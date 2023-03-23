https://ria.ru/20230323/kuba-1860206082.html

США не планируют исключать Кубу из списка спонсоров терроризма

США не планируют исключать Кубу из списка спонсоров терроризма - РИА Новости, 23.03.2023

США не планируют исключать Кубу из списка спонсоров терроризма

США не планируют исключать Кубу из перечня государств-спонсоров терроризма, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T20:23

2023-03-23T20:23

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сша

куба

энтони блинкен

в мире

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. США не планируют исключать Кубу из перечня государств-спонсоров терроризма, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.Как подчеркнул госсекретарь США, Куба на сегодняшний день не выполнила условия, необходимые для исключения страны из этого списка.Администрация республиканца Дональда Трампа повторно внесла Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Администрация действующего президента США Джо Байдена обещала пересмотреть политику в отношении Кубы, однако до сих пор не убрала страну из указанного перечня.

https://ria.ru/20230130/posol-1848531653.html

сша

куба

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, куба, энтони блинкен, в мире, дональд трамп, джо байден