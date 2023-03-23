https://ria.ru/20230323/ldy-1860108053.html

Таяние льдов вдоль Севморпути позволит активизировать освоение Якутии

Таяние льдов вдоль Севморпути позволит активизировать освоение Якутии - РИА Новости, 23.03.2023

Таяние льдов вдоль Севморпути позволит активизировать освоение Якутии

Сокращение ледового слоя на протяжении Северного морского пути позволит не только улучшить логистику для доставки грузов в рамках северного завоза, но и... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:42

2023-03-23T15:42

2023-03-23T15:42

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

россия

арктика

якутск

айсен николаев

арктический совет

республика саха (якутия)

мерзлота

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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Сокращение ледового слоя на протяжении Северного морского пути позволит не только улучшить логистику для доставки грузов в рамках северного завоза, но и поспособствует наиболее активному освоению природных богатств Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев. В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Для освещения конференции в Якутию прибыли журналисты из Греции, Турции, Монголии, Вьетнама, Индии, Казахстана. В четверг Николаев провел с ними встречу. Он рассказал иностранным гостям, что развитие Северного морского пути имеет особое значение как для России в целом, так и для Якутии, региона, который имеет протяженную морскую границу вдоль Северного Ледовитого океана. Он пояснил, что сейчас, впервые за десятилетия после распада Советского Союза, только начинается реальное возвращение к промышленному освоению якутской Арктики.

https://ria.ru/20230322/monitoring-1859854814.html

россия

арктика

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, арктика, якутск, айсен николаев, арктический совет, республика саха (якутия), мерзлота, климат, северный морской путь