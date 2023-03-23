https://ria.ru/20230323/medvedev-1859936672.html
Медведев прокомментировал план Китая по урегулированию кризиса на Украине
Медведев прокомментировал план Китая по урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев прокомментировал план Китая по урегулированию кризиса на Украине
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о китайском плане мирного урегулирования на Украине, заявил, что для его реализации нужно желание, надо,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:21
2023-03-23T07:21
2023-03-23T07:21
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о китайском плане мирного урегулирования на Украине, заявил, что для его реализации нужно желание, надо, чтобы его изучали не только в Москве, но и в Вашингтоне, и Киеве, а этого сейчас нет. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Китай привез план урегулирования по Украине, президент наш вчера сказал: "Да, там много интересного". Для того чтобы реализовывать любой план, просто нужно желание, чтобы его изучали не только у нас, но и как минимум в Вашингтоне и Киеве, а этого сейчас нет", - сказал он. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20220323/ssha-1779572446.html
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китай, украина, россия, дмитрий медведев, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Китай, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Медведев прокомментировал план Китая по урегулированию кризиса на Украине
Медведев: для реализации плана КНР по Украине нужно его изучение в Москве и Вашингтоне
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о китайском плане мирного урегулирования на Украине, заявил, что для его реализации нужно желание, надо, чтобы его изучали не только в Москве, но и в Вашингтоне, и Киеве, а этого сейчас нет.
Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев предположил, что после России США взялись бы за Китай
"Китай привез план урегулирования по Украине, президент наш вчера сказал: "Да, там много интересного". Для того чтобы реализовывать любой план, просто нужно желание, чтобы его изучали не только у нас, но и как минимум в Вашингтоне
и Киеве
, а этого сейчас нет", - сказал он.
Председатель КНР Си Цзиньпин
20-22 марта находился в России
с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным
, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Западу не нужно равноправное партнерство с Россией и КНР, заявил Медведев