https://ria.ru/20230323/medvedev-1859936672.html

Медведев прокомментировал план Китая по урегулированию кризиса на Украине

Медведев прокомментировал план Китая по урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев прокомментировал план Китая по урегулированию кризиса на Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о китайском плане мирного урегулирования на Украине, заявил, что для его реализации нужно желание, надо,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:21

2023-03-23T07:21

2023-03-23T07:21

китай

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россия

дмитрий медведев

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о китайском плане мирного урегулирования на Украине, заявил, что для его реализации нужно желание, надо, чтобы его изучали не только в Москве, но и в Вашингтоне, и Киеве, а этого сейчас нет. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Китай привез план урегулирования по Украине, президент наш вчера сказал: "Да, там много интересного". Для того чтобы реализовывать любой план, просто нужно желание, чтобы его изучали не только у нас, но и как минимум в Вашингтоне и Киеве, а этого сейчас нет", - сказал он. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20220323/ssha-1779572446.html

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935401.html

китай

украина

россия

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китай, украина, россия, дмитрий медведев, владимир путин, си цзиньпин, в мире