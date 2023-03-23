Испания отправит Украине шесть танков Leopard
Минобороны Испании: Мадрид отправит Киеву шесть танков Leopard на следующей неделе
Танки Leopard 2. Архивное фото
МАДРИД, 23 мар - РИА Новости. Правительство Испании отправит на Украину шесть ранее обещанных боевых танков Leopard в конце следующей недели, говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства.
"Министр обороны Маргарита Роблес сегодня посетила оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в севильском городе Алькала-де-Гуадайра, где проверила ввод в эксплуатацию шести машин Leopard 2A4, которые, как ожидается, будут отправлены на Украину в конце следующей недели после заключительных испытаний на полигоне", — говорится в сообщении.
Уточняется, что капитальный ремонт танков выполнили в рекордные сроки, за что министр обороны выразила особую благодарность компании GDELS-SBS.
На прошлой неделе сообщалось, что первые десять военных экипажей с Украины завершили четырехнедельное обучение использованию боевых танков Leopard в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.
В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре министерство обороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи.
Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Кроме того, Мадрид планирует передать Киеву шесть танков Leopard 2A4 и постарается увеличить это число до десяти.