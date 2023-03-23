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Медведев оценил визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 23.03.2023
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07:15 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859936366.html
Медведев оценил визит Си Цзиньпина в Россию
Медведев оценил визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев оценил визит Си Цзиньпина в Россию
Визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ прошел блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений России и Китая, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:15
2023-03-23T07:15
дмитрий медведев
си цзиньпин
владимир путин
москва
россия
китай
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ прошел блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений России и Китая, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. На вопрос, не случится ли так, что Китай "подомнет" Россию, он сказал, что любой союз никогда не бывает абсолютно равновесным, но "если говорить о нашем партнерстве, наших особых отношениях с Китаем, то здесь все хорошо". "Визит (Си Цзиньпина - ред.) это подтвердил самым недвусмысленным образом. Он прошел блестяще: продемонстрировал, выражаясь теми формулами, которые обычно используются, новый уровень отношений, или стратегическое партнерство и взаимодействие между Россией и Китаем на новом этапе", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что "это именно так". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в прошедших в Москве российско-китайских переговорах участвовал и Медведев.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935198.html
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дмитрий медведев, си цзиньпин, владимир путин, москва, россия, китай
Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Москва, Россия, Китай
Медведев оценил визит Си Цзиньпина в Россию

Медведев: визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию прошел блестяще

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Внуково
Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ прошел блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений России и Китая, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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На вопрос, не случится ли так, что Китай "подомнет" Россию, он сказал, что любой союз никогда не бывает абсолютно равновесным, но "если говорить о нашем партнерстве, наших особых отношениях с Китаем, то здесь все хорошо".
"Визит (Си Цзиньпина - ред.) это подтвердил самым недвусмысленным образом. Он прошел блестяще: продемонстрировал, выражаясь теми формулами, которые обычно используются, новый уровень отношений, или стратегическое партнерство и взаимодействие между Россией и Китаем на новом этапе", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что "это именно так".
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
С российской стороны в прошедших в Москве российско-китайских переговорах участвовал и Медведев.
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