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Таяние льдов вдоль Севморпути позволит активизировать освоение Якутии - РИА Новости, 23.03.2023
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Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
15:42 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/ldy-1860108053.html
Таяние льдов вдоль Севморпути позволит активизировать освоение Якутии
Таяние льдов вдоль Севморпути позволит активизировать освоение Якутии - РИА Новости, 23.03.2023
Таяние льдов вдоль Севморпути позволит активизировать освоение Якутии
Сокращение ледового слоя на протяжении Северного морского пути позволит не только улучшить логистику для доставки грузов в рамках северного завоза, но и... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:42
2023-03-23T15:42
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
россия
арктика
якутск
айсен николаев
арктический совет
республика саха (якутия)
мерзлота
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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Сокращение ледового слоя на протяжении Северного морского пути позволит не только улучшить логистику для доставки грузов в рамках северного завоза, но и поспособствует наиболее активному освоению природных богатств Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев. В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Для освещения конференции в Якутию прибыли журналисты из Греции, Турции, Монголии, Вьетнама, Индии, Казахстана. В четверг Николаев провел с ними встречу. Он рассказал иностранным гостям, что развитие Северного морского пути имеет особое значение как для России в целом, так и для Якутии, региона, который имеет протяженную морскую границу вдоль Северного Ледовитого океана. Он пояснил, что сейчас, впервые за десятилетия после распада Советского Союза, только начинается реальное возвращение к промышленному освоению якутской Арктики.
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россия
арктика
якутск
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россия, арктика, якутск, айсен николаев, арктический совет, республика саха (якутия), мерзлота, климат, северный морской путь
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Россия, Арктика, Якутск, Айсен Николаев, Арктический совет, Республика Саха (Якутия), мерзлота, Климат, Северный морской путь

Таяние льдов вдоль Севморпути позволит активизировать освоение Якутии

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Сокращение ледового слоя на протяжении Северного морского пути позволит не только улучшить логистику для доставки грузов в рамках северного завоза, но и поспособствует наиболее активному освоению природных богатств Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев.
В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Для освещения конференции в Якутию прибыли журналисты из Греции, Турции, Монголии, Вьетнама, Индии, Казахстана. В четверг Николаев провел с ними встречу.
Он рассказал иностранным гостям, что развитие Северного морского пути имеет особое значение как для России в целом, так и для Якутии, региона, который имеет протяженную морскую границу вдоль Северного Ледовитого океана.
«
"Улучшение ледовой обстановки вдоль Северного морского пути будет способствовать тому, что логистика для обеспечения грузами Арктической зоны Якутии повысится. Это позволит не только улучшить снабжение городов и поселков, которые есть у нас в Арктике. Но и, на мой взгляд будет способствовать наиболее активному освоению природных богатств, которые есть в якутской Арктике", - сказал Николаев.
Он пояснил, что сейчас, впервые за десятилетия после распада Советского Союза, только начинается реальное возвращение к промышленному освоению якутской Арктики.
«
"Мы запускаем ряд проектов, серьезных проектов, связанных с добычей полезных ископаемых. Уверен, все они будут реализованы с соблюдением всех экологических норм, и, конечно, будут способствовать экономическому развитию республики и в целом Российской Федерации", - добавил глава Якутии.
Пленарное заседание Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений в рамках международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Снизить потери от таяния мерзлоты позволит система мониторинга
22 марта, 17:59
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыРоссияАрктикаЯкутскАйсен НиколаевАрктический советРеспублика Саха (Якутия)мерзлотаКлиматСеверный морской путь
 
 
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