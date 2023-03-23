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США не планируют исключать Кубу из списка спонсоров терроризма - РИА Новости, 23.03.2023
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20:23 23.03.2023 (обновлено: 20:37 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/kuba-1860206082.html
США не планируют исключать Кубу из списка спонсоров терроризма
США не планируют исключать Кубу из списка спонсоров терроризма - РИА Новости, 23.03.2023
США не планируют исключать Кубу из списка спонсоров терроризма
США не планируют исключать Кубу из перечня государств-спонсоров терроризма, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:23
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сша
куба
энтони блинкен
в мире
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. США не планируют исключать Кубу из перечня государств-спонсоров терроризма, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.Как подчеркнул госсекретарь США, Куба на сегодняшний день не выполнила условия, необходимые для исключения страны из этого списка.Администрация республиканца Дональда Трампа повторно внесла Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Администрация действующего президента США Джо Байдена обещала пересмотреть политику в отношении Кубы, однако до сих пор не убрала страну из указанного перечня.
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сша, куба, энтони блинкен, в мире, дональд трамп, джо байден
США, Куба, Энтони Блинкен, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден
США не планируют исключать Кубу из списка спонсоров терроризма

Блинкен: США не планируют исключать Кубу из списка государств-спонсоров терроризма

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. США не планируют исключать Кубу из перечня государств-спонсоров терроризма, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Нет, такого намерения нет", - сказал Блинкен в ходе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. Таким образом он прокомментировал появившиеся в СМИ утечки со ссылкой на неназванных должностных лиц, свидетельствующие, будто американская администрация намерена вскоре принять такое решение.
Как подчеркнул госсекретарь США, Куба на сегодняшний день не выполнила условия, необходимые для исключения страны из этого списка.
Администрация республиканца Дональда Трампа повторно внесла Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Администрация действующего президента США Джо Байдена обещала пересмотреть политику в отношении Кубы, однако до сих пор не убрала страну из указанного перечня.
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