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Медведев назвал МУС правовым ничтожеством - РИА Новости, 23.03.2023
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07:06 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935198.html
Медведев назвал МУС правовым ничтожеством
Медведев назвал МУС правовым ничтожеством - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев назвал МУС правовым ничтожеством
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом, который... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:06
2023-03-23T07:06
россия
в мире
сша
китай
дмитрий медведев
международный уголовный суд
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. Он отметил, что сила Нюрнберга или Токийского трибунала была в коллективных решениях. "Да, это было решение Ad hoc, то есть на один раз. Но тем не менее оно выражало коллективную волю стран. А тут некая группа стран-застрельщиков и присоединившихся к ним (как известно, ни РФ, ни США, ни КНР к этому сообществу стран не присоединились) вдруг сказала: "Вот мы создаем постоянно действующий суд, который будет судить страны и политиков за совершенные преступления", - пояснил зампред Совбеза. Он задался вопросом: на основе чего МУС хочет судить иностранные государства или лидеров иностранного государства, если это государство к нему не присоединилось? "И если вы не отражаете волю всего человечества по каким-то моментам, по каким-то существенным вопросам? Поэтому его компетенция для нас не то что сомнительна, она ничтожна, о чем и было сказано", - заявил Медведев. По словам Медведева, МУС за всю историю привлек порядка 30 персон. "Я просто ради интереса посмотрел, единственный, кого я помню, – это президент Судана, который, естественно, никуда не уехал, сидит себе спокойно в своей стране. Всё остальное, помимо отошедших в другой мир, – этих людей я просто не знаю. Ну это какие-то там третьестепенные повстанцы в каких-то, как правило, небольших странах", - сообщил зампред Совбеза, отметив, что этот суд ничем серьезным не отметился. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.
https://ria.ru/20230322/blinken-1859896162.html
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россия, в мире, сша, китай, дмитрий медведев, международный уголовный суд
Россия, В мире, США, Китай, Дмитрий Медведев, Международный уголовный суд
Медведев назвал МУС правовым ничтожеством

Медведев назвал МУС правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом, который ничего существенного не сделал с момента своего создания.
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"Сам уголовный суд – это такое некое правовое ничтожество, международно-правовой импотент, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. Почему? Потому что он основан на воле, но далеко не всех стран", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Он отметил, что сила Нюрнберга или Токийского трибунала была в коллективных решениях.
"Да, это было решение Ad hoc, то есть на один раз. Но тем не менее оно выражало коллективную волю стран. А тут некая группа стран-застрельщиков и присоединившихся к ним (как известно, ни РФ, ни США, ни КНР к этому сообществу стран не присоединились) вдруг сказала: "Вот мы создаем постоянно действующий суд, который будет судить страны и политиков за совершенные преступления", - пояснил зампред Совбеза.
Он задался вопросом: на основе чего МУС хочет судить иностранные государства или лидеров иностранного государства, если это государство к нему не присоединилось?
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"И если вы не отражаете волю всего человечества по каким-то моментам, по каким-то существенным вопросам? Поэтому его компетенция для нас не то что сомнительна, она ничтожна, о чем и было сказано", - заявил Медведев.
По словам Медведева, МУС за всю историю привлек порядка 30 персон.
"Я просто ради интереса посмотрел, единственный, кого я помню, – это президент Судана, который, естественно, никуда не уехал, сидит себе спокойно в своей стране. Всё остальное, помимо отошедших в другой мир, – этих людей я просто не знаю. Ну это какие-то там третьестепенные повстанцы в каких-то, как правило, небольших странах", - сообщил зампред Совбеза, отметив, что этот суд ничем серьезным не отметился.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.
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