https://ria.ru/20230323/mishustin-1860064337.html

Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2022 году

Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2022 году

Меры, принятые кабмином, привели к рекордному урожаю в 2022 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:50

2023-03-23T13:50

2023-03-23T14:11

экономика

кпрф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Меры, принятые кабмином, привели к рекордному урожаю в 2022 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Те меры, которые были приняты - системные меры с Дмитрией Николаевичем Патрушевым, с Викторией Валерьевной Абрамченко... мы буквально в этом смысле... каждый шаг привели нас к рекордному урожаю", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева о возможности отменить таможенные пошлины для производителей сельхозпродукции.Он уточнил, что "конечно, надо еще подумать, что надо сделать будет", и улучшать работу в этой сфере.В четверг Мишустин представляет в Госдуме отчет правительства за 2022 год.

https://ria.ru/20230314/urozhay-1857837598.html

https://ria.ru/20221025/urozhay-1826637045.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, кпрф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году