнил, что "конечно, надо еще подумать, что надо сделать будет", и улучшать работу в этой сфере.
В четверг Мишустин представляет в Госдуме отчет правительства за 2022 год.
Уборка пшеницы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Урожай зерновых в Ростовской области превысил 15 миллионов тонн
25 октября 2022, 14:48
 
ЭкономикаКПРФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала