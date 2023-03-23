https://ria.ru/20230323/medvedev-1859939723.html

Медведев: отношения между Россией и Китаем находятся на восходящей линии

Медведев: отношения между Россией и Китаем находятся на восходящей линии - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев: отношения между Россией и Китаем находятся на восходящей линии

Россия и Китай дополняют друг друга, в последние годы отношения - на восходящей линии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:52

2023-03-23T07:52

2023-03-23T07:52

дмитрий медведев

си цзиньпин

владимир путин

китай

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия и Китай дополняют друг друга, в последние годы отношения - на восходящей линии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Да, Китай гораздо крупнее, чем мы, по населению и по экономике. Но у нас есть свои возможности, включая, допустим, такие, как наше постоянное членство в Совете Безопасности (вместе с Китаем тоже) или ядерный потенциал, размеры нашей страны, колоссальные запасы источников развития и так далее. То есть каждая страна здесь друг друга дополняет. Надо просто извлекать выводы из уроков истории", - сказал он. Медведев напомнил, что у России с Китаем были разные периоды отношений. "Но в последние годы они находятся на восходящей линии, и я наблюдаю за ними уже почти 25 лет. Каждый год приносит что-то новое и новое", - отметил он. "Мы друг другу интересны, мы друг друга дополняем на всех уровнях международных коммуникаций. И как сказал вчера президент нашей страны, у нас ведь действительно нет каких-либо спорных моментов. Более того, переговоры характеризуются совпадением точек зрения практически по всем вопросам", - сказал Медведев. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Медведев.

https://ria.ru/20230323/frg-1859938916.html

https://ria.ru/20230323/nato-1859938540.html

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китай

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дмитрий медведев, си цзиньпин, владимир путин, китай, россия