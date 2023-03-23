Медведев оценил уровень товарооборота России и КНР

«

"Я вчера вспоминал, сидя со своим соседом, китайским коллегой, что, когда я первый раз приехал в Китай в составе делегации Владимира Владимировича Путина в 2000 году, - еще президентом был Цзян Цзэминь, - наш торговый оборот был 8 миллиардов долларов. И нам казалось, что это так прилично - все-таки миллиарды. А сейчас - 185, и, скорее всего, в самое ближайшее время, в этом, в следующем году, в силу в том числе сложившейся ситуации и того, как себя ведут наши друзья, он будет 300", - сказал он.