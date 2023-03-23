https://ria.ru/20230323/lenoblast-1860141367.html

В Ленобласти могут появиться многоквартирные дома из CLT-панелей

В Ленобласти могут появиться многоквартирные дома из CLT-панелей - РИА Новости, 23.03.2023

В Ленобласти могут появиться многоквартирные дома из CLT-панелей

Власти Ленинградской области изучают возможность возведения в регионе первых деревянных многоквартирных домов по технологии CLT, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:11

2023-03-23T17:11

2023-03-23T17:11

ленинградская область

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области изучают возможность возведения в регионе первых деревянных многоквартирных домов по технологии CLT, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.CLT-панель – это деревянная панель, изготовленная из склеенных между собой слоёв сплошного пиломатериала. Панели производятся из слоёв, как правило, хвойных пород древесины.Представитель пресс-службы напомнил, что задачу широко применять технологии деревянного домостроения недавно поставил президент России.Для обмена опытом руководители Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования во главе с генеральным директором АО "ЛенОблАИЖК" Степаном Федоровым посетили Вологодскую облазить, где уже построены и введены в эксплуатацию первые деревянные дома из CLT-панелей. Чиновники из Ленобласти изучили проектные решения, инженерную подготовку, качество материалов и пожарную безопасность таких домов."Опыт наших соседей показывает, что строительство многоквартирных домов из дерева может в четыре раза ускорить реализацию программы расселения аварийного жилья.Такие здания, как и здания из бетона, могут простоять не менее 50 лет. Их строительство экологичнее и дешевле, а значит в новых домах возможно предусмотреть более интересные архитектурные решения", — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.В пресс-службе областной администрации добавили, что Ленобласть планомерно расселяет аварийное жилье, признанное таковым с 2012 по 2017 годы. С 2019 года в новые квартиры уже переехали более семи тысяч человек, построено 16 многоквартирных домов, полным ходом продолжается строительство еще семь домов.

https://ria.ru/20230323/lenoblast-1860140537.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье