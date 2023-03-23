Медведев оценил уровень товарооборота России и КНР
Медведев: товарооборот России и КНР в ближайшее время достигнет 300 миллиардов долларов
Флаги КНР и России. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Китая в самое ближайшее время, в 2023-2024 году достигнет 300 миллиардов долларов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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"Я вчера вспоминал, сидя со своим соседом, китайским коллегой, что, когда я первый раз приехал в Китай в составе делегации Владимира Владимировича Путина в 2000 году, - еще президентом был Цзян Цзэминь, - наш торговый оборот был 8 миллиардов долларов. И нам казалось, что это так прилично - все-таки миллиарды. А сейчас - 185, и, скорее всего, в самое ближайшее время, в этом, в следующем году, в силу в том числе сложившейся ситуации и того, как себя ведут наши друзья, он будет 300", - сказал он.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев.