https://ria.ru/20230323/mishustin-1859920633.html

Мишустин представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2022 год

Мишустин представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2022 год - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2022 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 23 марта, выступит перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год, расскажет о... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T00:11

2023-03-23T00:11

2023-03-23T00:16

лдпр

единая россия

госдума рф

сергей миронов

михаил мишустин

александр ющенко

политика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 23 марта, выступит перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год, расскажет о приоритетах развития и ответит на вопросы парламентариев. В прошлом году отчет правительства состоялся 7 апреля. Тогда Мишустин заявил, что Госдума была настроена предельно конструктивно, чувствовалась готовность законодателей к реализации поставленных главой государства задач. Он назвал такой настрой хорошей основой для дальнейших действий. Как все пройдетЕжегодные отчеты кабмина должны содержать информацию о результатах деятельности правительства. Отчет в Госдуме представляет по закону лично премьер - министр. Сам Мишустин на встрече с председателем Госдумы Володиным, которая прошла в преддверии выступления премьера перед парламентом, заявил, что в отчете кабмина будут затронуты результаты 2022 года по всей палитре экономической и социальной повестки. По словам Мишустина, на встречах с фракциями, которые традиционно прошли в преддверии отчета, обсуждалось развитие промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики. Много говорилось также о социальной сфере и мерах поддержки семей с детьми. Отдельным треком шли вопросы поддержки участников спецоперации России на Украине и их семей. Он пообещал, что вопросы депутатов и поднятые ими темы будут учтены при подготовке отчета. Премьер также планирует подробно рассказать о работе кабмина по противодействию внешним санкциям и принятых решениях по поддержке российской экономики. В заседании Госдумы примут участие члены правительства. Будет организована и видеоконференцсвязь с региональными законодательными собраниями для максимальной открытости, как пояснял Володин. Также выступление премьер-министра будет транслироваться в прямом эфире - на канале "Россия 24", а также на официальных ресурсах правительства в сети Интернет: ВКонтакте, Одноклассники, YouTube и RuTube и в Telegram-канале правительства. Вопросы фракций Госдумы МишустинуФракция "Новые люди" в ходе правительственного отчета, планирует спросить премьер-министра о регулировании нейросетей и интеграции их в рынок труда и структуру экономики РФ, а также поднять тему льготного кредитования для производства приоритетных товаров и о предоставлении неиспользуемого муниципального имущества малому бизнесу. Согласно списку вопросов, который пресс-служба партии предоставила РИА Новости, депутаты планируют поднять тему распространения искусственного интеллекта, в частности, использования нейросетей. Так, в вопросе отмечается, что "запретами и ограничениями в этой сфере мы рискуем проиграть гонку технологий", в связи с чем парламентарии предлагают "интегрировать их в рынок труда и структуру экономики". У правительства же депутаты хотят спросить, какие меры предпринимает кабмин для "реагирования на эти вызовы". Другой вопрос касается программы льготного кредитования на производство приоритетных товаров. Парламентарии предлагают расширить программу льготного кредитования на производство готовой продукции и в случае поддержки со стороны кабмина готовы оперативно проработать детали с Минфином и Минпромторгом. Также один из вопросов касается предоставления неиспользуемого государственного/муниципального имущества МСП. Среди вопросов - автоматизация получения налоговых вычетов для физических лиц в формате "кэшбэк", и, среди запасных, - дальнейшие шаги по снижению административной нагрузки на бизнес со стороны контрольных органов. Фракция КПРФ в ходе отчета председателя правительства РФ Михаила Мишустина задаст пять блоков вопросов, которые касаются сельского хозяйства, сельхозмашиностроения, образования, вопросов работы со странами СНГ и спецоперации, сообщил депутат Госдума Александр Ющенко (КПРФ) РИА Новости. Коммунистов волнуют вопросы о финансировании программы по развитию сельских территорий, сельского хозяйства и программы продовольственной безопасности, а также проблема низких закупочных цен на зерно. По словам парламентария, второй и третий блоки вопросов связаны с машиностроением и образованием. Важным депутат выделил сельхозмашиностроение и станкостроение. В сфере образования коммунисты планируют уточнить "в каком контексте будем отходить от Болонской системы, вопросы стандартов образования". Четвертый блок вопросов включает в себя проблему слабой работы со странами СНГ, важным в этой теме станет вопрос интеграции экономической и политической в нынешних условиях. Как подчеркнул депутат, основная тема будет связана с вопросами спецоперации, в том числе с мерами материальной поддержки, социальной защиты военнослужащих. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что фракция в ходе отчета правительства намерена поднять вопросы, которые волнуют граждан. Миронов отметил, что будут затронуты темы ЖКХ и демографии. Кроме того, по словам Миронова, депутаты фракции также затронут вопросы об альтернативе ЕГЭ, стратегическом и научно-технологическом развитии страны, деофшоризации, индексации пенсий работающим пенсионерам. Также, как сообщил депутат фракции СРЗП Олег Нилов, на отчете фракция задаст вопрос, связанный с высокими тарифами на электроэнергию для аграриев. Первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина ("Единая Россия") сообщила РИА Новости, что на отчете от фракции "Единая Россия" скорее всего будут затронуты вопросы по теме ЖКХ, банковской сфере, сельского хозяйства, технологического суверенитета, развития транспортной и дорожной инфраструктуры, обеспечения детей-сирот жильем. "Не сомневаюсь, что будет обсуждено много вопросов и детально. Думаю, что будут вопросы по теме ЖКХ, банковской сфере, сельского хозяйства, технологического суверенитета, развития транспортной и дорожной инфраструктуры, обеспечения детей-сирот жильем и так далее", - сказала она. Фракция ЛДПР планирует на отчете поднять темы поддержки семей и участников СВО, ипотеки в 5%, детских садов для детей до двух лет, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. Кроме того, фракция может поинтересоваться о мнении министров о проекте по "детям СВО", рамочный законопроект который они внесли ранее. На прошлой неделе Мишустин уже провел отдельные встречи с думскими фракциями. Первые консультации Мишустин провел 13 марта с представителями фракций "Единой России" и ЛДПР в здании правительства. Встреча фракций КПРФ и СРЗП с премьером состоялись 15 марта. "Новые люди" встретились с премьером 16 марта.

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https://ria.ru/20230322/krizis-1859669427.html

https://ria.ru/20230320/uchitelya-1859061763.html

https://ria.ru/20230317/vrachi-1858606985.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230322/rossiya-1859904681.html

https://ria.ru/20230321/vstrecha-1859359260.html

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лдпр, единая россия, госдума рф, сергей миронов, михаил мишустин, александр ющенко, политика