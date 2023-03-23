https://ria.ru/20230323/magate-1859922465.html

Глава МАГАТЭ поблагодарил ООН за поддержку миссии на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ поблагодарил ООН за поддержку миссии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.03.2023

Глава МАГАТЭ поблагодарил ООН за поддержку миссии на Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за поддержку миссии агентства на Запорожской АЭС. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T00:46

2023-03-23T00:46

2023-03-23T00:46

россия

энергодар

украина

антониу гутерреш

рафаэль гросси

владимир путин

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за поддержку миссии агентства на Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. "Я ценю поддержку ООН необходимой миссии МАГАТЭ, направленной на защиту Запорожской АЭС Украины, и рассчитываю на наше дальнейшее сотрудничество при решении этой и других важных международных проблем ", - написал Гросси в Twitter. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Миссия МАГАТЭ находится на АЭС с сентября прошлого года.

https://ria.ru/20230321/zaes-1859472150.html

россия

энергодар

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