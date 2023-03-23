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Испания отправит Украине шесть танков Leopard - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:25 23.03.2023 (обновлено: 18:33 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/leopard-1860171018.html
Испания отправит Украине шесть танков Leopard
Испания отправит Украине шесть танков Leopard - РИА Новости, 23.03.2023
Испания отправит Украине шесть танков Leopard
Правительство Испании отправит на Украину шесть ранее обещанных боевых танков Leopard в конце следующей недели, говорится в пресс-релизе министерства обороны... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:25
2023-03-23T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сарагоса
педро санчес
испания
маргарита роблес
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МАДРИД, 23 мар - РИА Новости. Правительство Испании отправит на Украину шесть ранее обещанных боевых танков Leopard в конце следующей недели, говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства. "Министр обороны Маргарита Роблес сегодня посетила оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в севильском городе Алькала-де-Гуадайра, где проверила ввод в эксплуатацию шести машин Leopard 2A4, которые, как ожидается, будут отправлены на Украину в конце следующей недели после заключительных испытаний на полигоне", — говорится в сообщении. Уточняется, что капитальный ремонт танков выполнили в рекордные сроки, за что министр обороны выразила особую благодарность компании GDELS-SBS. На прошлой неделе сообщалось, что первые десять военных экипажей с Украины завершили четырехнедельное обучение использованию боевых танков Leopard в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе. В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре министерство обороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Кроме того, Мадрид планирует передать Киеву шесть танков Leopard 2A4 и постарается увеличить это число до десяти.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, украина, сарагоса, педро санчес, испания, маргарита роблес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сарагоса, Педро Санчес, Испания, Маргарита Роблес
Испания отправит Украине шесть танков Leopard

Минобороны Испании: Мадрид отправит Киеву шесть танков Leopard на следующей неделе

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaТанки Leopard 2
Танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
Танки Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 23 мар - РИА Новости. Правительство Испании отправит на Украину шесть ранее обещанных боевых танков Leopard в конце следующей недели, говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства.
"Министр обороны Маргарита Роблес сегодня посетила оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в севильском городе Алькала-де-Гуадайра, где проверила ввод в эксплуатацию шести машин Leopard 2A4, которые, как ожидается, будут отправлены на Украину в конце следующей недели после заключительных испытаний на полигоне", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что капитальный ремонт танков выполнили в рекордные сроки, за что министр обороны выразила особую благодарность компании GDELS-SBS.
На прошлой неделе сообщалось, что первые десять военных экипажей с Украины завершили четырехнедельное обучение использованию боевых танков Leopard в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.
В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре министерство обороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи.
Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Кроме того, Мадрид планирует передать Киеву шесть танков Leopard 2A4 и постарается увеличить это число до десяти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСарагосаПедро СанчесИспанияМаргарита Роблес
 
 
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