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Медведев оценил уровень товарооборота России и КНР - РИА Новости, 23.03.2023
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07:46 23.03.2023 (обновлено: 07:47 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/knr-1859939279.html
Медведев оценил уровень товарооборота России и КНР
Медведев оценил уровень товарооборота России и КНР - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев оценил уровень товарооборота России и КНР
Товарооборот России и Китая в самое ближайшее время, в 2023-2024 году достигнет 300 миллиардов долларов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:46
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дмитрий медведев
владимир путин
цзян цзэминь
россия
китай
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Китая в самое ближайшее время, в 2023-2024 году достигнет 300 миллиардов долларов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев.
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дмитрий медведев, владимир путин, цзян цзэминь, россия, китай
Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Цзян Цзэминь, Россия, Китай
Медведев оценил уровень товарооборота России и КНР

Медведев: товарооборот России и КНР в ближайшее время достигнет 300 миллиардов долларов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Китая в самое ближайшее время, в 2023-2024 году достигнет 300 миллиардов долларов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
«
"Я вчера вспоминал, сидя со своим соседом, китайским коллегой, что, когда я первый раз приехал в Китай в составе делегации Владимира Владимировича Путина в 2000 году, - еще президентом был Цзян Цзэминь, - наш торговый оборот был 8 миллиардов долларов. И нам казалось, что это так прилично - все-таки миллиарды. А сейчас - 185, и, скорее всего, в самое ближайшее время, в этом, в следующем году, в силу в том числе сложившейся ситуации и того, как себя ведут наши друзья, он будет 300", - сказал он.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев.
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Дмитрий МедведевВладимир ПутинЦзян ЦзэминьРоссияКитай
 
 
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