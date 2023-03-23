https://ria.ru/20230323/merzlota-1860149960.html

Романовский: на Аляске, как в Якутии, разрушается мерзлота

Романовский: на Аляске, как в Якутии, разрушается мерзлота - РИА Новости, 23.03.2023

Романовский: на Аляске, как в Якутии, разрушается мерзлота

Деградация мерзлоты на Аляске похожа на процессы, происходящие в Якутии, вызывает аналогичные проблемы для инфраструктуры, но в США не готовят в достаточном... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:30

2023-03-23T17:30

2023-03-23T17:30

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

аляска

россия

арктический совет

российская академия наук

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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Деградация мерзлоты на Аляске похожа на процессы, происходящие в Якутии, вызывает аналогичные проблемы для инфраструктуры, но в США не готовят в достаточном количестве специалистов-мерзлотоведов необходимого уровня, сообщил руководитель лаборатории вечной мерзлоты Геофизического института Университета Аляски (США) Владимир Романовский. Выступая на пленарном заседании научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, ученый рассказал, что "Аляска – это Якутия в миниатюре", где на севере есть "холодная" мерзлота, и есть "теплая" мерзлота в районе Фэрбенкс, где он проживает. "И проблемы абсолютно те же самые. Единственное, конечно, на Аляске гораздо меньше инфраструктуры, если сравнить в целом, чем в Якутии. Но тем не менее все процессы те же самые, и для людей, которые живут на мерзлоте, все эти процессы очень волнительны, потому что люди боятся за сохранность их домов, за безопасность движения по дорогам даже в зимнее время", - сказал Романовский. При этом, по его мнению, в США не хватает мерзлотоведов. "В связи с новыми задачами, я считаю, что недостаточно специалистов совершенно. Поэтому нужно все усилия прилагать, чтобы увеличить количество хороших качественных специалистов в этой области. То, что делает Институт мерзлотоведения и (московский государственный) университет – это, конечно, большое дело. И в таких масштабах на Аляске, конечно, не готовят специалистов по мерзлоте. Не только на Аляске, и в США в целом", - уточнил Романовский. По информации академика РАН, доктора физико-математических наук Александра Глико, в России есть специалисты высокого класса, которые обеспечивают очень качественную экспертизу и предварительную проработку инфраструктурных проектов. "Здесь (в Якутии – ред.) Институт мерзлотоведения очень сильный, и в Тюмени у нас Институт геокриологии есть, и в Московском (государственном) университете кафедра", - добавил Глико. В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в ней принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

https://ria.ru/20230323/pozitsiya-1860099801.html

аляска

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аляска, россия, арктический совет, российская академия наук